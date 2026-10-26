figura di Celso Costantini, primo delegato apostolico nel Paese asiatico. Indisse un Concilio plenario e favorì l’ordinazione dei primi sei vescovi originari della Cina. Fin dall’epoca di Matteo Ricci, la storia della Chiesa in Cina è stata attraversata dalla tensione verso una “sinizzazione culturale” del cattolicesimo. Nei primi decenni del Novecento, riferisce promozione del clero e dell’episcopato cinesi. In un’epoca di forti nazionalismi la Santa Sede ha voluto ribadire l’universalità della Chiesa. La Cina è stata laboratorio e banco di prova di questa scelta, anche grazie alla decisiva azione di monsignor Celso Costantini (1876-1958), primo delegato apostolico dal 1922 al 1933 e fautore convinto di una Chiesa autenticamente cinese. A Costantini è poi subentrato come delegato apostolico monsignor Mario Zanin. Elevare alla dignità del sacerdozio e, ancor più, dell’episcopato persone di tutti i popoli è conforme ad una direttiva seguita, tra alterne vicende, da Propagada Fide fin dal 1659 ed espressiva di quell’universalità della Chiesa cattolica che, sebbene per secoli si sia radicata soprattutto in Europa, non si è mai identificata del tutto con una sola civiltà. La diocesi di Taizhou (Taichow) fu la quinta circoscrizione ecclesiastica in Cina affidata alla direzione di un membro del clero cinese. Fu istituita il 10 agosto 1926 come Vicariato Apostolico di Taichow (oggi Taizhou). Il suo primo vescovo, Giuseppe Hu Ruoshan, fu uno dei primi sei vescovi cinesi e consacrati da Pio XI il 28 ottobre 1926 nella Basilica vaticana, a Roma. Era stato nominato vicario apostolico il 30 luglio 1926. A cento anni dalle ordinazioni dei primi sei vescovi cinesi consacrati in epoca contemporanea (28 ottobre 1926), l’agenzia missionaria Fides approfondisce un evento cruciale nel cammino della Chiesa cattolica in Cina. Centrale la, primo delegato apostolico nel Paese asiatico. Indisse un Concilio plenario e favorì l’ordinazione dei primi sei vescovi originari della Cina. Fin dall’epoca di, la storia della Chiesa in Cina è stata attraversata dalla tensione verso una “sinizzazione culturale” del cattolicesimo. Nei primi decenni del Novecento, riferisce Avvenire , la storia della sinizzazione della Chiesa ha vissuto una svolta e la principale novità si è avuta sul piano pastorale con lae dell’episcopato cinesi. In un’epoca di forti nazionalismi la Santa Sede ha voluto ribadire l’universalità della Chiesa. La Cina è stata laboratorio e banco di prova di questa scelta, anche grazie alladi monsignor Celso Costantini (1876-1958), primo delegato apostolico dal 1922 al 1933 e fautore convinto di una Chiesa autenticamente cinese. A Costantini è poi subentrato come delegato apostolico monsignor. Elevare alla dignità del sacerdozio e, ancor più, dell’episcopato persone di tutti i popoli è conforme ad una direttiva seguita, tra alterne vicende, dafin dal 1659 ed espressiva di quell’universalità della Chiesa cattolica che, sebbene per secoli si sia radicata soprattutto in Europa, non si è mai identificata del tutto con una sola civiltà. La(Taichow) fu la quinta circoscrizione ecclesiastica in Cina affidata alla direzione di un membro del clero cinese. Fu istituita il 10 agosto 1926 come Vicariato Apostolico di Taichow (oggi Taizhou). Il suo primo vescovo, Giuseppe Hu Ruoshan, fu uno dei primi sei vescovi cinesi e consacrati dail 28 ottobre 1926 nella Basilica vaticana, a Roma. Era stato nominatoil 30 luglio 1926.

Episcopato cinese

Il Vicariato Apostolico di Taichow fu separato dal Vicariato Apostolico di Ningbo, la cui cura pastorale era stata affidata ai missionari francesi della Congregazione della Missione (Lazzaristi). Il primo delegato apostolico in Cina, l’arcivescovo Celso Costantini ricordò che il 23 maggio 1926 era arrivato a Ningbo per partecipare alla Messa commemorativa per mons. Zhao (Paul-Marie Reynaud, 1854–1926, francese, lazzarista). Costantini aveva anche colto l’occasione per visitare il futuro territorio ecclesiastico cinese di Taichow, e aveva potuto sperimentare che in quella regione la comunità cattolica era già molto attiva e vivace. Secondo le statistiche, nel 1925 il Vicariato Apostolico di Ningbo comprendeva le città di Ningbo, Dinghai, Shaoxing, Wenzhou, Taichow e Chuzhou, ed era suddiviso in tre grandi decanati: Ningbo, Taichow e Wenzhou. Contava 41.221 battezzati cattolici e 47 sacerdoti, di cui 28 cinesi e 19 stranieri. Il clero cinese rappresentava quindi il 59,57% del totale.

