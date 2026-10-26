Episcopato cinese
Il Vicariato Apostolico di Taichow fu separato dal Vicariato Apostolico di Ningbo, la cui cura pastorale era stata affidata ai missionari francesi della Congregazione della Missione (Lazzaristi). Il primo delegato apostolico in Cina, l’arcivescovo Celso Costantini ricordò che il 23 maggio 1926 era arrivato a Ningbo per partecipare alla Messa commemorativa per mons. Zhao (Paul-Marie Reynaud, 1854–1926, francese, lazzarista). Costantini aveva anche colto l’occasione per visitare il futuro territorio ecclesiastico cinese di Taichow, e aveva potuto sperimentare che in quella regione la comunità cattolica era già molto attiva e vivace. Secondo le statistiche, nel 1925 il Vicariato Apostolico di Ningbo comprendeva le città di Ningbo, Dinghai, Shaoxing, Wenzhou, Taichow e Chuzhou, ed era suddiviso in tre grandi decanati: Ningbo, Taichow e Wenzhou. Contava 41.221 battezzati cattolici e 47 sacerdoti, di cui 28 cinesi e 19 stranieri. Il clero cinese rappresentava quindi il 59,57% del totale.
Il 10 agosto 1926 fu istituito il Vicariato Apostolico di Taichow. Allora esso contava 4.383 battezzati cattolici e 8 sacerdoti, tra cui il Vicario Apostolico cinese, 6 sacerdoti cinesi e un sacerdote straniero. L’11 aprile 1946 il Vicariato Apostolico di Taichow fu elevato al rango di Diocesi di Taichow. Nel 1949 la diocesi comprendeva cinque contee. La contea di Yuhuan, originariamente appartenente alla Diocesi di Taichow, fu trasferita alla Diocesi di Wenzhou nel giugno 1949.
Missione a Jiaxing
Secondo le statistiche riportate da Zhao Qingyuan nella “Cronologia della suddivisione delle diocesi cattoliche in Cina e della successione dei loro vescovi”, nel 1949 la diocesi di Taichow contava 40 chiese e cappelle, 15 sacerdoti (di cui 4 religiosi) e 7.618 battezzati cattolici. Il primo vescovo di Taichow fu Giuseppe Hu Ruoshan (1881–1962), anche lui lazzarista. Originario di Ningbo, nello Zhejiang, era nato il 22 febbraio 1881 nella contea di Dinghai, in una famiglia cattolica da dieci generazioni. Nel 1894 entrò nel seminario minore fuori dalla porta settentrionale di Dinghai. Nel 1903 passò al seminario maggiore di Ningbo per studiare teologia e successivamente proseguì gli studi presso il seminario maggiore di Jiaxing. Il 6 novembre 1906 entrò nella Congregazione della Missione a Jiaxing. Emise i voti il 7 novembre 1908 e fu ordinato sacerdote il 5 giugno 1909 nella comunità di Jiaxing. Dopo l’ordinazione sacerdotale svolse per sei anni attività missionaria nello Zhejiang orientale. Nel 1911 divenne preside della Scuola Yucai, istituto sino-occidentale, e rettore del seminario preparatorio. Nel 1914 fu nominato parroco della parrocchia dei Santa Maria dei Sette Dolori a Yongbei. Un anno dopo gli fu affidato l’incarico di collaborare alla direzione del Seminario maggiore di San Paolo. Fino al 1919 svolse inoltre l’incarico di consigliere per gli affari ecclesiastici dello Zhejiang orientale.
Attenzione speciale
La necessità di promuovere il clero locale (priorità assoluta per Costantini) emerge chiaramente anche dalla creazione della Congregatio discipulorum Domini, da lui fondata, la prima congregazione religiosa riservata esclusivamente a sacerdoti di nazionalità cinese. Celso Costantini ha dato un contributo rilevante anche alle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Cina. Già Pio IX aveva scritto all’imperatore cinese e, dopo di lui, tutti i pontefici hanno riservato un’attenzione speciale a questo Paese. Sia Leone XIII sia Benedetto XV tentarono di allacciare relazioni diplomatiche, entrambi bloccati dalle potenze europee. Pio XI proseguì la linea del suo predecessore e i tentativi di Costantini, anche se non ebbero successo, prepararono la strada. Nel 1946, infatti, mentre Costantini, tornato in Italia, era segretario di Propaganda Fide, si giunse ad allacciare relazioni diplomatiche e lo stesso anno Pio XII creò il primo cardinale di nazionalità cinese: il verbita Tian Gengxin, vescovo di Qingdao. Di lì a poco il Papa costituì in forma stabile la gerarchia episcopale in Cina. Il cardinale Tian venne allora nominato vescovo di Pechino dopo che, per tre secoli, questa sede aveva avuto vescovi stranieri. La Chiesa in Cina passava dal “regime missionario” al “regime ordinario”. Si compiva così una fase storica molto ricca e particolare di “sinizzazione pastorale” della Chiesa cattolica, in linea con le direttive della Santa Sede. Ad essa oggi la Chiesa guarda con ammirazione, come testimonia il recente avvio della causa di beatificazione di Celso Costantini. La diocesi di Taichow ebbe origine dal decanato di Taichow del Vicariato Apostolico di Ningbo. Dopo 24 anni di sviluppo, il numero dei battezzati cattolici raggiunse 7.807. Il clero cinese comprendeva 16 membri, tra cui 1 vescovo; vi erano inoltre 11 religiose cinesi.