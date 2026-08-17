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La Colombia risorge dalle macerie: Pom e Fondo Milagro

Una rete ecclesiale permette di comprendere i bisogni delle comunità, condividere informazioni e rafforzare i legami

Di Giacomo Galeazzi
Colombia
Il terremoto in Colombia. Foto © Vatican News

Il “Fondo Milagro” per ricostruire la Colombia. Dopo il sisma del 10 agosto che ha provocato quasi trecento morti e quattromila vittima il piano del presidente colombiano Abelardo de la Espriella canalizzerà risorse nazionali e internazionali. L’obiettivo è la ricostruzione di ospedali, centri educativi, abitazioni, strade e aeroporti. La necessità è quella di concentrare gli interventi nelle zone più colpite. Il fondo servirà a coordinare e indirizzare gli aiuti verso la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. 60 mila persone sono state colpite dal terremoto di magnitudo 7,4 il cui epicentro è stato localizzato a San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó. Cali, Pereira, Quibdó, Manizales e Armenia restano in allerta rossa. Il terremoto ha provocato il crollo di 257 strutture e danneggiato 129 tratti stradali, 20 ponti e 43 acquedotti. Due aeroporti hanno riportato danni.

Foto Vatican News

Soccorso e assistenza

Leone XIV si è detto “profondamente addolorato” Il messaggio è stato indirizzato a monsignor Francisco Javier Múnera Correa, arcivescovo di Cartagena e presidente della Conferenza Episcopale Colombiana assieme a un primo contributo di 100 mila euro per i soccorsi. Il Papa ha espresso le più sentite condoglianze alle famiglie che piangono i propri cari e ha assicurato suffragi per i defunti e guarigione per i feriti. Anche il cardinale Matteo Zuppi ha manifestato la solidarietà della Chiesa italiana “in questo momento di grande sofferenza“, con “l’impegno a destinare risorse straordinarie per far fronte a questa prima emergenza”. Leone XIV ha rivolto un ringraziamento speciale a quanti si stanno prodigando con generosità nelle operazioni di soccorso e assistenza. E ha invocato l’intercessione della Beata Vergine Maria affinché doni forza spirituale e speranza cristiana ai colombiani.

Colombia
Papa Leone XIV. Foto © Imagoeconomica

Sos Colombia

Padre Samir de Jesús García Valencia è il direttore delle Pontificie Opere Missionarie colombiane. Lo Pom guidano l’azione solidale della Chiesa nelle regioni centrali e occidentali del Paese. Spiega padre Samir Garcia all’agenzia missionaria vaticana Fides: ” Le Pom invitano tutta la loro rete nazionale e internazionale a rimanere unita nella preghiera per esprimere la propria solidarietà alle popolazioni colpite. In mezzo alla distruzione e alla sofferenza, la missione assume il volto concreto della vicinanza, del conforto, del servizio e della fraternità”. L’epicentro del terremoto, individuato nel comune di San José del Palmar, si trova nella diocesi di Istmina-Tadó, nel dipartimento di Chocó. Le città più colpite sono state Pereira, Cali, Istmina, Quibdó, Manizales e Armenia, oltre a numerosi comuni e comunità rurali. Il terremoto ha causato il crollo di case ed edifici, danni a ospedali, scuole, strade, aeroporti e servizi pubblici, nonché gravi danni a chiese e altri edifici religiosi. “Molte famiglie hanno perso i propri cari, la casa e i mezzi di sussistenza. Come Pontificie Opere Missionarie, desideriamo essere vicini, ascoltare, accompagnare e aiutare – aggiunge padre Samir García -. Questa dolorosa esperienza ci chiama a rafforzare la comunione missionaria. E a continuare a camminare nella speranza che non delude nemmeno nei momenti più critici della nostra esistenza”.

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Foto di Franklin Peña Gutierrez: https://www.pexels.com/it-it/foto/uomo-distrutto-macerie-rovinato-14000785/

Mobilitazione

Le Pontificie opere missionarie della Colombia si sono unite alla mobilitazione della comunità ecclesiale. Mantenendo una comunicazione costante con i direttori diocesani delle Pom e con la pastorale missionaria in tutte le giurisdizioni. Con particolare attenzione alle regioni più colpite. Questa rete permette di comprendere i bisogni delle comunità, condividere informazioni e rafforzare i legami tra le Chiese locali. “La Chiesa in Colombia resta con il suo popolo – conclude il direttore delle Pom colombiane – Mentre le ricerche proseguono e si cominciano a individuare i bisogni di ricostruzione, le comunità cristiane rinnovano il loro impegno a non abbandonare le vittime e a mantenere viva la speranza attraverso la preghiera e una solidarietà concreta”.

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