Dignità della vita e tutela dei caregiver: il messaggio di “Sguardi”

Prendersi cura dell’altro è uno dei gesti più antichi e più umani che esistano: significa riconoscere il valore di ogni vita, soprattutto quando è fragile, malata o anziana. La cura non è solo un atto sanitario, ma un legame che sostiene la dignità della persona e rafforza l’intera comunità. In una società che invecchia, salvaguardare la vita vuol dire non lasciare nessuno solo, a cominciare da chi assiste ogni giorno i propri cari. Parlare di cura è il primo passo per costruire una cultura più solidale. Interris.it, su questo tema, ha intervistato Caterina Giavotto, referente per l’area cura di “Sguardi”, ciclo di incontri che mette al centro il valore della cura e del prendersi cura, con un focus particolare sui caregiver.

L’intervista

Come nasce e che obiettivi ha “Sguardi”?

“‘Sguardi’ è un ciclo di incontri nato nel 2022 per offrire sguardi nuovi e utili, come finestre aperte sul mondo della cura, intesa in senso globale. Vogliamo favorire la nascita di una nuova cultura della cura, con un formato facile e immediato: incontri online, gratuiti e interattivi, con professionisti di provenienze molto diverse. Tra i relatori ci sono professori, medici, filosofi, assistenti spirituali, insegnanti di meditazione, ma anche un famoso comico e uno chef stellato”.

Il ruolo dei caregiver è fondamentale.

“Sì, il loro ruolo è importantissimo. All’interno di ‘Sguardi’ affrontiamo temi tanto necessari quanto urgenti, per i quali non sempre abbiamo gli strumenti personali ed emotivi per affrontarli. Ci auguriamo che, la cultura della cura e della vicinanza si diffonda sempre di più, soprattutto tra e per i caregiver, che nella nostra società si trovano spesso molto soli. In una società sempre più anziana, con sempre più persone da assistere, la loro situazione è molto impegnativa.”

Che valore riveste, secondo lei, il prendersi cura?

“Il prendersi cura ha un valore enorme sul piano esistenziale, in ogni epoca e in ogni parte del mondo. Nella nostra società, sempre più anziana e con sempre più persone malate, abbiamo bisogno di essere presi in cura nonostante i passi da gigante della medicina. Come qualcuno dice, saper curare chi ha bisogno è un termometro del grado di civiltà di una società. Siamo tutti interconnessi e nessuno si salva da solo: forse il senso della vita e della comunità è saper prendersi cura di sé e poi degli altri.

I caregiver, molte volte, hanno bisogno di informazioni pratiche.

“Esatto. Noi cerchiamo di dare loro supporto attraverso ‘Sguardi’ e con strumenti che speriamo siano sempre più utili. Supportiamo i caregiver, spesso spaesati e senza strumenti, con un carico economico ed emotivo pesantissimo, a trovare vicino a casa le associazioni dedicate alla patologia della persona assistita: a volte il caregiver ha bisogno di informazioni pratiche e non sa come muoversi.”

Come si può valorizzare secondo lei il ruolo del caregiver?

“Il ruolo del caregiver va rispettato, valorizzato e messo in luce: in Italia sono milioni e in crescita. Andrebbe riconosciuto: si pensa a una legge, anche per un riconoscimento economico a queste persone, spesso donne di mezza età, a volte costrette a lasciare il lavoro per assistere un genitore, il che non è giusto. Bisognerebbe parlarne di più e dare dignità a chi si prende cura, perché un domani saremo noi gli anziani e i malati”.

Quali sono i vostri auspici per il futuro?

“Auspichiamo che i caregiver abbiano più strumenti per prendersi cura di sé dal punto di vista emotivo, psicologico e spirituale, e che possano contare, oltre che su aiuti economici, che non dipendono da noi, su una rete di persone che non li lasci soli. Fare rete è fondamentale: attraverso la divulgazione culturale, speriamo che si parli sempre di più dei caregiver. Il loro ruolo è fondamentale, socialmente ed esistenzialmente, e non possiamo lasciarli soli”.