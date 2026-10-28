Claudia Leal: “Come educare i figli alla speranza e alla fiducia nel matrimonio”

La famiglia come luogo dell’improvvisazione quotidiana, ma anche come spazio primario in cui imparare ad accogliere la vita e le sue fragilità. Claudia Leal Luna, docente ordinario presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, tra i partecipanti all’incontro internazionale “A dieci anni da Amoris laetitia“, racconta a Interris.it la sua esperienza accademica con la quotidianità di madre di due ragazzi adolescenti. Dalla necessità di non lasciare soli i laici nel post-matrimonio alle sfide educative per trasmettere speranza alle nuove generazioni di fronte alle incertezze del presente, la teologa cilena offre una riflessione profonda sul valore del matrimonio e della vita familiare intesa come un’avventura da riscoprire ogni giorno.

L’intervista

Professoressa Leal Luna, lei è una docente laica, madre di famiglia e di origine latinoamericana. In che modo questa sua duplice dimensione — professionale e personale — si intreccia all’interno di un grande evento ecclesiale?

“Percepisco che tutta la mia esperienza si incrocia profondamente in un incontro come questo. Tutta l’esperienza pastorale vissuta in gioventù nel mio Cile e quella che oggi porto avanti come professoressa in una facoltà fortemente internazionale confluiscono in un’esperienza ecclesiale corale. È la sintesi di un percorso fatto di vita vissuta, impegno pastorale e riflessione accademica al servizio della Chiesa”.

Durante i lavori dell’incontro internazionale “A dieci anni di Amoris laetitia” si è riflettuto molto sulla fase successiva alle nozze. Come si può aiutare i giovani a recuperare la fiducia nel sacramento del matrimonio e fare in modo che i laici non si sentano soli negli anni che seguono il “sì”?

“È una domanda fondamentale che non può ricevere una risposta superficiale. Ho due figli e ricordo benissimo il periodo in cui erano piccoli: con mio marito dovevamo fare i turni persino per riuscire ad andare a Messa. Le sfide sono enormi e, d’altra parte, dobbiamo ammettere che la famiglia è il territorio per eccellenza dell’improvvisazione. Lo vediamo anche nella dinamica ecclesiale: noi avevamo un piano, il Papa aveva un piano per quella settimana, ma gli imprevisti accadono, come la necessità di un ricovero ospedaliero. Questa realtà non è diversa da quella quotidiana di una famiglia, dove una malattia o la perdita del lavoro colpiscono la vita di tutti i giorni. Ma siamo disposti a prendere la vita come viene, soprattutto perché siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo di proteggere la vita più fragile”.

Da madre di due ragazzi adolescenti, cosa ritiene si possa fare oggi per aiutare un figlio a guardare al futuro e all’idea di costruire una famiglia con fiducia e serenità?

“È una domanda che mi tocca da vicino, perché spesso mi accorgo che i ragazzi oggi non ricevono messaggi troppo speranzosi: si parla continuamente di collasso ecologico e attorno a loro c’è molta violenza ambientale. Quello che io provo a fare, insieme alla comunità, agli amici e alla famiglia stessa, è trasmettere loro il senso che la vita è un’avventura. Un cammino in cui ogni singolo giorno può portare una sfida, un apprendimento o una gioia. Credo fortemente che siano questi piccoli momenti quotidiani a nutrire l’amore per la vita, che è poi la vera ed essenziale eredità che desideriamo lasciare ai nostri figli”.