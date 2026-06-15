Michele Placido, protagonista del 72esimo Taormina Film Festival, ha anticipato alcuni dettagli della serie di Rai1 dedicata alla vita e all’impegno del magistrato siciliano Rosario Livatino. “Livatino. Il giudice e i suoi assassini” sarà presentata ufficialmente ai palinsesti Rai a inizio luglio ad Ancona. Il principale punto di riferimento di Livatino? “Soprattutto il Vangelo, era un uomo profondamente credente“, spiega il regista. E prosegue:

“Non voglio raccontare la storia di un futuro santo. Ma quella di un magistrato che aveva scoperto e applicato una metodologia di contrasto alla mafia in linea con quella di Falcone e Borsellino. E cioè sequestrare i beni, bloccare i conti bancari. Quando fai questo, prima o poi la mafia ti uccide”. Placido spiega anche la scelta di un cast composto interamente da giovani attori siciliani: “Questa è la vera lezione del Neorealismo”. L’unica eccezione sarà “la partecipazione di un volto noto, ma non posso ancora rivelare il nome”. Il progetto Rai ha ricevuto anche la benedizione di

Papa

Francesco. “Ci teneva moltissimo che questa serie si facesse: voleva un’opera capace di toccare l’intimità delle persone, proprio mentre è in corso il processo di beatificazione“. Placido rivendica poi la tradizione italiana del cinema civile: “Viene da lontano, da registi come Francesco Rosi, Elio Petri, Damiano Damiani. Oggi però manca una generazione capace di realizzare film come ‘Le mani sulla città‘. Nel cinema c’è una sorta di autocensura, i giovani registi per timore scelgono storie rassicuranti”. E allarga lo sguardo alle nuove generazioni: “Hanno paura. Viviamo in un’epoca in cui i leader mondiali non sono credibili e sembra non esserci una reale volontà di pace, né l’intenzione di fermare i conflitti“. Il regista divenuto celebre al grande pubblico interpretando il commissario protagonista de “La piovra” ha citato poi una delle frasi più celebri di Livatino. “Alla fine della vita non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili“.