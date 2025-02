Nove anni fa un abbraccio storico a Cuba. Se c’è un evento che racchiude simbolicamente e concretamente nel pontificato di Francesco l’anelito ecumenico del Concilio Vaticano II è il suo storico incontro a Cuba con il patriarca di Mosca. “L’incontro con il caro fratello Kirill è un incontro tanto desiderato pure dai miei predecessori, un evento è una luce profetica di Risurrezione, di cui oggi il mondo ha più che mai bisogno. La Santa Madre di Dio continui a guidarci nel cammino dell’unità”. Jorge Mario Bergoglio ha spiegato ai fedeli il valore e gli obiettivi dell’evento vissuto a Cuba. E, come già aveva fatto con i giornalisti nel volo dall’Avana a Città del Messico e in quello da Ciudad Juarez a Roma, ha insistito sui temi della fraternità e del camminare verso l’unità. La gioia dei due leader religiosi a Cuba è stata colta dai presenti. “Posso testimoniare- racconta padre Antonio Spadaro- che il sorriso, l’abbraccio, il bacio, sono stati reali e c’è stato un clima di grande simpatia. Nella mia immaginazione mi aspettavo delle rigidità che invece non ho visto”. Più difficile da spiegare perché il riconoscersi fratelli e perché un abbraccio possano essere così importanti. Sarebbe più facile se si sapesse cosa il Papa e il patriarca si sono detti nelle due ore di colloquio. Due ore che, seppure con la presenza degli interpreti, risultano un tempo lunghissimo di dialogo. Ma il papa ai giornalisti, sul volo di ritorno da Cuba, ha spiegato che se avesse detto una cosa poi avrebbe dovuto aggiungerne un’altra e ha commentato che se un colloquio è privato deve restare privato. La riservatezza riguarda sia un eventuale secondo incontro, sia un ipotetico viaggio del papa a Mosca, o una sua ipotetica partecipazione al Concilio panortodosso. Papa Francesco, invece, ha detto qualcosa di più circa la dichiarazione comune firmata con Kirill, insistendo sul carattere di “pastoralità” del documento.

L’abbraccio a Cuba

Si è scritto che la dichiarazione importa meno dell’incontro, il che è senz’altro vero, ma non esonera dal cercare nei trentatré punti del primo documento comune firmato da un papa e da un patriarca di Mosca, gli indizi dei possibili percorsi di unità, le mediazioni tra le ragioni, tra le sofferenze inflitte e subite degli uni e degli altri, le differenze di teologia e di pastorale tra le due grandi Chiese, le convergenze sulla intricata questione ucraina, che è religiosa, politica ed etnica nello stesso tempo. Soprattutto non esonera dall’analizzare come il dialogo tra Roma e Mosca possa aiutare entrambe – Mosca ne ha un po’ più bisogno di Roma – a dialogare con il mondo. E a fare insieme qualcosa di buono per la pace mondiale. “Ho un cauto ottimismo dopo questo incontro fraterno”, ha detto David Nazar, gesuita ucraino-canadese- perché senza la fraternità è impossibile parlare della complessità storica”. E “comunque sarebbe un errore pensare che l’ecumenismo comincia con i leader” e ignorare le esperienze fraterne tra cattolici e ortodossi, anche in Ucraina. Resta il problema di come spiegare perché un abbraccio sia tanto importante. Si può ricordare lo storico incontro di Gerusalemme tra Paolo VI e Atenagora nel ’64, quando i capi delle due Chiese cristiane assunsero in prima persona il dovere di sbloccare una situazione bloccata da secoli, si abbracciarono, e si riconobbero come cristiani, per poi giungere alla cancellazione delle reciproche scomuniche. L’ ecumenismo non comincia con i leader, ma i leader possono moltissimo se si alleano in un progetto comune. Questo forse hanno pensato Francesco e Kirill, e da questo “punto intermedio, non di partenza né di arrivo”, come padre Spadaro considera l’abbraccio a Cuba, è certo che non possiamo prescindere nel valutare l’accelerazione dell’ecumenismo impressa dal pontificato di Bergoglio.

Dichiarazione congiunta

Gli autori del testo della dichiarazione congiunta firmata a Cuba da papa Francesco e dal patriarca di Mosca Kirill sono il pontefice e il capo della Chiesa ortodossa russa in persona, ha poi precisato il metropolita Ilarion, capo del dipartimento per le relazioni esterne della Chiesa ortodossa russa. “L’incontro a Cuba rappresenta un passo storico nell’ecumenismo- disse il cardinale Velasio De Paolis. Le radici risalgono lontano nel tempo. Bisogna in modo particolare risalire al Concilio Ecumenico Vaticano II, che ha segnato anche nel campo ecumenico un momento forte, che ha chiuso con un passato fatto di accuse, incomprensioni, e condanne. Ed ha aperto al dialogo, alla riscoperta delle tante cose belle della tradizione e della fede comune; particolarmente della fraternità. Così il Concilio ha superato un periodo fatto di accuse di peccato, di eresia e di scisma, osservando che delle divisioni e lacerazioni nel tessuto della Chiesa, avvenute “talora per colpa di uomini di entrambe le parti” non possono certamente essere accusati i cristiani dei secoli successivi. La ferita della divisione che la storia ha lasciato non può far cadere nell’oblio il ricco patrimonio spirituale comune della fede e del culto. Pur nella divisione, c’è un solidissimo fondamento comune, una comunione, anche se imperfetta, fondata sul Battesimo e sul patrimonio di fede, che permette di riconoscersi fratelli.

