Sos caro energia: così le bollette incidono sull’economia. I costi energetici in Italia registrano un forte aumento nel quarto trimestre, con rincari stimati intorno al 37% per la tutela e un impatto significativo sulle bollette delle imprese e delle famiglie. Di fronte ai costi dell’energia sempre più alti che si abbattono su famiglie e imprese è necessario “rendere più efficiente il nostro sistema di utilizzo dell’energia utilizzando l’intelligenza artificiale”. Il segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli è intervenuto a Forlì a un convegno della Camera di commercio della Romagna. E afferma:”In generale il costo dell’energia è schizzato in alto e questo crea veramente delle difficoltà sia alle imprese che alle famiglie”. Per questo motivo, aggiunge Tripoli, gli interventi del governo per contenere i costi sono sicuramente salutati con grande favore dalle persone, ma dovremmo fare un ragionamento più complessivo perché al di là di quello che succede a livello internazionale, noi abbiamo tra le mani un passaggio delicato, che è quello di rendere più efficiente il nostro sistema di utilizzo dell’energia”. Secondo Giuseppe Tripoli, infatti, “le agenzie internazionali dicono che una buona politica di efficientizzazione, usando l’intelligenza artificiale a livello delle imprese e dei grandi apparati come industria e pubblica amministrazione, può portare fino al 28% di riduzione di utilizzo dell’energia”. E questo aspetto, per Tripoli, “è nelle nostre mani”. Al contrario “i flussi, le guerre e le auspicate paci dipendono da grandi attori internazionali tra i quali purtroppo l’Europa non gioca il suo ruolo appieno”.
Sos energia
Le aziende restano positive sul prossimo futuro, nonostante le tensioni internazionali e il caro energia. Per il 2026, il 27,5% delle imprese si attende una crescita del fatturato di almeno il 3%, il 19,8% un aumento dell’export e il 15,8% dell’occupazione. Un orientamento che si conferma anche per le previsioni del 2027, il 25,9% delle aziende stima un incremento del giro d’affari, il 20,6% delle esportazioni e il 13% degli occupati. Ancora più fiduciose le imprese guidate dai giovani: per il 2026, il 37,6% stima una crescita del fatturato, il 34,8% delle vendite all’estero e il 24,3% dell’occupazione, mentre per il prossimo anno le quote si attestano rispettivamente al 33,3%, 34,1% e 21,4%. È quanto emerge dall’analisi di Unioncamere e del suo Centro Studi Tagliacarne su un campione di circa 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi con addetti tra il 5 e 499 unità. Tuttavia, l’impennata della bolletta energetica sui costi aziendali preoccupa più del 70% delle imprese e di queste il 43,4% stima una riduzione dei margini di profitto. Anche per questo entro il prossimo triennio il 36,1% delle aziende ha in programma di realizzare investimenti green e il 38% in digitale. “Le imprese sembrano aver imparato a convivere con la situazione di incertezza permanente del quadro internazionale, reagendo con maggiore rapidità e adattando le proprie strategie a uno scenario in continua evoluzione”, ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete.
Instabilità
Prosgue Andrea Prete: “Nonostante l’incertezza, infatti, la fiducia degli imprenditori si è mantenuta negli ultimi tre anni sostanzialmente stabile, dopo la flessione registrata nel 2022 a seguito dello scoppio della guerra russo-ucraina. In questo quadro, l’aumento dei costi energetici è una delle conseguenze più concrete dell’instabilità internazionale. Non sorprende, quindi, che oltre un terzo delle imprese risponda investendo nel green, soprattutto attraverso interventi finalizzati al risparmio energetico, con una scelta che coniuga sostenibilità e competitività”. Nel complesso, la base imprenditoriale si sta mostrando resiliente: il 27,5% delle imprese si attende per quest’anno di chiudere il giro d’affari con un segno più rispetto al 2025, oltre la metà delle imprese punta a confermare il proprio fatturato. Ma il 20,1% fa più difficoltà e stima un calo del business. Sostanzialmente in linea restano le aspettative per il 2027 con il 25,9% che indica una crescita e il 50,4% che prevede una stazionarietà. Mentre più contenuta appare la quota delle aziende che prevede una flessione del proprio giro d’affari, pari al 7,1%, a fronte però di un aumento dell’incertezza visto che il 16,7% non sa cosa aspettarsi.
Investimenti green
Per sostenere il proprio business le imprese continueranno ad investire nel digitale, in particolare per quanto riguarda l’Intelligenza artificiale. Il 21,8% delle realtà imprenditoriali ha già realizzato investimenti in IA tra il 2023 e il 2025 o intende farlo nel prossimo triennio. Nel complesso, negli ultimi tre anni il 44,6% delle aziende ha adottato tecnologie digitali 4.0 nella sua impresa, e il 38% ha in programma di farlo tra il 2026 e il 2028. Resta consistente la quota di imprese che mette la sostenibilità tra i propri programmi di investimento. Nel triennio 2026-2028, il 36,1% delle imprese prevede di realizzare investimenti green (di processo e/o di prodotto), a fronte del 37,1% che li ha realizzati tra il 2023 e il 2025. Tra le imprese che hanno già investito, il 41% ha destinato tra il 2 e il 5% del fatturato, mentre il 9,6% ha investito il 10% o più. Anche per accompagnare i processi innovativi introdotti nella propria organizzazione, il 53,6% ha in programma di realizzare investimenti per il miglioramento delle competenze tecnico-professionali per il triennio 2026-2028. Mentre il 52,9% l’ha già fatto nel triennio 2023-2025.