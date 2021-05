I giardini delle Ville Pontificie un tempo erano riservati alle passeggiate dei Papi.

Durante la loro permanenza nella residenza estiva dei Castelli Romani. In occasione del “ponte” del 2 giugno, le Ville Pontificie di Castel Gandolfo estenderanno eccezionalmente l’apertura del fine settimana anche a lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno. Dalle ore 8.30 alle 14- ultimo ingresso 13). E mercoledì 2 giugno (dalle ore 10 alle 18.30- ultimo ingresso 17.30). La bella stagione si avvicina e i Giardini di Villa Barberini si presentano nella loro versione migliore.

Luogo di villeggiatura

Il viale delle Rose è un tripudio di colori, i vialetti di roccaglia rossa sono invasi dalle azalee in fiore I ninfei e i giardini all’italiana risplendono di un verde scintillante.

A bordo di un minibus ecologico oppure a piedi, è possibile scoprire questo luogo ameno. Dove natura e storia hanno imparato a convivere in mirabile equilibrio. Disseminati ovunque sono visibili i resti della Villa dell’imperatore Domiziano. Il Criptoportico. E un piccolo Teatro. Ruderi antichi che narrano come la storia di

questi luoghi parta da molto lontano. E affondi le sue radici nel tempo dell’antica Roma, quando alcuni imperatori non disdegnavano di scegliere come luoghi di villeggiatura il lago e i boschi dei colli albani.

Stanze private

Insieme ai Giardini sarà possibile visitare anche il Palazzo Apostolico. Arroccato su una delle sponde più alte del lago di Castel Gandolfo. Panorami suggestivi. Ma anche dipinti, cimeli, abiti liturgici. Divise e curiosità attendono coloro i quali decideranno di addentrarsi. Sino alle stanze più private dell’appartamento pontificio. La camera da letto, la biblioteca e la cappella privata del Papa. E’ consigliata la prenotazione della visita sul portale ufficiale tickets.museivaticani.va. È possibile anche acquistare il ticket di ingresso direttamente alla biglietteria situata nel Palazzo. Gli accessi saranno comunque contingentati. E organizzati su fasce di ingresso. Nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

