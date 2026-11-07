Amoris laetitia, mons. Bordeyne: la fragilità come risorsa per Chiesa e famiglie

Ridefinire la fragilità per trasformarla da limite a risorsa pastorale ed ecologica. È questa la chiave di lettura emersa dalla rilettura dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia e dai recenti orientamenti di Papa Leone XIV. Nel corso del recente incontro internazionale “A dieci anni da Amoris laetitia” promosso tra vescovi, laici ed esperti, mons. Philippe Bordeyne, preside del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, ha offerto a Interris.it una riflessione sul documento di sintesi in particolare sulle coordinate per una nuova alleanza tra Chiesa e famiglie. Da un’ecologia integrale che risponde alle ansie dei giovani fino al decentramento della formazione affidata alle singole conferenze episcopali, il teologo invita a superare ogni visione parziale della vulnerabilità umana per radicarla nella realtà locale delle comunità.

L’intervista

Eccellenza, nel dibattito sulla cura delle famiglie si parla spesso di fragilità. Qual è l’insegnamento emerso dalla recente rilettura di Amoris Laetitia e dalle indicazioni di Papa Leone XIV?

“È fondamentale comprendere innanzitutto che la fragilità è la nostra comune condizione umana. Riguarda tutti noi: sacerdoti, battezzati, persone sposate. In questo incontro è stato molto importante constatare, insieme a vescovi, laici ed esperti, che la fragilità non deve essere confinata o assegnata esclusivamente al capitolo 8 di Amoris Laetitia. Nel testo l’espressione ‘fragilità’ ricorre ben dieci volte, ma solo quattro nel capitolo 8. Si tratta dunque di un termine che descrive la condizione umana nella sua interezza. Papa Leone XIV, nella Magnifica Humanitas, insiste ancora di più su questo aspetto, legando la fragilità ai nostri limiti e alla situazione attuale di crisi climatica. Occorre mettere insieme tutti questi elementi”.

In questo scenario segnato da incertezze e crisi ambientali, qual è l’approccio dei giovani nei confronti della vita familiare?

“I giovani hanno un forte sentimento di vulnerabilità: il loro amore è segnato dalla consapevolezza della fragilità del pianeta, oltre che della vita umana e naturale nel suo complesso. Per questo hanno un profondo bisogno di essere accompagnati nel loro desiderio di fondare una famiglia che sia anche ecoresponsabile. Siamo di fronte a un vero e proprio cambio di approccio alla fragilità stessa”.

Non ci può essere Chiesa senza famiglia e non ci può essere famiglia senza Chiesa. Come si possono formare le comunità e le famiglie di oggi a camminare insieme?

“La lezione principale emersa è che, in realtà, si sta già camminando insieme. La questione della formazione è stata indubbiamente centrale, ma non la si può affrontare in modo uniforme o universale: i contesti e i dispositivi formativi in Africa o in America Latina sono inevitabilmente diversi da quelli europei. In tal senso, Papa Leone XIV nel suo messaggio finale ha rivolto un appello accorato, incoraggiando i vescovi a tornare nelle rispettive conferenze episcopali per affrontare ed elaborare queste tematiche radicandole nel proprio contesto locale”.