Dal bacio di Giuda alla riscoperta dei veri gesti di amore

«Giuda, con un bacio tradisci il Figlio dell’uomo?» è la frase che Gesù rivolge a Giuda Iscariota (Luca, 22,48), nel momento in cui viene arrestato nel Giardino degli Ulivi. Giuda usa un segno di affetto e rispetto, di intimità e apparente e profonda amicizia per indicare ai soldati chi devono catturare. Gesù accoglie il bacio e si fa catturare. Non si tira indietro pur conoscendo il cuore e le intenzioni di Giuda, deve compiere la volontà del Padre, la passione e la morte in Croce.

Traditi con un bacio

Tradito con un bacio, anche noi tradiamo e siamo traditi con un bacio. Ma siamo anche “amati” intensamente con un bacio che desideriamo per esprimere una appartenenza: è solo la distanza di un bacio che spesso evidenzia l’amicizia intima e l’amore “tossico e acido”, traditore ed egoista. Il bacio di Giuda indica il finto bene, l’inganno, il fare del male, il tradimento: con un bacio tradisce ogni legame per aver venduto per 30 denari l’Amore, colui che scelse Giuda pur sapendo che fosse un ladro, concedendogli la gestione della cassa degli apostoli, cassa che serviva per i poveri e il sostentamento durante la missione in e per strada di Gesù e di coloro che lo seguivano. Gesù non lo chiamò traditore, lo chiamò “amico” pur nella grande tristezza e nel dolore profondo per la rottura della chiamata all’amore e all’amare. Noi non riusciamo ad amare i nemici, eppure Gesù ce lo dice: amate i vostri nemici, fate loro del bene. Sconvolgente. Continuiamo a baciare, senza tradire.

Il bacio tra tenerezza e consenso

Non possiamo fare a meno della tenerezza e dei baci, che continuiamo a compiere inconsapevolmente, e a volte in automatismo, con devozione e venerazione nella liturgia e nella vita. Un bacio però richiede consenso e consapevolezza, perché anche un bacio può essere violenza, molestia. Mi chiedo soltanto se i nostri santi desiderano essere “baciati” e lascio la domanda aperta. Se i nostri amati e venerati santi avevano nel cuore come e il modo di “festeggiarli”, anche in questo caso lascio la domanda aperta. L’impegno è non tradire il significato del bacio e la profonda intenzione del cuore, dove dal cuore possono scaturire cose buone e cose cattive, dove ogni manifestazione esterna può generare stupore e a volte, in qualche caso disappunto e disprezzo.

I baci quotidiani senza scandalo

I baci quotidiani senza scandalo, forse qualche doveroso “disappunto”. Mamme, padri, figli mi dicono con quanto affetto e amore “baciano” ogni giorno la teca dove sono contenuti le ceneri dei loro defunti che, autorizzati, sono accolti nelle case e non al cimitero, dopo la cremazione che presuppone, da parte del caro fratello defunto, il credo nella resurrezione dei morti. Tanti desidererebbero un bacio e una tenerezza nell’abbraccio quando si è in vita. Negare è già tradire.

La purificazione nelle feste religiose

La purificazione nelle feste religiose. C’è in atto un grande dibattito che non è indirizzato a “eliminare” ma a purificare. Purificazione, sobrietà e festa nel solco della chiamata a conversione. Quanti “frammenti di ossa, capelli, cuore ed altro ancora” in ogni festa religiosa vengono “venerati e baciati” e ostentati. Un lecito dubbio sorge: sono veramente dei santi che veneriamo? E quei santi desideravano le incontrollate feste religiose così come le abbiamo nei secoli concepite e pur nel processo di “purificazione e sobrietà” dobbiamo continuare a celebrarle?

Il rischio della spettacolarizzazione

Non dobbiamo dimenticare che il rischio più grande è la “spettacolarizzazione” di una fede che chiede maturità e un profondo e vero cammino di conversione. Una fede adulta, quella a cui siamo chiamati ad evangelizzare e a far maturare nel cuore degli uomini che si mettono in ascolto del Vangelo e lo seguono deve essere custodita, protetta, amata e sostenuta. L’uomo di oggi ha necessità di ritornare al Vangelo e ritrovare la forza, che viene dallo Spirito Santo, che a morire mandò l’Amore che ci salva, Gesù Cristo. Continuiamo a baciare, senza tradire.

Il bacio come incontro con il sacro

Il bacio materializza un legame spirituale e riconosce la materia come luogo d’incontro con il sacro. Continuiamo a baciare nella liturgia, infatti, ogni giorno: baciamo l’altare, l’evangeliario, il fratello nello scambio della pace nel bacio. Baciamo le reliquie nelle teche, baciamo la Croce di Cristo il Venerdì Sabato, baciamo l’anello del Vescovo o le Croci pettorali con reliquie. Baciamo statue e reliquiari.

Mi tradisci con un bacio

Ebbi a scrivere una poesia che spesso la cito alla fine di un incontro, dal titolo: Mi tradisci con un bacio. Apparente amore, ma fu tradimento e lacerazione. Non accade, non facciamo accadere. Quel bacio che viene dato a Cristo, ai Santi, agli uomini e donne di oggi e di ieri, non sia mai preludio di un inganno, di un tradimento, di un sopruso, ma sia nella vita, intimo Amore da vivere nell’amare.