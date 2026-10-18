Clima e salute, il prezzo del riscaldamento globale pesa sui più fragili

Ondate di calore, ecosistemi in crisi, mari sempre più caldi e disuguaglianze crescenti: la crisi climatica non è una minaccia futura, ma un’emergenza già in atto, con conseguenze concrete sulla salute e sulla vita quotidiana. Mentre gli effetti del riscaldamento globale si intensificano, si riapre il confronto sulle responsabilità delle grandi aziende inquinanti e sull’efficacia delle politiche ambientali. Quali sono i rischi più urgenti e quali strumenti abbiamo per contrastarli? Interris.it ne ha parlato con il dott. Alessandro Giannì, responsabile delle Relazioni Istituzionali e Scientifiche di Greenpeace Italia, tra impatti ambientali, giustizia climatica e responsabilità politiche ed economiche.

L’intervista

Dottor Giannì, in che modo, i cambiamenti climatici, stanno influendo sulla salute del nostro pianeta e sulla quotidianità di tutti noi?

“Il cambiamento climatico non dovrebbe sorprenderci: la scienza ne parla da decenni. Eppure, oggi ci si accorge che, per esempio, sul Monte Amiata non si può celebrare la sagra del fungo porcino perché fa troppo caldo e i funghi scarseggiano. Ma esistono conseguenze ben più gravi, soprattutto per la salute. Il rapporto Lancet Countdown del 2025 registra circa 530 mila morti annue per le ondate di calore e 2,5 milioni legate alle polveri sottili derivanti dalla combustione di fonti fossili”.

Il cambiamento climatico colpisce in maniera diseguale.

Sì. Il cambiamento climatico colpisce in modo diseguale: i Paesi che hanno contribuito meno alle emissioni, come quelli dell’Africa subsahariana, sono spesso tra i più esposti. Non è una sorpresa: è una realtà che ci riguarda già tutti”.

I mari e gli oceani sono tra i più colpiti da questo fenomeno. Che effetto ha, tutto ciò, sulla biodiversità marina?

“Il mare ha assorbito circa un quarto della CO₂ in eccesso emessa nell’atmosfera e oltre il 90% del calore accumulato. Questo contributo, però, ha un limite. L’aumento delle temperature provoca fenomeni simili allo sbiancamento dei coralli anche nel Mediterraneo, alterando gli ecosistemi. Favorisce inoltre l’espansione di specie verso nuove aree: il pesce pappagallo Scarus cretensis, un tempo tipico del Mediterraneo orientale, oggi si trova anche in Liguria e all’Elba”.

Il riscaldamento globale può provocare altre conseguenze negative.

“Esattamente. Il riscaldamento può favorire anche patologie, come quelle che hanno portato la Pinna nobilis, un grande mollusco mediterraneo, sull’orlo dell’estinzione. Infine, l’aumento delle temperature può ostacolare la risalita dei nutrienti dal fondo, riducendo la produzione di fitoplancton e compromettendo la rete alimentare marina, con conseguenze anche sulla pesca. Non possiamo pensare di vivere indipendentemente dal mare”.

Cosa possiamo fare, tutti noi, per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici?

“Il primo passo è conoscere, informarsi e confrontarsi. Possiamo ridurre il nostro impatto consumando meno plastica e prestando attenzione all’energia utilizzata. Tuttavia, dobbiamo evitare l’ipocrisia di scaricare ogni responsabilità sui consumatori: le aziende petrolifere conoscevano da decenni i rischi delle attività fossili e hanno ostacolato le politiche climatiche. Occorre quindi chiedere che contribuiscano a risarcire i danni, anche attraverso una tassazione dei loro profitti. Servono consapevolezza, azione collettiva e protesta, affinché la situazione cambi rapidamente e sia garantito a tutti un futuro migliore”.

Qual è l’impegno di Greenpeace su questo versante?

“Operiamo sul fronte della giustizia climatica. Ad esempio, Greenpeace, insieme a ReCommon, ha avviato una causa contro una azienda petrolifera per chiedere che modifichi il proprio piano industriale, rendendolo compatibile con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. La Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità di sottoporre queste controversie al giudizio dei tribunali italiani: un risultato importante per lo sviluppo della giustizia climatica. Continuiamo inoltre a denunciare attività pericolose e a contrastare quelle che consideriamo false soluzioni, come il nucleare, sostenendo la necessità di accelerare la transizione energetica. Lo facciamo insieme a numerose altre associazioni”.