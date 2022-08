ritorno al potere dei talebani in Afghanistan. Dodici mesi di terrore e atrocità. Le attiviste italiane si uniscono nella battaglia per i diritti umani. E in autunno organizzeranno una mostra di artistedonne di Kabul. Oppresse da una tragica versione afghana del “voce dell’ambasciatore dell’Afghanistan a Roma. Khaled Ahmad Zekriya è stato nominato dalla precedente amministrazione del presidente Ashraf Ghani. E non riconosciuto dai talebani. Ora esorta governo italiano e la comunità internazionale a non cedere alle pressioni. “I talebani chiedono soldi per concedere diritti alla popolazione afghana”, spiega. Ma quello del regime di Kabul è un ricatto e un inganno. Allarme per le “donne invisibili“. E’ trascorso un anno dalin Afghanistan. Dodici mesi di terrore e atrocità. Le attiviste italiane si uniscono nella. E in autunno organizzeranno unadi artiste afghane a Roma. Per tenere acceso il faro sulle. Oppresse da una tragica versione afghana del “ buio a mezzogiorno “. Ieri le attiviste hanno rilanciato una testimonianza. E cioè ladell’Afghanistan a Roma. Khaled Ahmad Zekriya è stato nominato dalla precedente amministrazione del presidente. E non riconosciuto dai talebani. Ora esorta governo italiano e laa non cedere alle pressioni. “I talebani chiedono soldi per concederealla popolazione afghana”, spiega. Ma quello del regime di Kabul è. Allarme per le ““.

Terrore in Afghanistan

Il messaggio di Khaled Ahmad Zekriya è chiaro e forte. I talebani “non sono affidabili“. E sui diritti “non bisogna in alcun modo barattare”. Quindi “tocca a loro dare garanzie per primi”. Un anno di regime talebano pesa come un macigno. E a portare avanti la battaglia per la tutela dei diritti umani in Afghanistan è anche il Cisda di Milano. Ossia la onlus “Coordinamento italiano sostegno donne afghane”. Dal 1999 l’ associazione è impegnata in progetti di solidarietà a favore delle donne afghane. Con la collaborazione del “Large Movements Aps” è stata avviata la campagna #StandUpWithAfghanWomen. Un’iniziativa destinata ai governi europei. A partire da quello italiano. E alle istituzioni internazionali. Una mobilitazione che si snoda in diverse azioni di informazione. Sensibilizzazione. Advocacy. Rivolte alla società civile e ai decisori politici. Fulcro delle iniziative è la denuncia del regime di apartheid totale e di genere instaurato in Afghanistan. La tutela dei diritti umani. Il sostegno alle realtà democratiche e antifondamentaliste.