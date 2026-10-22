Stop alla contraffazione. Si conclude oggi 23 ottobre l’undicesima edizione della Settimana Anticontraffazione, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Nel corso della settimana sono stati approfonditi i temi legati alle Pmi e al Made in Italy. Con particolare attenzione all’impatto della contraffazione sui marchi nazionali e alle opportunità offerte da brevetti, marchi e disegni per la tutela e la competitività delle imprese. Tra i relatori il segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli e la direttrice generale di Si.Camera Tiziana Pompei. Spazio anche al digitale e ai mercati internazionali, con focus sul contrasto alla contraffazione online, sugli strumenti di segnalazione e controllo, sulla tutela dell’innovazione all’estero e sulla protezione dei consumatori. Si sono svolti inoltre approfondimenti sui rimedi individuali e sugli strumenti di tutela collettiva, oltre alla sesta edizione del Policy Dialogue, promosso da INTA e INDICAM in collaborazione con il Mimit. La Settimana Anticontraffazione 2026 si conclude oggi venerdì 23 ottobre con la sesta edizione della “Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti”, organizzata presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta. In collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito. Un appuntamento dedicato alle nuove generazioni, con la partecipazione di studenti delle scuole secondarie di secondo grado e collegamenti con gli istituti scolastici del territorio nazionale e le scuole italiane all’estero. Anche quest’ anno la Settimana Anticontraffazione ha visto il confronto tra istituzioni, forze dell’ordine, autorità di vigilanza, esperti, associazioni di categoria e rappresentanti dei consumatori. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni economici della contraffazione e sui rischi per la salute e la sicurezza legati ai prodotti contraffatti. Promuovendo al contempo il valore della proprietà industriale e la diffusione della cultura della legalità.

Allarme contraffazione

La contraffazione causa gravi danni all’economia, alla salute e alla sicurezza, oltre a comportare pesanti sanzioni legali. I prodotti falsi (cosmetici, giocattoli, vestiti, ricambi auto ed elettronica) non seguono le normative europee di sicurezza e spesso contengono colle tossiche, metalli pesanti o coloranti proibiti (come le ammine aromatiche). I cosmetici contraffatti provocano allergie, dermatiti e infezioni. I farmaci falsi possono risultare inefficaci o pericolosi. I pezzi di ricambio auto possono cedere durante la guida. inoltre le aziende investono in ricerca, qualità e design. Mentre i contraffattori sfruttano l’immagine altrui senza costi di sviluppo. Il mercato del falso poi sottrae fette di mercato alle imprese legali, portando a tagli del personale e a una contrazione del gettito fiscale per lo Stato. L’intero indotto della produzione e distribuzione delle copie illegali è spesso gestito da organizzazioni malavitose e sfrutta il lavoro. Ad aprire la Settimana Anticontraffazione è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso approfondendo il ruolo dei territori nella lotta alla contraffazione. Con collegamenti da Milano, Torino, Firenze e Bari. Poi la riunione plenaria del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding (Cnalcis) presieduta dal viceministro Valentino Valentini.

Business illegale

In particolare l’Italian sounding è la pratica commerciale ingannevole di utilizzare nomi, immagini, bandiere, colori e riferimenti geografici che evocano l’Italia per vendere prodotti (soprattutto agroalimentari o di design) che non sono realmente fabbricati in Italia. Il mercato globale dei prodotti che imitano il Made in Italy vale oltre 90 miliardi di euro all’anno, sottraendo quote significative di mercato ai veri produttori italiani. Solo negli Stati Uniti il fenomeno vale circa 40 miliardi di euro, causando perdite stimate di diversi miliardi di euro per gli agricoltori e le imprese italiane. Falsi formaggi come il “Parmesan” o il “gorgonzola-like cheese”, salumi come il “jambon de Parm“, o piatti travisati come lo “spaghetti Bologna”. In generale la contraffazione è un reato economico che consiste nella produzione, distribuzione e vendita di beni che riproducono illegalmente marchi registrati, brevetti o design di un’altra azienda. Toglie risorse alle aziende legali, rallenta l’innovazione e causa la perdita di posti di lavoro. Non riguarda solo i prodotti venduti per strada, ma include sovrapproduzioni non autorizzate, infiltrazioni nella catena di approvvigionamento e negozi interamente falsificati. Il mercato globale del falso genera perdite enormi stimate dall’Ocse in centinaia di miliardi di dollari, danneggiando il gettito fiscale e l’immagine del Made in Italy. Puoi approfondire l’impatto economico nazionale nel rapporto dell’Ocse su commercio e contraffazione. Chi acquista prodotti contraffatti (soprattutto online o da Paesi extra-UE) rischia una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 7 mila euro. Scattano la denuncia e pene detentive o pecuniarie quando l’acquirente è consapevole della falsità del bene o quando si configura la commercializzazione. I prodotti falsi (giocattoli, elettronica, cosmetici, abbigliamento) non rispettano le normative europee e spesso contengono materiali nocivi, inchiostri tossici o parti pericolose.