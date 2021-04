E' stato papa Francesco a indicare gli scenari futuri per coniugare sviluppo tecnologico ed equità sociale. Ecco come umanizzare la globalizzazione. Occorre "innovare" sotto il profilo socio-economico nel rispetto della dignità umana

I risvolti sociali universali dalla crisi attuale sono sintetizzati da Jorge Mario Bergoglio. “Nessuno di noi è un’isola, autonomo e indipendente dagli altri. Possiamo costruire il futuro solo insieme. Senza escludere nessuno”. Per umanizzare la globalizzazione occorre “innovare” sotto il profilo socio-economico. Nel rispetto della dignità umana. E’ stato papa Francesco a indicare gli scenari futuri per coniugare sviluppo tecnologico ed equità sociale.

Profezie sociali

Tutto il magistero di Francesco è fatto di profezia. E non di soluzioni tecniche. Come se dicesse: io ti faccio vedere ciò che tu non sei più in grado di vedere. A causa delle cataratte storiche o ideologiche che ti riducono la vista. E cioè gli uomini-scarto. L’umanità e la fratellanza dei migranti. La catastrofe ecologica che minaccia la vita. Soprattutto dei popoli più poveri. Ecco io ti tolgo le cataratte che ti impediscono di vedere. Ma la soluzione tecnica a questi drammatici problemi la devi trovare tu. E‘ responsabilità politica tua. Io non voglio invadere il terreno della tua autonomia. E della tua competenza di laico. E soprattutto di laico impegnato in politica (Lumen gentium 31).

Nessuno è un’isola

“Abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri- insegna il Pontefice-. Anche le scienze ci indicano oggi questa comprensione della realtà. Dove ogni cosa esiste in collegamento. In interazione continua con le altre. Il futuro è fatto di incontri. Perché la vita scorre attraverso le relazioni. Sogno un futuro di pace. Nel quale lo sviluppo tecnologico passa coniugarsi con una maggiore equità sociale”. Francesco ha anche promosso “Scholas Labs”. Acceleratore di progetti non-profit. A sostegno dell’educazione e dei giovani. “La tecnologia incoraggi al dialogo interreligioso”, esorta il Papa. Internet “può offrire maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. E questa è una cosa buona”. La Rete è “un dono di Dio”. Al tempo stesso vanno scongiurati i rischi connessi a un uso scorretto o distorto delle tecnologie.

Come evolversi

può evolversi l’economia trova espressione nella lezione di un importante scienziato sociale. L’open innovation è un le imprese si basano anche su idee. Risorse. Competenze tecnologiche. Che arrivano dall’esterno. In particolare da l’innovazione può evolversi. In libreria da oggi “il nuovo libro di Henry Chesbrough. Massimo esperto al mondo e creatore del concetto di “open innovation”. Il saggio è rivolto a studiosi. Ricercatori. Imprenditori. E “policy makers”. Che si occupano di innovazione a ogni livello. Un aiuto a capire come attuare concretamente un modello alternativo. Che costa meno. Riduce i tempi. E distribuisce i rischi. Oltre ai tanti effetti economici e sociali, gli ultimi anni di crisi hanno avuto un effetto. Più profondo e insidioso. E cioè quello di ridurre gli investimenti nel settore dell’innovazione. Percepita come bene di lusso. Un esempio di cometrova espressione nella lezione di un importante scienziato sociale. L’è un approccio all’innovazione . In base al quale. Risorse. Competenze tecnologiche. Che arrivano dall’esterno. In particolare da startup . università. Enti di ricerca. Fornitori. E consulenti. Persino. In libreria da oggi “ Il futuro della open innovation “,. Massimo esperto al mondo e creatore del concetto di “open innovation”. Il saggio è rivolto a studiosi. Ricercatori. Imprenditori. E “policy makers”. Che. Un aiuto a capire come attuare concretamente un. Che costa meno. Riduce i tempi. E distribuisce i rischi. Oltre ai tanti effetti economici e sociali, gli ultimi anni di crisi hanno avuto un effetto.. E cioè quello di ridurre gli investimenti nel settore dell’innovazione. Percepita come Cambio di paradigma E’ lo stesso concetto di “open innovation”. Il paradigma introdotto proprio da Henry Chesbrough. Secondo il quale le imprese possono e devono accedere a idee e mercati esterni. Per progredire dal punto di vista tecnologico. E generare profitto. Ma l’idea stessa di “open innovation” rischia di diventare uno slogan. Se non è supportata da azioni concrete. Il futuro della open innovation ha proprio questo scopo. Attraverso una serie di esempi concreti. Come le città e i piccoli centri smart. L’approccio lean startup. E le straordinarie performance della Cina di Xi Jinping. E’ possibile mostrare, come la “open innovation” possa essere applicata in azienda. Nelle istituzioni. E nelle organizzazioni politiche. Per generare crescita e valore. Concretamente e direttamente attraverso l’innovazione.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.