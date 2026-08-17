Il “Fondo Milagro” per ricostruire la Colombia. Dopo il sisma del 10 agosto che ha provocato quasi trecento morti e quattromila vittima il piano del presidente colombiano Abelardo de la Espriella canalizzerà risorse nazionali e internazionali. L’obiettivo è la ricostruzione di ospedali, centri educativi, abitazioni, strade e aeroporti. La necessità è quella di concentrare gli interventi nelle zone più colpite. Il fondo servirà a coordinare e indirizzare gli aiuti verso la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. 60 mila persone sono state colpite dal terremoto di magnitudo 7,4 il cui epicentro è stato localizzato a San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó. Cali, Pereira, Quibdó, Manizales e Armenia restano in allerta rossa. Il terremoto ha provocato il crollo di 257 strutture e danneggiato 129 tratti stradali, 20 ponti e 43 acquedotti. Due aeroporti hanno riportato danni.

Soccorso e assistenza

Leone XIV si è detto “profondamente addolorato” Il messaggio è stato indirizzato a monsignor Francisco Javier Múnera Correa, arcivescovo di Cartagena e presidente della Conferenza Episcopale Colombiana assieme a un primo contributo di 100 mila euro per i soccorsi. Il Papa ha espresso le più sentite condoglianze alle famiglie che piangono i propri cari e ha assicurato suffragi per i defunti e guarigione per i feriti. Anche il cardinale Matteo Zuppi ha manifestato la solidarietà della Chiesa italiana “in questo momento di grande sofferenza“, con “l’impegno a destinare risorse straordinarie per far fronte a questa prima emergenza”. Leone XIV ha rivolto un ringraziamento speciale a quanti si stanno prodigando con generosità nelle operazioni di soccorso e assistenza. E ha invocato l’intercessione della Beata Vergine Maria affinché doni forza spirituale e speranza cristiana ai colombiani.

Sos Colombia

Padre Samir de Jesús García Valencia è il direttore delle Pontificie Opere Missionarie colombiane. Lo Pom guidano l’azione solidale della Chiesa nelle regioni centrali e occidentali del Paese. Spiega padre Samir Garcia all’agenzia missionaria vaticana Fides: ” Le Pom invitano tutta la loro rete nazionale e internazionale a rimanere unita nella preghiera per esprimere la propria solidarietà alle popolazioni colpite. In mezzo alla distruzione e alla sofferenza, la missione assume il volto concreto della vicinanza, del conforto, del servizio e della fraternità”. L’epicentro del terremoto, individuato nel comune di San José del Palmar, si trova nella diocesi di Istmina-Tadó, nel dipartimento di Chocó. Le città più colpite sono state Pereira, Cali, Istmina, Quibdó, Manizales e Armenia, oltre a numerosi comuni e comunità rurali. Il terremoto ha causato il crollo di case ed edifici, danni a ospedali, scuole, strade, aeroporti e servizi pubblici, nonché gravi danni a chiese e altri edifici religiosi. “Molte famiglie hanno perso i propri cari, la casa e i mezzi di sussistenza. Come Pontificie Opere Missionarie, desideriamo essere vicini, ascoltare, accompagnare e aiutare – aggiunge padre Samir García -. Questa dolorosa esperienza ci chiama a rafforzare la comunione missionaria. E a continuare a camminare nella speranza che non delude nemmeno nei momenti più critici della nostra esistenza”.

Mobilitazione

Le Pontificie opere missionarie della Colombia si sono unite alla mobilitazione della comunità ecclesiale. Mantenendo una comunicazione costante con i direttori diocesani delle Pom e con la pastorale missionaria in tutte le giurisdizioni. Con particolare attenzione alle regioni più colpite. Questa rete permette di comprendere i bisogni delle comunità, condividere informazioni e rafforzare i legami tra le Chiese locali. “La Chiesa in Colombia resta con il suo popolo – conclude il direttore delle Pom colombiane – Mentre le ricerche proseguono e si cominciano a individuare i bisogni di ricostruzione, le comunità cristiane rinnovano il loro impegno a non abbandonare le vittime e a mantenere viva la speranza attraverso la preghiera e una solidarietà concreta”.