Il 10 agosto 1926 fu istituito il Vicariato Apostolico di Taichow. Allora esso contava 4.383 battezzati cattolici e 8 sacerdoti, tra cui il Vicario Apostolico cinese, 6 sacerdoti cinesi e un sacerdote straniero. L’11 aprile 1946 il Vicariato Apostolico di Taichow fu elevato al rango di Diocesi di Taichow. Nel 1949 la diocesi comprendeva cinque contee. La contea di Yuhuan, originariamente appartenente alla Diocesi di Taichow, fu trasferita alla Diocesi di Wenzhou nel giugno 1949.

Missione a Jiaxing

Secondo le statistiche riportate da Zhao Qingyuan nella “Cronologia della suddivisione delle diocesi cattoliche in Cina e della successione dei loro vescovi”, nel 1949 la diocesi di Taichow contava 40 chiese e cappelle, 15 sacerdoti (di cui 4 religiosi) e 7.618 battezzati cattolici. Il primo vescovo di Taichow fu Giuseppe Hu Ruoshan (1881–1962), anche lui lazzarista. Originario di Ningbo, nello Zhejiang, era nato il 22 febbraio 1881 nella contea di Dinghai, in una famiglia cattolica da dieci generazioni. Nel 1894 entrò nel seminario minore fuori dalla porta settentrionale di Dinghai. Nel 1903 passò al seminario maggiore di Ningbo per studiare teologia e successivamente proseguì gli studi presso il seminario maggiore di Jiaxing. Il 6 novembre 1906 entrò nella Congregazione della Missione a Jiaxing. Emise i voti il 7 novembre 1908 e fu ordinato sacerdote il 5 giugno 1909 nella comunità di Jiaxing. Dopo l’ordinazione sacerdotale svolse per sei anni attività missionaria nello Zhejiang orientale. Nel 1911 divenne preside della Scuola Yucai, istituto sino-occidentale, e rettore del seminario preparatorio. Nel 1914 fu nominato parroco della parrocchia dei Santa Maria dei Sette Dolori a Yongbei. Un anno dopo gli fu affidato l’incarico di collaborare alla direzione del Seminario maggiore di San Paolo. Fino al 1919 svolse inoltre l’incarico di consigliere per gli affari ecclesiastici dello Zhejiang orientale.

Attenzione speciale

La necessità di promuovere il clero locale (priorità assoluta per Costantini) emerge chiaramente anche dalla creazione della Congregatio discipulorum Domini, da lui fondata, la prima congregazione religiosa riservata esclusivamente a sacerdoti di nazionalità cinese. Celso Costantini ha dato un contributo rilevante anche alle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Cina. Già Pio IX aveva scritto all’imperatore cinese e, dopo di lui, tutti i pontefici hanno riservato un’attenzione speciale a questo Paese. Sia Leone XIII sia Benedetto XV tentarono di allacciare relazioni diplomatiche, entrambi bloccati dalle potenze europee. Pio XI proseguì la linea del suo predecessore e i tentativi di Costantini, anche se non ebbero successo, prepararono la strada. Nel 1946, infatti, mentre Costantini, tornato in Italia, era segretario di Propaganda Fide, si giunse ad allacciare relazioni diplomatiche e lo stesso anno Pio XII creò il primo cardinale di nazionalità cinese: il verbita Tian Gengxin, vescovo di Qingdao. Di lì a poco il Papa costituì in forma stabile la gerarchia episcopale in Cina. Il cardinale Tian venne allora nominato vescovo di Pechino dopo che, per tre secoli, questa sede aveva avuto vescovi stranieri. La Chiesa in Cina passava dal “regime missionario” al “regime ordinario”. Si compiva così una fase storica molto ricca e particolare di “sinizzazione pastorale” della Chiesa cattolica, in linea con le direttive della Santa Sede. Ad essa oggi la Chiesa guarda con ammirazione, come testimonia il recente avvio della causa di beatificazione di Celso Costantini. La diocesi di Taichow ebbe origine dal decanato di Taichow del Vicariato Apostolico di Ningbo. Dopo 24 anni di sviluppo, il numero dei battezzati cattolici raggiunse 7.807. Il clero cinese comprendeva 16 membri, tra cui 1 vescovo; vi erano inoltre 11 religiose cinesi.