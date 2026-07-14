Cooling poverty: l’effetto sociale della crisi climatica

Siamo abituati a sentir parlare di povertà energetica durante l’inverno, quando si fatica a sostenere i costi dell’energia per affrontare i mesi più rigidi. Ma con il riscaldamento climatico e il susseguirsi delle ondate di calore, stiamo imparando a conoscere l’altro lato della medaglia, la povertà di raffrescamento (cooling poverty). Si tratta della difficoltà di mantenere una temperatura confortevole nella propria abitazione o trovare refrigerio negli spazi urbani circostanti in estate. Una diseguaglianza che Legambiente mette a fuoco nella seconda edizione della campagna di “Che caldo che fa!”, spiega a Interris.it la presidente di Legambiente Campania Maria Teresa Imparato.

Intervista

Ci può spiegare cos’è la cooling poverty?

“E’ la povertà energetica declinata nella stagione estiva, quando le persone faticano ad accedere ai servizi energetici nelle proprie abitazioni e nei quartieri mancano le possibilità, per la popolazione, di trovare refrigerio, come un parco urbano. Le nostre città, soprattutto in alcune aree, non sono attrezzate per affrontare le ondate di calore. La crisi climatica è quindi anche una crisi sociale”.

Anche quest’anno tornate con la campagna “Che caldo che fa!” in diverse città italiane, da Torino a Bari, passando per Roma e Napoli. Qual è lo scopo dell’iniziativa?

“Poniamo l’attenzione sulle zone periferiche delle città perché proprio lì si registrano le persone più vulnerabili sotto il profilo socioeconomico, le temperature più elevate e la carenza di servizi, dalle fontanelle di quartiere ai mezzi pubblici per spostarsi altrove e poter fare una passeggiata in una zona più fresca o raggiungere la spiaggia, nelle città di mare. Ma la vita non si può fermare per le ondate di calore, per cui bisogna attrezzarsi per evitare stress termici importanti dato che le persone devono andare a lavoro e fare le commissioni, oltre a proteggere gli anziani e i bambini”.

Il caldo quindi non è più il problema di un singolo cittadino, ma di salute pubblica?

“In queste settimane gli allarmi sull’arrivo delle ondate di calore li ha lanciati l’Organizzazione mondiale della Sanità, che non si occupa di clima: è la prova che la situazione va vista come un’emergenza sanitaria. Il caldo può avere ripercussioni importanti in chiunque, ma chi ha criticità di salute e non si può permettere l’aria condizionata è più esposto ai colpi calore. In aggiunta, se non ha l’automobile e mancano i servizi urbani nel quartiere, finisce per restare chiuso in casa”.

Cosa osservate nel corso delle vostre campagne?

“Quello che vediamo con i nostri monitoraggi è l’innalzamento costante delle temperature, un fenomeno che va avanti da decenni e ha dato prova, da tempo, del suo arrivo. Osserviamo anche c’è una maggior consapevolezza nelle persone che non si tratti di un caldo anomalo, ma che è crisi climatica e quindi bisogna intervenire. Finora abbiamo si è sempre agito in maniera emergenziale, ora non basta più: bisogna organizzare le città attraverso i piani di adattamento, utilizzando le risorse necessarie per mettere in campo quelle azioni che evitino le ripercussioni delle ondate di calore sulla vita e sulla salute dei cittadini”.

Cosa fare allora per avere “città più fresche e più giuste”, come recita il messaggio dell’iniziativa?

“Le nostre città sono spesso colate di cemento, dovremmo liberarle dai materiali che si riscaldano facilmente e puntare sul verde e sulla riforestazione urbana. Dovremmo inoltre immaginare progetti di rigenerazione urbana degli edifici pubblici che prevedano di montare pannelli fotovoltaici sulle residenze popolari, per far sì che si possano riscaldare in inverno e raffrescare in estate consumando energia autoprodotta attraverso una fonte rinnovabile. Altri piccoli accorgimenti potrebbero essere realizzare degli ombreggiamenti con le pensiline del trasporto pubblico locale e rendere raggiungibili nell’arco di 15 minuti luoghi pubblici freschi, come biblioteche e chiese”.