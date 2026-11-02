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Cooperazione internazionale: ponte Roma-Toronto

Forum imprenditoriale Italia-Canada per rafforzare i rapporti Decine di aziende e rappresentanti del sistema Italia. Cattaneo: "Pronti alla sfida"

Di Giacomo Galeazzi
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Foto di Kuba Karoń: https://www.pexels.com/it-it/foto/foto-del-primo-piano-del-globo-3671649/

Alleanza per il futuro nel segno della cooperazione. Impegno a definire entro il vertice bilaterale nel 2027 (una data non c’e’ ancora) “il concetto di un’associazione sempre più stretta del Canada alla Ue”, pur senza arrivare a un’adesione piena. Così da “rispecchiare, attraverso questo legame rafforzato il nostro impegno congiunto e la cooperazione verso obiettivi condivisi di prosperità, sicurezza economica e autonomia strategica”. Sono le parole chiave della dichiarazione Ue-Canada al termine del vertice che si è tenuto a Montreal. E’ la nascita di quella che viene chiamata ufficialmente “alleanza per il futuro” tra i due partner. In una fase tra le più difficili dal dopoguerra, riferisce Radiocor, Ue e Canada tentano la strada di una stretta cooperazione quasi a 360 gradi per delineare politiche bilaterali e globali. All’insegna appunto della cooperazione e del rispetto delle regole internazionali. Per uscire dalla stretta da un lato americana, dall’altro lato cinese. Ue e Canada stanno costruendo una relazione più profonda, integrata e strategicamente allineata. Come è indicato espressamente nel lungo documento comune. Il contenuto dell’alleanza riguarda sia la sicurezza-difesa sia la cooperazione economica e commerciale. Inoltre le catene di approvvigionamento, l’energia (dal gas alle energie pulite), i semiconduttori e le capacità alla base dell’intelligenza artificiale. Poi materie prime critiche e catene di approvvigionamento, energia, comprese le tecnologie pulite, semiconduttori, il collegamento dei sistemi di pagamento.

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Infrastrutture energetiche. Foto © Jens Freudenau da Unsplash.

Cooperazione

La cooperazione commerciale indica l’insieme di accordi e strategie con cui due o più imprese (o Stati) uniscono risorse, competenze o mercati per raggiungere obiettivi comuni. Mantenendo però la propria indipendenza giuridica ed economica. Il Ceta (Comprehensive economic and trade agreement, Accordo economico e commerciale globale) è un trattato di libero scambio tra l‘Unione europea e il Canada. L’accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 21 settembre 2017, dopo l’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Ue. Per la piena entrata in vigore, il trattato deve essere ratificato da tutti i singoli Stati membri dell’Unione europea. In Italia, il dibattito sulla ratifica è ancora in corso e il Parlamento non ha ancora completato l’iter di ratifica formale, pur applicandolo provvisoriamente. Tra i principali vantaggi e caratteristiche, l’eliminazione dei dazi. Il Ceta ha rimosso circa il 98-99% dei dazi doganali preesistenti tra l’Ue e il Canada sugli scambi di beni industriali e agricoli. Con le Indicazioni geografiche protette (Igp) il Ceta tutela centinaia di prodotti agroalimentari europei di qualità (tra cui decine di eccellenze italiane come il Prosciutto di Parma) contro le imitazioni sul mercato canadese. Le procedure doganali risultano semplificate- Gli scambi utilizzano il sistema di autocertificazione dell’origine tramite il database Sistema REX o apposite dichiarazioni in fattura. La bilancia commerciale tra Italia e Canada è fortemente favorevole all’Italia, con un saldo positivo strutturale e in crescita. Nell’ultimo anno le esportazioni italiane verso il Canada ammontano ad oltre 13,6 miliardi di dollari canadesi (in aumento del +9,4% rispetto ai 12,4 miliardi dell’anno precedente), pari a circa 6,1–6,4 miliardi di euro.

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Export. Foto di CHUTTERSNAP su Unsplash

Relazioni Italia-Canada

Rafforzare i legami fra Italia e Canada. Questo l’obiettivo del Forum imprenditoriale Italia-Canada che si è tenuto a Toronto ed è stato organizzato dall’Ice, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In collaborazione con la Canadian Chamber of Commerce, principale associazione imprenditoriale federale canadese. La delegazione italiana, guidata dal sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi, è stata composta da 65 aziende. E dai rappresentanti delle istituzioni del Sistema Italia (SACE, SIMEST, Cassa Depositi e Prestiti e Unioncamere-Assocamerestero), che hanno incontrato oltre 240 aziende canadesi e 40 rappresentanti delle istituzioni territoriali e imprenditoriali locali. Per un totale di oltre 350 delegati. “Le relazioni tra Italia e Canada stanno vivendo una straordinaria espansione. Le due economie sono complementari e hanno un enorme potenziale di crescita. In una fase storica in cui il Canada, leader nel G7 per risorse energetiche e minerarie, punta a rafforzare il proprio sistema produttivo e la propria autonomia strategica, l’Italia è pronta alla sfida”, spiega l’ambasciatore d’Italia in Canada, Alessandro Cattaneo. Le importazioni canadesi in Italia sono circa 3,9 miliardi di dollari canadesi (in crescita del +18,2% rispetto ai 3,3 miliardi dell’anno precedente). Il saldo della bilancia commerciale è in attivo per l’Italia di circa 9,75 miliardi di dollari canadesi. Oltre 3,7 miliardi di euro di avanzo netto secondo le stime di interscambio in euro. L’interscambio totale ha superato i 17,5 miliardi di dollari canadesi (+11% su base annua). L’Italia si conferma l’ottavo fornitore principale del Canada e il secondo partner europeo dopo la Germania. Ecco i settori chiave degli scambi. Top export italiano in Canada: macchinari industriali, prodotti alimentari e agroalimentari, farmaceutica e mezzi di trasporto. Top import italiano dal Canada: prodotti farmaceutici e materie prime agricole.
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Nave container. Foto © Tung Lam da Pixabay.

Partner commerciale

“Il Canada è un partner commerciale di grandissimo rilievo, anche per effetto dell’accordo di libero scambio con l’Ue”, ha osservato il direttore generale dell’Agenzia ICE, Lorenzo Galanti, richiamando i risultati raggiunti e l’impegno dell’Agenzia a sostegno delle imprese italiane sul mercato canadese. L’export italiano in Canada, che nel 2025 ha raggiunto il valore record di 13,4 miliardi di dollari canadesi, cresce ulteriormente nel 2026, con un aumento del 10% nei primi otto mesi dell’anno. Nel corso dell’ultimo anno “abbiamo realizzato qui 25 progetti promozionali, coinvolgendo più di 400 aziende italiane e accompagnando oltre 300 operatori e buyer canadesi ai principali appuntamenti fieristici in Italia”, ha aggiunto Galanti. Al Forum ha partecipato anche Lega Calcio Serie A per promuovere le eccellenze del Made in Italy e contribuire a rafforzare le relazioni tra i due Paesi attraverso lo sport. A rappresentare Lega Serie A è stato Leonardo Bonucci, che ha incontrato le autorità italiane e canadesi. Sottolineando il valore dello sport come strumento di promozione dell’Italia nel mondo e dei valori di cultura, tradizione e innovazione che ne caratterizzano l’identità. 
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