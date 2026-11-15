Dieta mediterranea: un patrimonio alimentare e culturale da valorizzare

La Giornata Mondiale della Dieta mediterranea ci ricorda il riconoscimento Unesco di questo modello alimentare come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Un tesoro fatto di cereali, legumi, frutta, verdura e olio extravergine d’oliva, che per decenni ha garantito agli italiani salute e longevità. Oggi, però, sono sempre meno le persone che la seguono, attratti da regimi iperproteici e chetogenici d’oltreoceano. Ne abbiamo parlato con il professor Giorgio Calabrese, medico e nutrizionista.

L’intervista

Professor Calabrese, che cosa rende la dieta mediterranea un modello alimentare riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo?

“Diversi elementi: abbiamo capito che il modo in cui mangiavamo, in special modo da Roma in giù, negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, ci garantiva, seppur con un allungamento non eccessivo della vita, una buona qualità della stessa. Si moriva a 60-62 anni, in Italia come in tutta Europa, e ciò che ci rese i primi longevi del continente era che mangiavamo più legumi, cereali, frutta e verdura, il pesce che pescavamo, la gallina che avevamo in casa e le uova del contadino”.

Si mangiava poca carne.

“Sì, perché gli animali servivano per lavorare nei campi e si macellavano solo quando erano esausti. Così abbiamo letto il rapporto tra dieta e longevità: con il 60% di carboidrati, al massimo il 30% di grassi, soprattutto insaturi come l’olio extravergine di oliva, e proteine non in eccesso, l’organismo aumentava gli immunoanticorpi ed era più reattivo verso malattie virali, batteriche o fungine”.

La dieta mediterranea è diventata un emblema.

“Esattamente. Questo non valeva per gli altri cugini mediterranei, ed ecco perché è diventata l’emblema mondiale. Abbiamo però un problema: negli ultimi 10-15 anni, siccome siamo diventati tutti americani, usiamo diete iperproteiche e chetogeniche, con il 75% di grassi invece del 30% e il 40-45% di proteine invece del 12%, riducendo i carboidrati dal 60% fino al 5%. Questo ha causato più infarti, malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione e tumori. Oggi siamo il paese che ha inventato la dieta mediterranea, ma la segue al massimo l’8-10% degli italiani”.

Quali sono i principali benefici della dieta mediterranea per la salute e la prevenzione delle malattie?

“Con cereali integrali, legumi, frutta e verdura massimizziamo due cose. La prima è l’acqua: i vegetali ne contengono molta (le verdure l’85-95%), ci idratano e mantengono l’omeostasi, cioè l’equilibrio idrico dell’organismo. La seconda, più importante, è la fibra vegetale, uno zucchero che l’uomo non digerisce, a differenza degli animali con il doppio stomaco. È come mettere nell’intestino un sacchetto di plastica con dei buchini tra la mucosa del colon e la massa fecale: se entriamo con 10 di zuccheri e grassi, ne assorbiamo solo 2”.

L’apporto di fibra è fondamentale.

“Certo. Riduce l’assorbimento di zuccheri e grassi e porta le giuste vitamine, i minerali e gli antiossidanti che ci proteggono e ci danno gli immunoanticorpi”.

Quali abitudini dovremmo adottare nella vita quotidiana per seguire davvero i principi di questa dieta?

“La grande fortuna di questa dieta è fare almeno 5 pasti al giorno, piccoli, con la frutta in almeno 3 e la verdura in almeno 2. Nei 14 pasti principali della settimana, tra pranzi e cene, dobbiamo mettere i legumi almeno 4 volte e alternare 2 volte la carne rossa, 2 la carne bianca, 2 i formaggi, 2 o anche 3 il pesce, 2 magari il prosciutto. Questa varietà di proteine animali, che hanno tutti gli aminoacidi essenziali, cosa che i vegetali non hanno, ci dà più anticorpi: ci difendiamo quando siamo ammalati e fortifichiamo le difese che ci impediscono di ammalarci”.

Che messaggio si sente di lanciare in occasione della giornata mondiale che la celebra?

“Lo dico a gran voce: torniamo alla dieta mediterranea e lasciamo perdere i modelli americani, transalpini e nordeuropei, popoli non abituati a mangiare i cereali come noi: pasta, riso, pane, farro, sorgo, miglio, mais (le patate non sono cereali). Sono tutti apportatori di fibra, quindi torniamo alla giusta dose: 60-70 grammi di pasta o riso a pranzo o a cena”.