Alleanza per il futuro nel segno della cooperazione. Impegno a definire entro il vertice bilaterale nel 2027 (una data non c’e’ ancora) “il concetto di un’associazione sempre più stretta del Canada alla Ue”, pur senza arrivare a un’adesione piena. Così da “rispecchiare, attraverso questo legame rafforzato il nostro impegno congiunto e la cooperazione verso obiettivi condivisi di prosperità, sicurezza economica e autonomia strategica”. Sono le parole chiave della dichiarazione Ue-Canada al termine del vertice che si è tenuto a Montreal. E’ la nascita di quella che viene chiamata ufficialmente “alleanza per il futuro” tra i due partner. In una fase tra le più difficili dal dopoguerra, riferisce Radiocor, Ue e Canada tentano la strada di una stretta cooperazione quasi a 360 gradi per delineare politiche bilaterali e globali. All’insegna appunto della cooperazione e del rispetto delle regole internazionali. Per uscire dalla stretta da un lato americana, dall’altro lato cinese. Ue e Canada stanno costruendo una relazione più profonda, integrata e strategicamente allineata. Come è indicato espressamente nel lungo documento comune. Il contenuto dell’alleanza riguarda sia la sicurezza-difesa sia la cooperazione economica e commerciale. Inoltre le catene di approvvigionamento, l’energia (dal gas alle energie pulite), i semiconduttori e le capacità alla base dell’intelligenza artificiale. Poi materie prime critiche e catene di approvvigionamento, energia, comprese le tecnologie pulite, semiconduttori, il collegamento dei sistemi di pagamento.

Cooperazione

La cooperazione commerciale indica l’insieme di accordi e strategie con cui due o più imprese (o Stati) uniscono risorse, competenze o mercati per raggiungere obiettivi comuni. Mantenendo però la propria indipendenza giuridica ed economica. Il Ceta (Comprehensive economic and trade agreement, Accordo economico e commerciale globale) è un trattato di libero scambio tra l‘Unione europea e il Canada. L’accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 21 settembre 2017, dopo l’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Ue. Per la piena entrata in vigore, il trattato deve essere ratificato da tutti i singoli Stati membri dell’Unione europea. In Italia, il dibattito sulla ratifica è ancora in corso e il Parlamento non ha ancora completato l’iter di ratifica formale, pur applicandolo provvisoriamente. Tra i principali vantaggi e caratteristiche, l’eliminazione dei dazi. Il Ceta ha rimosso circa il 98-99% dei dazi doganali preesistenti tra l’Ue e il Canada sugli scambi di beni industriali e agricoli. Con le Indicazioni geografiche protette (Igp) il Ceta tutela centinaia di prodotti agroalimentari europei di qualità (tra cui decine di eccellenze italiane come il Prosciutto di Parma) contro le imitazioni sul mercato canadese. Le procedure doganali risultano semplificate- Gli scambi utilizzano il sistema di autocertificazione dell’origine tramite il database Sistema REX o apposite dichiarazioni in fattura. La bilancia commerciale tra Italia e Canada è fortemente favorevole all’Italia, con un saldo positivo strutturale e in crescita. Nell’ultimo anno le esportazioni italiane verso il Canada ammontano ad oltre 13,6 miliardi di dollari canadesi (in aumento del +9,4% rispetto ai 12,4 miliardi dell’anno precedente), pari a circa 6,1–6,4 miliardi di euro.