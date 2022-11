Volo papale: Francesco non passa tra i giornalisti. Ecco perché

Il 39.mo viaggio apostolico ha avuto inizio alle 9.45 con la partenza in aereo dall’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino. Francesco, il primo Pontefice a visitare il Bahrein, si reca in questo Paese del Golfo mediorientale, culla dell’islam sciita, su invito delle autorità civili ed ecclesiali. A portarlo ad Awali è un Airbus A330 di ITA Airways ad impatto ambientale zero CO2.

Il saluto del Papa ai giornalisti

Contrariamente a quanto fatto in tutti gli altri viaggi papali, questa volta Papa Francesco non è passato tra i giornalisti per il consueto saluto. In aereo, il Santo Padre, ha spiegato che, a causa dei dolori al ginocchio dovuti al ciclo di fisioterapia affrontato il giorno precedente, non sarebbe riuscito a compiere il consueto giro tra i giornalisti. Ha chiesto loro di passare da lui per un saluto: “Io vorrei salutarvi uno ad uno, ma il problema è che oggi sono molto dolorante, non me la sento di fare il giro, ma sarebbe per me un piacere se il giro lo faceste voi e vi saluto qui“, ha detto, indicando la poltrona affianco al portellone d’emergenza, all’inizio della fila. Uno ad uno cronisti e cameraman che lo accompagnano nella trasferta sono andati quindi a salutare il Pontefice, che li ha ringraziati per la compagnia e per il lavoro. “È un viaggio interessante“, ha aggiunto, “ci farà pensare e dare belle notizie“.

Fonte Ansa