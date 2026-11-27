“Dieci anni fa, quando parlavamo di dipendenze digitali, dovevamo ancora spiegare che si può perdere il controllo di un comportamento anche senza assumere droghe. Oggi abbiamo una generazione che cresce con uno smartphone a portata di mano e un numero di ragazzi in difficoltà che dovrebbe impedire a chiunque di liquidare il problema come una semplice questione di cattive abitudini”. A dirlo è lo psicologo ed esperto di dipendenze digitali Giuseppe Lavenia, fondatore e presidente onorario dell’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo (Di.Te.), in occasione della decima Giornata Nazionale sulle Dipendenze Digitali, in programma Senigallia.

I dati

La Relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze del 2026 registra che quasi 370.000 studenti tra i 15 e i 19 anni fanno un uso problematico di Internet, il 13% degli studenti di quella fascia d’età. L’Organizzazione mondiale della Sanità nel 2028 documentava che il 7% degli adolescenti mostrava comportamenti problematici nell’uso dei social, un dato che quattro anni dopo era salito all’11%. L’Associazione Di.Te. ha realizzato una ricerca su 6.666 famiglie con bambini da zero a sei anni, da cui è emerso che il 61,4% dei piccoli utilizza quotidianamente uno schermo e, tra quelli che lo usano, l’81% lo fa in autonomia.

L’intervista

Presidente, cosa ci dicono questi dati?

“Sono dati che raccontano una trasformazione rapida, mentre la risposta educativa e sanitaria è rimasta spesso ferma Pensiamoci: stiamo affidando a bambini che devono ancora imparare a riconoscere le proprie emozioni strumenti progettati per attirare e trattenere l’attenzione. Nel frattempo sono cambiate anche le piattaforme. Dieci anni fa dovevamo preoccuparci soprattutto del tempo trascorso online. Oggi abbiamo algoritmi capaci di personalizzare continuamente i contenuti e un’intelligenza artificiale che può diventare interlocutore, confidente, consigliere. La decima Giornata, con 850 posti già esauriti e circa 20.000 studenti accreditati per seguirla online, dimostra che la sensibilità è cresciuta. Ma continuo a vedere una contraddizione enorme: chiediamo ai ragazzi di imparare a controllarsi mentre consentiamo a imprese miliardarie di investire risorse e competenze per convincerli a restare collegati”.

Il tema di questa edizione è “la solitudine connessa”: nonostante siamo una società iperconnessa, siamo più soli?

“Mi capita di incontrare adolescenti che hanno centinaia di contatti e non sanno a chi telefonare quando stanno male. Non mancano necessariamente le amicizie ma, a volte, la possibilità di sentirsi accolti senza dover dimostrare qualcosa. Sui social puoi cancellare un messaggio, scegliere la fotografia migliore, nascondere una fragilità. Nelle relazioni vere devi anche imparare a sostenere lo sguardo dell’altro, a sopportare un silenzio, a rischiare un rifiuto. I dati aiutano a capire quanto sia delicata la situazione. L’Oms rileva che il 36% degli adolescenti è in contatto continuo con gli amici attraverso Internet, ma soltanto il 68% riferisce un elevato sostegno familiare, una percentuale in diminuzione rispetto al 2018. Essere raggiungibili non garantisce di sentirsi compresi. Un numero che mi colpisce particolarmente sono gli oltre 50mila studenti tra i 15 e i 19 anni riferiscono un ritiro sociale superiore a sei mesi, secondo la Relazione al Parlamento, mentre un altro 2,5% segnala periodi di isolamento tra tre e sei mesi”.

A cosa è dovuto questo comportamento?

“Sarebbe scorretto attribuire tutto questo alla tecnologia: il ritiro sociale ha cause psicologiche e relazionali complesse. Ma dobbiamo interrogarci su una società nella quale diventa possibile trascorrere mesi senza incontrare nessuno, continuando ad avere l’impressione di partecipare alla vita degli altri. E guardiamo anche noi adulti. Ci lamentiamo dei figli che non parlano, ma quante volte interrompiamo una loro frase per rispondere a un messaggio? La solitudine entra in casa anche attraverso queste piccole distrazioni ripetute. Un bambino che cerca continuamente il nostro sguardo e trova uno schermo può finire per imparare a non cercarlo più. E quando smette di cercarlo, spesso ci accorgiamo troppo tardi di quanto ne avesse bisogno”.

Quali sono i meccanismi che innescano le dipendenze?

“La dipendenza non nasce semplicemente dal piacere, molto spesso deriva dal sollievo. Un ragazzo è triste, si sente escluso, non riesce a dormire, ha paura di non essere abbastanza, accende lo smartphone e per un po’ quella sensazione si attenua. Il problema comincia quando non riesce più a gestire il disagio senza ricorrere continuamente a quel comportamento. Dal punto di vista neuropsicologico, entrano in gioco i circuiti della ricompensa e dell’apprendimento. Una notifica, un like, la possibilità di trovare qualcosa di interessante nel video successivo alimentano l’aspettativa di una gratificazione. Quando il premio arriva in modo imprevedibile, il comportamento può diventare particolarmente resistente, lo sappiamo da decenni studiando i meccanismi di rinforzo. Le piattaforme li conoscono benissimo e li utilizzano per aumentare il coinvolgimento”.

