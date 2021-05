Già dal titolo emerge il richiamo alla solidarietà. “L’internazionalismo dei vaccini. Un impegno da condividere per uscire migliori dalla pandemia”. E’ il webinar che ha visto protagoniste personalità ecclesiali ed accademiche di sei paesi. Italia. Spagna. Burundi. Senegal. Argentina. Filippine. Un incontro nell’ambito della Settimana Laudato si’ organizzato da Forum Internazionale di Azione Cattolica (Fiac). E introdotto dal coordinatore del segretariato Fiac Rafael Corso, presidente dell’Azione Cattolica dell’Argentina.

Solidarietà e scienza

Per la preghiera “Via Lucis” e l’ottava tappa della Pentecoste è intervenuto al webinar il vescovo di San Justo (Buenos Aires). Assistente di Azione Cattolica Argentina e Fiac. Hanno poi preso la parola suor Alessandra Smerilli. Economista. Sottosegretario del dicastero per il Servizio allo sviluppo umano integrale. Quindi ha svolto il suo intervento l’infettivologo Roberto Cauda. Ordinario di Malattie infettive Università Cattolica del Sacro Cuore. Direttore dell’Unità operativa complessa (Uoc) del Policlinico Gemelli di Roma. Impegnato in prima linea nel sequenziamento delle varianti del Sars-Cov-2. Incaricato dal governo di occuparsi dei parametri per la valutazione dl rischio epidemiologico. E per la revisione o aggiornamento del monitoraggio dell’infezione. Alla luce delle nuove varianti del virus.

La voce dei continenti

Di emergenza ecologica ha parlato Cecilia Dall’Oglio. Sorella del missionario padre Paolo Dall’Oglio, scomparso in Siria nel 2013. Laureata in Scienze politiche ha lavorato per vent’ anni in Focsiv. La federazione degli organismi cattolici di cooperazione internazionale. Occupandosi delle campagne di sensibilizzazione per la giustizia sociale ed economica fra Nord e Sud del mondo. Per il Gccm (Global Catholic Climate Movement), a livello europeo, organizza iniziative di sensibilizzazione sui problemi ambientali. In collaborazione con le comunità cristiane.

Azione‌ Globale ‌per‌ ‌la‌ ‌casa comune‌

Infine è intervenuta allo webinar, Maria Angela De Giorgi, Missionaria saveriana. Consultore della Commissione per il dialogo interreligioso della Conferenza episcopale giapponese. E consultore del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. E’ la responsabile del Centro di spiritualità e dialogo interreligioso Shinmeizan. Nella diocesi di Fukuoka in Giappone.

