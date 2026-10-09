Corpo, mente, comunità: come prendersi cura della salute mentale

Tra stigma che resistono e numeri in aumento, la salute mentale è una delle principali preoccupazioni della nostra età e probabilmente lo resterà in futuro. Mentre in Italia il numero di persone in cura per patologie e disturbi mentali è salito a un milione, Papa Leone chiede di pregare per “i nostri fratelli e sorelle che affrontano sfide nella loro salute mentale, che soffrono in solitudine per l’ansia, la depressione o qualsiasi altra malattia mentale” e per chi se ne prende cura. In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, Interris.it ha intervistato lo psicoterapeuta, analista, docente e dirigente psicologo Centro di Salute Mentale, ASL Roma 3 Alfredo Altomonte.

L’intervista

Professore, cos’è la salute mentale?

“La salute mentale è il ‘ben-essere’, lo star bene a tutti i livelli. E’ quella condizione in cui la persona vive una dimensione di equilibrio fisico, psicologico e spirituale”.

In Italia è salito un milione il numero di persone in cura per patologie e disturbi di salute mentale. Di fronte a questo dato, viene da chiedersi: sono aumentati i problemi o c’è più richiesta di aiuto?

“Entrambe, c’è più conoscenza e c’è più bisogno. A livello globale, oltre un miliardo di persone soffre di problemi di salute mentale e una delle questioni è che il budget sanitario mondiale è fermo ad appena il 2% da quasi dieci anni. Dovremmo tutti fare attivarci per far sì che questo livello di spesa incrementi. Nella sua intenzione di preghiera, Papa Leone ha dedicato ottobre alla pastorale della salute mentale, ricordandoci che è un servizio sempre più urgente e necessario. E ha ragione, perché non c’è salute senza salute mentale”.

Nonostante la crescita economica, le buone condizioni di vita e la disponibilità dei beni di consumo, ci sono molto disagio e sofferenza interiori. Viviamo in un mondo che, al fianco dei progressi e delle opportunità, chiede molto alle persone, arrivando in alcuni casi persino a farle sentire oppresse?

“Sì. Spesso pensiamo alle ferite ‘visibili’, come può essere una perdita economica, ma quelle che le persone soffrono maggiormente sono quelle che non si vedono. Per esempio, oggi tanti ragazzi vivono sotto il peso della competizione e delle aspettative, sono sempre connessi ma spesso soli. Non hanno bisogno soltanto di beni e risultati materiali, dobbiamo aiutarli a riscoprire qual è il vero tesoro, ovvero la relazione con la propria interiorità. L’esperto Viktor Frank ci ricordava che, presi dalla ricerca quotidiana dei significati, perdiamo il senso, la direzione verso cui tendiamo, rischiando così di avanzare meccanicamente. Allora noi adulti, per primi, abbiamo il compito di avere chiaro qual l’obiettivo verso cui stiamo andando, per potere aiutare i ragazzi”.

Come possiamo prenderci cura, come singoli e come società, della nostra salute mentale?

“Possiamo lavorare su tanti livelli, dal corpo alle relazioni, dalla nostra vita interiore al rapporto con il digitale, dalla comunità alla ricerca di un senso, di uno scopo. Dormire bene, mangiare con regolarità, fare movimento sono il primo farmaco per la mente – una camminata all’aria aperta influisce sull’umore più di quanto pensiamo. La solitudine oggi è un grande fattore di rischio, per cui investire nelle amicizie e passare del tempo con qualcuno sono autentiche forme di prevenzione. Ritagliarsi dei momenti in cui siamo lontani dagli schermi e dai social, che alimentano un senso di inadeguatezza. Coltivare la vita interiore con la preghiera o la riflessione. Sentirsi utili facendo del bene per la comunità – penso al volontariato. Mantenere degli hobby come la musica e la lettura, vero ossigeno l’anima. Cogliere i segnali che qualcosa non va, come l’insonnia, l’irritabilità e la perdita di interesse, e decidere di parlarne con qualcuno. Infine, la prima rete di protezione è una comunità attenta: la scuola, le parrocchie, i luoghi di lavoro devono diventare luoghi accoglienti. La cura della salute mentale è una responsabilità collettiva”.

Papa Leone ha chiesto di accogliere e integrare nella vita della comunità la cura della salute mentale. Le sue parole possono aiutare a vincere lo stigma nei confronti di questo tema?

“Sì, la salute mentale è ancora un tabù ma parlarne aiuta ad affrontare meglio i problemi. Il Santo Padre sottolinea come questa sia un tema che ci riguarda, oggi e in futuro. In questo mese quindi dobbiamo pregare per chi soffre e chi se ne prende cura, dimostrandogli una vicinanza che non è pietismo”.