Comunione

Una comunione destinata a crescere fino alla pienezza. Ma la dinamica di questo mutamento è stata positiva. Ha portato a rispettarsi, ad apprezzare le cose belle comuni, che sono molte e grandi, a ridimensionare i contrasti, a collaborare con il servizio e riconoscimento delle ricchezze comuni della fede, a riconoscersi e a trattarsi da fratelli, nella carità. E dove c’è l’amore c’è Dio. E dove c’è Dio, è attivo il principio interiore che muove lo spirito a riconoscersi fratelli nello Spirito e ad operare secondo il progetto di Dio che porta all’unità piena. Ma questa opera è dello Spirito. Gli uomini sono chiamati ad operare attraverso l’amore. Questo ha significato questo storico incontro: la riscoperta dell’amore fraterno, che porta ad operare sotto la guida di Dio e sotto l’azione dello Spirito Santo. In questo evento desta una certa meraviglia che ci sia voluto tanto tempo perché potesse essere realizzato. Secondo De Paolis, non è bastato neppure il Concilio. Di fatto non sono bastati neppure gli oltre cinquant’anni dai documenti conciliari, e particolarmente dal decreto Unitatis Redintegratio. Anzi, in questo periodo postconciliare il cammino ecumenico non solo è stato molto lento, ma addirittura ha avuto dei momenti di arresto, se non di arretramento. Numerosi incontri sulla verifica dei punti comuni di fede e di quelli di contrasto non ha portato molto lontano. Il dialogo ecumenico andava avanti all’insegna del confronto dottrinale, presupponeva implicitamente che il mutuo riconoscimento e la collaborazione dovesse partire dall’unità fatta.

Fraternità

Papa Francesco ha insegnato una strada nuova: la comunione si realizza nel cammino fatto insieme; la fraternità cresce camminando insieme; il cammino fatto insieme spiana la via e allarga il cuore. La fraternità cresce allargando il cuore. Così avviene l’incontro e si approfondisce con la dilatazione del cuore. “Il colloquio tra Francesco e Kirill favorirà il dialogo e lo approfondirà”. Nella dichiarazione comune c’è molto realismo: si riconoscono le difficoltà. Ma per De Paolis c’è soprattutto molto coraggio, molta fede e molto amore. Si respira quasi una certa nostalgia dell’unità del primo millennio. Si sente la gioia della fede comune del primo millennio per la quale si rende grazie al Signore, è il tempo della Tradizione comune, per la quale si ringrazia Dio: “Rendiamo grazie a Dio per i doni ricevuti dalla venuta nel mondo del suo unico Figlio. Condividiamo la comune Tradizione spirituale del primo millennio del cristianesimo. I Testimoni di questa Tradizione sono la Santissima Madre di Dio, la Vergine Maria, e i Santi che veneriamo. Tra loro ci sono innumerevoli martiri che hanno testimoniato la loro fedeltà a Cristo e sono diventati ‘seme di cristiani'”. Tuttavia essa non è stata in grado di salvare l’unità. Nonostante infatti tale tradizione, “cattolici e ortodossi, da quasi mille anni, sono privati della comunione nell’Eucarestia”. Ha dovuto fare i conti con “la debolezza umana e del peccato”. Non si tratta semplicemente di portare indietro l’orologio della storia, per ritrovare l’unità per la quale il Signore Gesù ha pregato. Si tratta di rinnovare l’uomo in modo che il disegno di Dio circa l’unità possa crescere e si possa compiere. L’unità è dono di Dio, è frutto dell’amore, della santità, della vita nuova che Gesù è venuto a portare. E’ opera dello Spirito Santo, Spirito dell’amore.

Incontro a Cuba

L’incontro va visto come momento ispiratore di passi ulteriori: “Possa il nostro incontro ispirare i cristiani di tutto il mondo a pregare il Signore con rinnovato fervore per la piena unità di tutti i suoi discepoli”, e della piena comunione. È un dono di Dio che impegna ed esige la risposta dell’uomo, che è chiamato a compiere tutto il possibile da parte dell’uomo: “Nella nostra determinazione a compiere tutto ciò che è necessario per superare le divergenze storiche che abbiamo ereditato”. Intanto, c’è l’impegno a lavorare insieme per affrontare le sfide del mondo di oggi: sono molte, gravi e urgenti. Vanno affrontate insieme. È in gioco la stessa fede cristiana che è minacciata, nel mondo di oggi Nell’incontro tra papa Francesco e il patriarca di Mosca Kirill non si può non vedere un segno della benevolenza del Signore verso la sua Chiesa, perché essa, rinnovata e piena di coraggio, possa compiere la sua missione di annunciare al mondo la Parola di vita eterna.