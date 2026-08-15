Amici della Montagna, tra sentieri e antiche mulattiere alla riscoperta del territorio

La montagna rappresenta un patrimonio naturale di straordinario valore, custode di biodiversità, ecosistemi e paesaggi che appartengono all’intera collettività. Frequentarla attraverso escursioni, sentieri e cammini non significa soltanto riscoprire luoghi spesso lontani dai percorsi più conosciuti, ma anche favorire il benessere della persona, promuovere uno stile di vita attivo e contribuire alla tutela e alla valorizzazione dei territori. E’ per questo motivo che assumono particolare importanza anche i piccoli borghi rurali e l’antica rete sentieristica, elementi preziosi della storia e dell’identità delle comunità locali. Una dimensione, quella del cammino, che può racchiudere anche un significato spirituale. San Giovanni Paolo II, durante i suoi soggiorni estivi ad Aosta, ricordava infatti come la montagna fosse metafora della capacità della persona di superare i propri limiti, associando l’ascesa fisica al percorso interiore e al cammino della vita cristiana.

L’esperienza di Belvedere Marittimo

È proprio in questa duplice dimensione, concreta e spirituale, del camminare che si inserisce l’esperienza maturata a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza. Nel territorio del Parco del Pollino, tra ambienti naturali di grande pregio e la presenza dei caratteristici pini loricati, nel 2003 è nata l’associazione “Amici della Montagna onlus”, impegnata fin dall’inizio nella promozione e nella valorizzazione della montagna in tutte le sue espressioni. Un’attività che comprende la riscoperta dei sentieri, la conoscenza del territorio e la promozione di una maggiore consapevolezza del patrimonio montano locale. Interris.it ha intervistato Francesco Manenti, vicepresidente di Amici della Montagna.

L’intervista

Come nasce e che obiettivi ha “Amici della montagna”?

“’Amici della montagna’ si occupa di territorio in rilievo, quindi altocollinare, montano e di valorizzare il territorio, principalmente il comune di Belvedere Marittimo che va da quota 0 fino a una montagna abbastanza alta. Nel 2004 siamo riusciti a costruire il rifugio ‘Belvedere’ in quota a circa 1355 metri in località Serra La Croce e ci occupiamo di valorizzazione dei sentieri, di manutenzione e di riscoperta delle antiche vie mulattiere”.

Voi sviluppate anche l’esperienza del trekking urbano, di cosa si tratta?

“Abbiamo provato a diversificare un po’ le nostre attività e ci siamo affiliati alla Federazione Italiana Escursionismo, con la quale facciamo dei raduni e all’interno dei quali proviamo a valorizzare anche il centro storico passandoci e mostrando le sue bellezze per poi arrivare nella zona più collinare e montana: serve a fissare anche un baricentro fra il mare e la montagna”.

Quali sono i vostri auspici per il futuro, per lo sviluppo della vostra attività associativa e per la valorizzazione del vostro patrimonio montano a tutto campo?

“Contiamo di coinvolgere sempre più persone, soprattutto ragazzi, anche se qui la montagna non è così avvertita come presenza, anche se incombente, perché magari la Calabria e anche il nostro paese sono abbastanza famosi più per il mare, però in realtà la nostra identità è fortemente centrata anche su quello, quindi coinvolgimento e valorizzazione di quella che è la riappropriazione della nostra vera identità”.