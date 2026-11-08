Cop31, finanza e adattamento al centro dei negoziati sul futuro del pianeta

Gli allarmi si susseguono, in attesa delle risposte. Uno degli ultimi è l’annuncio del Programma Onu dell’ambiente che entro fine secolo la temperatura media globale potrebbe arrivare a +2,6 gradi rispetto all’epoca preindustriale, ben al di sopra del +1,5° fissato nell’Accordo di Parigi, a causa dei livelli delle emissioni. La 31esima Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop31) che si apre oggi ad Antalya, in Turchia, cerca di fare progressi rispetto all’edizione tenutasi lo scorso anno ai margini dell’Amazzonia brasiliana. Il meccanismo di giusta transizione, la finanza climatica e l’adattamento saranno alcuni dei temi centrali di questa Cop “a due teste”, co-organizzata dalla padrona di casa e dall’Australia.

Post-overshoot

“Sarà la prima conferenza dopo la notizia dell’overshoot, per cui si cercherà di capire come limitare il più possibile questo sforamento della soglia di +1,5 gradi”, osserva Anna Pellicci, di Italian Climate Network (Icn) associazione impegnata sul tema del cambiamento climatico. Sarà a capo della delegazione della onlus che si recherà ad Antalya per seguire i lavori in veste di osservatore. “L’adattamento è fondamentale, si dovranno fare investimenti più molto più forti. Le stime del Consiglio europeo parlano di 70 miliardi all’anno”.

La Cop “a due teste”

Le quasi duecento parti che si troveranno in Turchia dal 9 al 20 novembre siederanno a due tavoli. L’Action Agenda, presieduta dal ministro dell’Ambiente turco Murat Kurum, il consesso dove governi, organizzazioni, imprese e società civile avanzano proposte volontarie. Lo stesso Kurum ha annunciato che questa sarà la “Cop dell’elettrificazione”, indicando l’obiettivo di portare dall’attuale 20% al 35% la quota di elettricità nei consumi di energia entro il 2035. “I proclami sono utili per porre l’attenzione di così tanti soggetti su temi importanti, ma i negoziati verteranno su altro”, prosegue Pellicci. Sarà l’australiano Chris Bowen a presiedere il processo negoziale per la definizione di mandati comuni, procedure di verifica e responsabilità sui temi della giusta transizione, della finanza climatica e degli interventi di adattamento e mitigazione.

Una transizione giusta

La transizione energetica non può limitarsi all’innovazione tecnologica e al passaggio da fonti fossili alle rinnovabili, come il sole e il vento. Deve essere anche giusta, cioè equa dal punto di vista sociale, rispettosa dei diritti umani e sostenibile sotto il profilo ambientale dei luoghi dove avviene. Un discorso che ha preso il via durante la scorsa conferenza in Brasile, nella veste del Belèm Action Mechanism, ed è proseguito durante i negoziati intermedi a Bonn quest’estate. E’ uno degli argomenti chiave di questa Cop. “Ci aspettiamo venga definito il meccanismo di giusta transizione”.

Adattamento e mitigazione

Il Consiglio europeo ha ricordato l’importanza degli interventi di mitigazione e di adattamento agli effetti del cambiamento climatico, chiedendo alla conferenza di accelerarne l’attuazione. In Turchia si cercherà di capire come ridargli slancio. “Quest’anno termina il mandato del tavolo di lavoro sulla mitigazione e si dovrà valutarne sia il suo rinnovo che lo scopo che si prefigge”. Un altro doppio nodo da sciogliere sui banchi della diplomazia climatica è quello sulla governance dell’adattamento e delle risorse per rendere gli impegni concreti sui territori. “A Cop30 è stato definito un gruppo di 59 indicatori volontari che vanno resi operativi, ma a Bonn non si è raggiunto l’accordo sulla task force dedicata, per divergenze, tra l’altro, sulla finanza per l’adattamento”.

La finanza per il clima

La Cop29 di Baku ha previsto che i Paesi sviluppati aiutino gli altri con 300 miliardi dollari all’anno entro il 2035, allargando l’“invito” a tutti gli attori pubblici e privati per raggiungere soglia 1.300 miliardi entro la stessa data. “Quando si parla di finanza per il clima è sempre importante riflettere, oltre che sulle cifre, sulla qualità delle risorse. Se ci si accorda per i prestiti, per esempio, ci sono anche gli interessi da restituire: un problema per uno Stato che si trova in difficoltà climatica ed economica insieme”, conclude Pellicci. La Cop turco-australiana sarà un banco di prova per come la comunità internazionale saprà reagire all’emergenza ambientale in atto, provando a invertire la rotta o almeno a contenerne gli impatti, nel rispetto della giustizia sociale e della sostenibilità ambientale.