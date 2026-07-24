Clima e siccità, WWF Italia: serve agire subito per evitare una crisi irreversibile

Ondate di calore sempre più intense, siccità prolungate, incendi devastanti e alluvioni improvvise stanno trasformando il volto dell’Italia, confermando come la crisi climatica non sia più un’emergenza del futuro ma una realtà con cui fare i conti ogni giorno. Per affrontare questa sfida servono interventi strutturali, una gestione sostenibile delle risorse naturali e un’accelerazione della transizione energetica. Su questi temi Interris.it ha intervistato Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia del WWF Italia.

L’intervista

Dottoressa Midulla, la siccità e gli effetti dei cambiamenti climatici si stanno diffondendo sempre di più. Quali sono, secondo lei, le manifestazioni più evidenti di questi fenomeni in Italia?

“Purtroppo, gli effetti che si stanno verificando, sono molteplici: oggi assistiamo a fenomeni che un tempo interessavano soprattutto l’emisfero nord e che ora si stanno estendendo anche a quello sud. Da una parte aumentano frequenza e intensità di eventi estremi come alluvioni e piogge torrenziali, dall’altra crescono le ondate di calore, sempre più intense e non riconducibili soltanto a fenomeni naturali come El Niño. Il caldo favorisce incendi di proporzioni maggiori e aggrava la siccità, il cui incremento è legato in misura significativa alla crisi climatica”.

C’è poi l’impoverimento delle riserve idriche..

Si, a tutto questo si aggiunge il progressivo impoverimento delle riserve idriche, a partire dai ghiacciai, e l’innalzamento del livello del mare causato dalla fusione dei ghiacci continentali. Stiamo raggiungendo livelli molto preoccupanti e il rischio è che la crisi climatica diventi irreversibile”.

Una delle principali cause di tutto è l’aumento della CO₂ in atmosfera..

“È la causa principale: i combustibili fossili sono i responsabili dell’aumento della CO₂ in atmosfera, passata da 280 parti per milione prima della rivoluzione industriale a oltre 430 oggi. Sono dati scientifici incontrovertibili. Le alternative esistono, ma interessi economici e politici ne rallentano l’adozione. Allo stesso tempo dobbiamo superare un modello fondato sullo spreco, estraneo agli equilibri della natura”.

Come si sta connotando l’impegno del WWF Italia su questo versante?

“Il WWF lavora sia sul piano scientifico sia su quello operativo. Promuoviamo il dialogo tra istituzioni, imprese, agricoltura e cittadini perché la gestione dell’acqua richiede decisioni condivise. In caso contrario il rischio è una vera e propria ‘guerra dell’acqua’. Le tensioni già viste in alcuni territori dimostrano quanto il problema sia concreto”.

Operate per la tutela degli ecosistemi..

Portiamo avanti progetti di rinaturazione dei fiumi e di tutela degli ecosistemi, convinti che ambienti naturali più sani aumentino la capacità di adattamento. Parallelamente conduciamo una forte campagna per accelerare l’abbandono dei combustibili fossili: senza rimuovere la causa del problema, l’adattamento da solo non basterà”.

Quali sono i vostri auspici per il futuro e quale messaggio volete rivolgere ai cittadini?

“I cittadini dovrebbero valutare anche dalle politiche climatiche chi scelgono di votare. Troppo spesso la politica ignora il problema o addirittura lo nega, mentre alcuni interessi economici alimentano disinformazione per ritardare le soluzioni. Oltre al voto esiste anche il ‘voto con il portafoglio’: premiare chi adotta comportamenti sostenibili e penalizzare chi continua a inquinare. È uno strumento importante”.

Occorre agire in fretta..

“Sul clima bisogna agire subito, sia riducendo le emissioni sia investendo nell’adattamento. Il Piano nazionale di adattamento, approvato nel 2023, è rimasto però sostanzialmente inattuato. È un ritardo grave. Un tempo pensavamo che questi problemi avrebbero riguardato i nostri figli e nipoti; oggi li stiamo vivendo in prima persona. Se c’è un aspetto sul quale gli scienziati si sono mostrati troppo ottimisti è proprio la velocità con cui questi fenomeni stanno avanzando”.