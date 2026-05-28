Nuove generazioni per il bene e per il disarmo sulle orme di Leone XIV. “Noi, come francescani, abbiamo nella nostra regola di vita l’impegno di lavorare per il dialogo e farci costruttori di pace, così come San Francesco che andò a incontrare il sultano – afferma Silvia Sciubba, francescana secolare. Rispetto a un mondo che non sa parlare di pace, noi ribadiamo l’importanza e l’impegno di essere portatori di pace. Per noi l’impegno è l’informazione a tutti i livelli e parlare di pace che è il presupposto per il disarmo e la conversione nucleare. Due temi che vanno di pari passo” . Hanno portato il loro contributo all’incontro che si è svolto alla Lumsa anche Dario Calzavara (Ground Control Holding S.r.l.), monsignor Gianni Fusco (docente Università LUMSA), Gabriele Gusso (Giovani Universitari in Parlamento, Benedetto Delle Site (Movimento Giovani UCID), Guglielmo Vacca (Comitato Nucleare e Ragione), Giuseppe Zollino (Azione), Paola Binetti (UDC) Roberto Marta (Democrazia Cristiana). Ha moderato Marta De Vivo, giornalista. “Per i famosi reattori di quarta generazione, c’è la necessità di uranio arricchito ad un livello più alto rispetto a quello utilizzato nelle centrali convenzionali. E’ possibile utilizzare in parte il plutonio delle testate e in questo modo iniziare a convertire questi strumenti nati per il male, in forze produttrici del bene. Questa è una cosa ben nota gli addetti ai lavori, ma che non sa nessuno”, sottolinea Alessio Iuvara, vicepresidente Italian Nuclear Young Generation – AIN (Associazione Italiana Nucleare), intervenendo all’Università LUMSA in occasione dell’incontro “I giovani e il nucleare di pace” organizzato dal Comitato per una Civiltà dell’Amore – ODV con l’intento di mettere al centro del dibattito i giovani che guardano concretamente ad uso responsabile di questa fonte di energia.

Bene comune

“Il tema è fondamentale e mette in evidenza tre questioni- evidenzia il professor Francesco Bonini, rettore dell’Università Lumsa-. E cioè gli sviluppi tecnologici, la pace e l’etica, di conseguenza il nostro atteggiamento, anche valoriale, nel rapportarci con l’accelerazione delle tecnologie e con la necessità d’indirizzarle verso il bene comune e quindi verso la pace. L’augurio è che questo incontro possa segnare dei punti di riferimento in quel percorso, sicuramente molto rilevante e complesso, che ci sta portando verso il futuro, che è nostra responsabilità disegnare e consegnare alle generazioni future. future. Come dico spesso mi piace pensare all’università e in particolare all’università Lumsa come ad un luogo aperto al dialogo con la realtà e con le forze vive operanti nella società”. L’ingegner Giuseppe Rotunno è il presidente del Comitato per una Civiltà dell’Amore. “Noi vogliamo guardare al nuovo nucleare e portare avanti questa nuova narrazione basata sui numeri, non solo quelli che dicono che questa energia costa meno, ma anche quelli che confermano che la conversione può essere realizzata- sostiene Giuseppe Rotunno-. Questa è la sfida, dobbiamo e possiamo affrontarla. L’Italia è la culla della civiltà grazie al cristianesimo, siamo persone di idee diverse, però siamo uniti insieme nella forte convinzione dei valori cristiani che ci portano a fronteggiare le differenze, noi possiamo e dobbiamo avviare con i giovani questa battaglia con coraggio coinvolgendo l’industria e la politica seria“.

Sulle orme del Papa

Un assist anche da Papa Leone, precisa Giuseppe Rotunno, che “ha avuto il coraggio di attaccare l’intelligenza artificiale, se anche il Pontefice in prima persona ha sfidato una tecnologia d’avanguardia per ricondurla al bene, anche noi con lo stesso coraggio possiamo porre le basi per un passaggio dell’Italia da uno oscurantismo ingiustificato ad una stagione nuova di pace, di vita, di sviluppo enorme”. Afferma l’ingegner Rotunno: “Vogliamo gettare ponti di dialogo per riprendere questa alleanza tra scienza, cultura e fede, ma bisogna avere tanto coraggio e tanta forza, perché i tempi e le stagioni cambiano, ma la determinazione del bene non cambia. Il nostro Paese era bloccato sul nucleare, cancellato dal vocabolario della lingua italiana, mentre all’estero ha continuato ad esistere. Nessuna nazione dopo Cernobyl ha chiuso gli impianti nucleari, solo l’Italia. Il nostro proposito è quello di poter fare una nuova conversione nucleare, cioè avere la determinazione di poter innescare quei ragionamenti intelligenti, quelle scelte coraggiose, proprio dall’Italia, che è stata la patria di Enrico Fermi, il luogo dove sono stati firmati trattati di Roma compreso l’Euratom che regolava l’uso pacifico dell’energia nucleare, il posto dove sono state realizzate le prime centrali nucleari d’Europa”. Mentre oggi, puntualizza l’ingegner Rotunno, “siamo stati superati dalla Corea del Sud e tutti gli altri, e invece all’epoca eravamo i primi, dopo Stati Uniti e Russia, eravamo noi che portavamo questa energia nucleare per l’uso pacifico. Questa tradizione ci dà una responsabilità ed è questa la sfida che noi possiamo affrontare tutti insieme”.

Disarmare l’Ai

“Disarmare l’intelligenza artificiale e costruire la civiltà dell’amore, esorta il Papa- osserva Rosa Filippini, fondatrice di Amici per la Terra-. Non dobbiamo chiudere gli occhi e tornare indietro, ma dire come si indirizza questa tecnologia per l’utilizzo migliore. Praticamente lo stesso ragionamento che Rotunno fa da 40 anni e quindi va riconosciuto questo merito a lui e a tutta l’associazione della civiltà dell’amore”. Prosegue Rosa Filippini: ”In questo momento, mentre il mondo sta esplodendo e l’uso della bomba nucleare è una minaccia utilizzata sempre più spesso, questa idea della riconversione mi sembrava un po’ ingenua. Poi ci ho pensato meglio ed ho capito che è assolutamente realistica, perché per una stessa finalità ha due obiettivi diversi: la dismissione della bomba e l’impiego diverso di una tecnologia a favore del benessere”. Un abbinamento che “rispecchia esattamente quello che ha detto il Papa sull’intelligenza artificiale. Non si torna indietro, ma la si indirizza per usarla nel modo migliore. Sono passati molti anni, siamo cambiati noi ed è cambiato anche il nucleare, allora penso che si possa trovare una via di mezzo, che è quella di discutere, di sapere, di diffondere la conoscenza, di non nascondere, di non secretare, di distinguere i ruoli. Oggi noi possiamo imboccare questa strada con un passo diverso. Lo possiamo e lo dobbiamo fare ed è importantissimo che siano i giovani a sostenere questa possibilità”, conclude la fondatrice di “Amici per la Terra”.