Quali sono gli effetti riscontrati?

“Negli adolescenti tutto questo incontra un cervello ancora in maturazione, soprattutto nelle funzioni legate all’autoregolazione, alla pianificazione e al controllo degli impulsi. Pretendere che un dodicenne sappia resistere da solo a un sistema progettato per trattenerlo è una richiesta francamente sproporzionata. Nel 2026, una ricerca pubblicata su BMC Medicine, condotta su oltre 2.300 ragazzi, ha osservato che chi utilizzava i social per più di tre ore al giorno a 11-12 anni presentava maggiori sintomi ansiosi e depressivi a 13-15 anni rispetto a chi ne faceva un uso più contenuto. Il sonno sembra spiegare una parte importante di questa associazione. Non è una dimostrazione che i social causino da soli depressione o ansia, ma sarebbe altrettanto sbagliato ignorare il segnale. Nella clinica, comunque, non facciamo diagnosi contando le ore. Mi interessa sapere che cosa sta perdendo quel ragazzo: dorme? Frequenta gli amici? Riesce a studiare? Ha ancora interessi fuori dallo schermo? Soprattutto, che cosa prova quando non può collegarsi? Se ci occupiamo soltanto di togliere il telefono senza capire quale sofferenza quel telefono sta aiutando a evitare, rischiamo di lasciare il ragazzo solo proprio nel momento in cui avrebbe più bisogno di qualcuno”.

Bambini sempre più piccoli sono davanti agli schermi, mentre metà degli adolescenti si affida all’IA. Quali effetti ha questo sulla loro psiche, sullo sviluppo delle loro competenze cognitive e sulle loro capacità relazionali?

“Partirei dai più piccoli, perché è lì che rischiamo di sottovalutare maggiormente il problema. L’Istituto Superiore di Sanità, con la sorveglianza 0-2 anni pubblicata nel 2026, rileva che il 14,6% dei bambini tra i due e i cinque mesi viene già esposto agli schermi e tra gli 11 e i 15 mesi la percentuale arriva al 46,3%. Entrambi i valori sono diminuiti rispetto alla rilevazione precedente, un segnale positivo, ma resta impressionante che quasi un bambino su due, prima ancora di avere un anno e mezzo, trascorra del tempo davanti a un dispositivo. Nei primi anni il cervello ha bisogno di esperienze corporee, movimento, contatto, scambi di sguardi e parole. Il linguaggio si costruisce anche attraverso un adulto che risponde, attende, corregge, sorride. La regolazione emotiva si sviluppa vivendo piccole frustrazioni con qualcuno che ci aiuta a superarle. Se ogni volta che un bambino piange, protesta o si annoia compare uno schermo, gli stiamo togliendo occasioni per fare queste esperienze. Non significa che un cartone animato provochi automaticamente un danno, ma che dobbiamo guardare a quanto tempo e a quali relazioni vengono sottratti”.

E per i ragazzi?

“Con l’intelligenza artificiale il discorso diventa ancora più delicato. Un’indagine INDIRE del 2026 su 5.342 studenti ha rilevato che il 94% utilizza l’IA almeno occasionalmente, l’84% per studiare e il 53% si è rivolto a questi strumenti almeno una volta per sfogarsi o affrontare un problema personale. Un campione non rappresentativo dell’intera popolazione studentesca, ma ci restituisce comunque una fotografia che merita attenzione. Un adolescente può trovare rassicurante parlare con qualcuno che risponde immediatamente, non lo interrompe e sembra sempre disponibile, però mi chiedo che cosa accada quando quella modalità diventa il principale riferimento emotivo. Le relazioni umane richiedono reciprocità, confronto, capacità di accettare che l’altro non sia sempre d’accordo con noi: competenze che si imparano esercitandole”.

C’è anche una questione cognitiva…

“Secondo la stessa indagine circa il 44% degli studenti teme che l’IA utilizzata per la scuola possa rendere troppo dipendenti e far pensare meno con la propria testa. È una preoccupazione comprensibile. Se delego continuamente alla macchina il compito di scrivere, ricordare, risolvere e ragionare, rischio di esercitare meno quelle funzioni. Io non sono contrario all’intelligenza artificiale, la utilizziamo anche in ambiti nei quali può offrire opportunità straordinarie. Ma un conto è avere uno strumento che sostiene il pensiero, un altro è crescere abituandosi a delegargli ogni fatica. Un ragazzo deve anche potersi annoiare, sbagliare un compito, cercare una soluzione e non trovarla immediatamente. Quella fatica ha un valore nello sviluppo psicologico”.

Lei propone il Patentino digitale, in cosa consiste?

