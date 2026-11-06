Dai banchi di chiesa ai feed di Instagram: la rivoluzione de “Il Musicologo”

Un maestro organista diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia e un fratello con l’intuizione giusta per bucare lo schermo. Nasce da questo connubio il progetto Il Musicologo, la pagina social che a colpi di ironia e virtuosismo sta rivoluzionando il modo di raccontare la musica classica e l’arte organistica in Italia. Dietro la figura del “Il Musicologo” c’è Stefano Paolozzi, pianista e organista classico, affiancato dal fratello Matteo Paolozzi, mente strategica ed strategist del canale. Insieme raccontano il dietro le quinte della vita dei musicisti, tra richieste bizzarre agli sposi, gaffe nelle parrocchie e la difesa a spada tratta dello strumento principe della liturgia: l’organo.

Dall’incomprensione all’ironia

“Il Musicologo nasce da una necessità interpersonale: dare il pubblico che merita a un organista bravissimo come Stefano”, spiega Matteo Paolozzi. “All’inizio cercavamo una formula magica per finire nei feed delle persone. La svolta è arrivata quando abbiamo smesso di cercare il contenuto perfetto e abbiamo iniziato a essere naturali. Quello che raccontiamo è reale al cento per cento“. Un’autenticità confermata dallo stesso Stefano Paolozzi, che si definisce il boomer del team: “Io porto sui social la realtà delle parrocchie e il dietro le quinte del nostro lavoro. All’inizio vivevo certe situazioni con nervosismo — dal chitarrista improvvisato al tastierista che suona l’organo senza sapere cosa sia un registro o una pedaliera. Poi ho capito che raccontando questi episodi con ironia facevamo ridere e allo stesso tempo educavamo”.

La difesa dell’organo: “Un’orchestra che eleva l’anima”

Il cuore della battaglia culturale de Il Musicologo è la riscoperta del vero mestiere dell’organista, basato sull’armonizzazione e sull’improvvisazione a prima vista, esattamente come ai tempi di J.S. Bach. “Oggi gli organisti scarseggiano, spesso perché nelle chiese manca la disponibilità economica”, racconta Stefano. “Molti volontari, pur con buone intenzioni, si improvvisano. Ma la sacralità della musica organistica è unica: la chitarra fa ballare il corpo, l’organo fa ballare l’anima. L’organo non deve essere sostituito da altri strumenti nella liturgia. Avere un organo sotto le mani significa avere un’intera orchestra a disposizione“. Non mancano le battaglie contro le richieste “assurde” che arrivano durante i matrimoni, come la richiesta di suonare la sigla di Dragon Ball GT o brani pop al posto della musica sacra: “In chiesa cerchiamo di creare l’ambiente giusto di preghiera”, chiariscono Stefano e Matteo. “Non posso andare in un bar e chiedere un piatto di pasta; allo stesso modo, ogni luogo richiede la sua musica”.

L’appello: “Rendiamo l’organo accessibile”

Per i due fratelli, la crisi della musica sacra nasce da un problema di comunicazione e dalla mancanza di ricambio generazionale. “Manca l’accessibilità allo strumento”, ribadiscono Stefano e Matteo. “Spesso i giovani organisti si trovano in difficoltà perché l’accesso agli organi parrocchiali funziona prevalentemente per conoscenza o passaparola. Bisogna eliminare una burocrazia che non esiste e rendere questi strumenti accessibili a tutti. La musica è di tutti, ma non è per tutti: richiede studio e rispetto”.

Un concetto ribadito da Stefano Paolozzi, che ricorda come sia fondamentale affiancare allo studio accademico la pratica sul campo: “Il mio percorso è fatto di tecnica, ma anche di ‘500 messe gratis’ girando le pagine ai maestri nelle chiese di Roma per imparare a orecchio. Agli organisti dico: non servono ‘trucchi’ o ‘boomerati’, ma dedizione, ascolto e vocazione. Rimuovere l’organo dalle chiese o renderlo obsoleto significa staccarci dall’arte e dalla nostra storia”. La missione de Il Musicologo continua dunque ogni domenica, partendo proprio dalle periferie e dalle piccole parrocchie: “La Chiesa e la comunità si fanno nelle parrocchie, non solo nelle grandi cattedrali”, concludono i due fratelli de Il Musicologo. “Il nostro obiettivo è portare la bellezza della musica ovunque, ricordando a tutti che l’organo è uno strumento universale“.