Anziani e fragilità: Vittorio Scelzo racconta la forza e la vocazione della terza età

Contro la cultura dello scarto e la deriva individualista, la Chiesa torna a mettere al centro l’inestimabile valore della terza età. “La fragilità non è un peso, ma un’occasione per comprendere che abbiamo tutti bisogno degli altri”. Sono le riflessioni di Vittorio Scelzo, responsabile della pastorale degli anziani, che prende spunto dalla Giornata di studi, promossa recentemente dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, “Un ponte verso il cielo” ed elogia la forza morale dei nonni all’interno delle famiglie. Un’analisi che si unisce al profondo messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani, che mette in guardia dall’esclusione sociale e da un’economia che riduce la persona al numero di un letto d’ospedale.

Il messaggio del Papa

Il Santo Padre esorta il “nuovo popolo” degli anziani a non temere la debolezza: “In un’epoca che tende a velocizzare e frammentare, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità”. Vittorio Scelzo invita le comunità ad andare a trovare i troppi anziani abbandonati per portare l’annuncio concreto che “nessuno è solo”. Un concetto ribadito con forza da Papa Leone XIV nel suo messaggio per la giornata odierna: citando Sant’Agostino, il Santo Padre ricorda che Dio “è madre perché riscalda, perché nutre, perché allatta, perché custodisce” e invita la società a rifiutare l’arroganza della forza. La fragilità della vecchiaia si trasforma così in una grande lezione di riconciliazione e di pace: “Non è mai troppo tardi per iniziare a rivolgersi a Lui”.

L’intervista

Dottor Scelzo, la Giornata di studi ha tratto la sua ispirazione dal titolo “Un ponte verso il cielo”. Da dove nasce questa espressione e perché avete avvertito l’esigenza di dedicare un approfondimento proprio al tema della fragilità?

“‘Ponte verso il cielo’ è un’espressione che ha usato Papa Leone in occasione di un incontro con il Dicastero per i laici sulla pastorale degli anziani, parlando proprio della fragilità come di un ponte proteso verso l’alto. Abbiamo voluto approfondire questo tema perché siamo convinti che nella Chiesa manchi ancora una riflessione strutturata sulla vecchiaia. Siamo ripartiti dall’intuizione del Papa consapevoli che la fragilità non riguarda esclusivamente la terza età, ma che gli anziani possono aiutarci a comprenderla meglio. La fragilità ci dimostra che tutti abbiamo dei bisogni e che siamo vulnerabili; riconoscere il bisogno che ognuno ha dell’altro è il primo passo per imparare a vivere insieme in maniera più pacifica e rispettosa”.

Molto spesso la fragilità fisica o anagrafica degli anziani si trasforma in una straordinaria forza morale e di supporto per i più giovani — figli e nipoti — che si trovano in difficoltà. In che modo la testimonianza e la tradizione custodita dagli anziani possono aiutarli a vivere appieno questa stagione della vita?

“È fondamentale che gli anziani scoprano la propria specifica vocazione, perché ogni età della vita ne possiede una. Siamo spesso abituati a considerare la generazione anziana come un gruppo già pienamente evangelizzato, ma non è così: il Vangelo è sempre nuovo ed è destinato a tutti, in ogni momento dell’esistenza. C’è una “buona notizia” da annunciare e da riscoprire a qualsiasi età, ed è per questo che occorre continuare a comunicare il Vangelo anche agli anziani, aiutandoli a sentirsi parte attiva della comunità e custodi di una memoria preziosa”.

Per la Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani, quale consiglio o indicazione concreta sente di dare alle famiglie, ai giovani e alle comunità per intraprendere un percorso di crescita condiviso?

“Il suggerimento più semplice e rivoluzionario è uno solo: andate a trovare gli anziani. Ci sono tantissimi anziani soli, abbandonati, che non incontrano più nessuno. La “Chiesa in uscita” di cui ha sempre parlato anche il compianto Papa Francesco significa concretamente anche questo: varcare la soglia della solitudine. Visitiamo le case di riposo, ad esempio: sono un enorme tesoro di umanità troppo spesso sprecato. Non lasciamoli soli. Andarli a trovare è già di per sé un annuncio del Vangelo, perché equivale a dire a una persona: “Non sei più sola”.