“Abbiamo regolamentato moltissime attività che comportano rischi e continuiamo a considerare normale che un bambino possa entrare in ambienti digitali costruiti per influenzarne il comportamento semplicemente dichiarando di avere 13 anni, come se bastasse una casella da spuntare per diventare grandi. La mia proposta prevede il divieto di accesso ai social prima dei 16 anni, accompagnato da un percorso formativo che coinvolga ragazzi e genitori almeno nei due anni precedenti. Dobbiamo spiegare come funzionano gli algoritmi, come riconoscere la manipolazione, come proteggere la propria identità, cosa fare davanti a una situazione di cyberbullismo e quali rischi possono derivare dall’uso dell’intelligenza artificiale, dei social e dei videogiochi”.

La sua proposta prevede un meccanismo a punti…

“Chi commette comportamenti scorretti può perdere punti, ma deve poterli recuperare attraverso attività formative e percorsi di responsabilizzazione. L’obiettivo educativo è aiutare i ragazzi a comprendere le conseguenze delle proprie azioni, non creare un altro sistema punitivo. La questione sulla quale insisto maggiormente, però, riguarda le piattaforme. Non possiamo chiedere tutta questa responsabilità ai minorenni e lasciare che chi guadagna dalla loro permanenza online continui a fare quello che vuole. Le aziende devono verificare seriamente l’età, rispettare le regole e intervenire quando emergono comportamenti pericolosi, con procedure trasparenti e rispettose della privacy. Se non lo fanno, devono pagare sanzioni economiche significative. Nel 2024 l’Ooms ha documentato che l’11% degli adolescenti presentava segnali di uso problematico dei social, mentre il 12% risultava a rischio di uso problematico dei videogiochi. Sono milioni di ragazzi nei Paesi esaminati. Continuare a dire alle famiglie di vigilare, senza intervenire sull’architettura dei prodotti e sulle responsabilità di chi li gestisce, è una risposta molto comoda per le aziende. Un po’ meno per i genitori, che poi devono affrontare da soli le conseguenze”.

Le famiglie spesso non hanno gli strumenti né le conoscenze per aiutare i loro figli a non cadere vittima delle dipendenze digitali…

“Io credo che abbiamo lasciato i genitori terribilmente soli, consegnandogli il compito di educare i figli in un ambiente che cambia continuamente, senza offrire loro una formazione adeguata. Poi, quando emergono le difficoltà, siamo prontissimi a giudicarli. Nella nostra ricerca il 57,7% dei bambini manifesta rabbia quando gli viene tolto il dispositivo. Naturalmente non significa che più della metà dei bambini sia dipendente. La rabbia di un bambino piccolo, da sola, non autorizza alcuna diagnosi. Ma ci dice quanto possa diventare complicato gestire un oggetto che offre stimoli immediati e che spesso viene utilizzato proprio per calmare il pianto, evitare un capriccio o ottenere qualche minuto di tranquillità. Pensiamo a una scena comune. Siamo al ristorante, il bambino si agita e gli passiamo il telefono. Funziona. La volta successiva lo richiede ancora prima di sedersi. E quando proviamo a toglierlo comincia una discussione. Il problema non è quel singolo episodio. È l’abitudine che rischiamo di costruire senza accorgercene”.

Come possiamo aiutare gli adulti?

“Dobbiamo aiutare le famiglie fin dalla prima infanzia, coinvolgendo pediatri, psicologi, educatori e scuole, in percorsi accessibili e continuativi, e quando compaiono segnali di perdita di controllo, isolamento, alterazione del sonno o abbandono delle attività quotidiane, bisogna poter trovare un servizio competente senza aspettare che la situazione diventi ingestibile. Ai genitori suggerisco anche di recuperare una cosa che abbiamo progressivamente sacrificato: la coerenza. È difficile convincere un figlio a lasciare lo smartphone durante la cena se noi continuiamo a controllare le notifiche. Le regole devono riguardare tutti. I dispositivi fuori dalla camera di notte, momenti della giornata senza schermi, tempo da dedicare alle conversazioni. E soprattutto interessarsi a quello che i figli vivono online senza trasformare ogni domanda in un interrogatorio”.

In che modo suggerisce ai genitori di rapportarsi con i propri figli?

“Nel mio libro ‘Troppo amore’ affronto proprio questa difficoltà: molti genitori, spaventati dall’idea che ai figli possa accadere qualcosa, finiscono per confondere la protezione con il controllo. Ma controllare continuamente un adolescente non significa necessariamente conoscerlo, a volte otteniamo soltanto che diventi più abile a nasconderci le cose. Vorrei che un ragazzo, quando riceve un messaggio umiliante, quando qualcuno lo ricatta con una fotografia o quando sente di non riuscire più a staccarsi da un videogioco, pensasse di poterne parlare con i propri genitori. Senza vergognarsi e senza temere che la prima reazione sia una punizione. Perché una famiglia può anche conoscere tutte le applicazioni e avere i migliori sistemi di controllo, ma se un figlio impara che deve nascondere il proprio dolore per non deludere i genitori, difficilmente chiederà aiuto quando ne avrà davvero bisogno”.