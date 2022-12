Il videomessaggio del Papa ai giovani di Rosario: “Siate strumenti di pace”

Il videomessaggio in spagnolo di Papa Francesco inviato all'Arcidiocesi di Rosario (Argentina) in occasione dell'Anno Mariano arcidiocesano

Pubblichiamo di seguito il Videomessaggio che il Santo Padre Francesco invia all’Arcidiocesi di Rosario (Argentina) in occasione dell’Anno Mariano arcidiocesano, che ha avuto inizio lo scorso 7 ottobre, con il motto: “Con Maria del Rosario, missioniamo per la pace”.

Papa: “Essere strumenti di pace, anche se c’è violenza ovunque”

“Essere strumenti di pace. Portare Cristo, che è la nostra pace, ai cuori, alle famiglie, a tutta la società. Vivere in pace con sé stessi, nella famiglia, nel quartiere, nella società”. Lo afferma papa Francesco nel videomessaggio in spagnolo inviato all’Arcidiocesi di Rosario (Argentina) in occasione dell’Anno Mariano arcidiocesano, che ha avuto inizio lo scorso 7 ottobre, con il motto: “Con Maria del Rosario, missioniamo per la pace”. “Il contesto è che, invece di stare in pace, vediamo violenza ovunque, violenza nella città, insicurezza – sottolinea il Pontefice -. Nella maggior parte dei casi, una violenza prodotta dal narcotraffico”.

“Finora nel 2022, contiamo 240 persone morte, in questa linea, con diverse persone innocenti, bambini, adulti e anziani. La violenza è così”, osserva. “Vogliamo porre sotto la protezione di Maria le famiglie, specialmente quelle che subiscono la povertà, l’indigenza, la mancanza di lavoro, quante soffrono per le dipendenze al loro interno – prosegue Francesco -. Tenendo presente che una persona che soffre, lo fa sempre in seno a una famiglia”.

“Vogliamo anche porre sotto la cura della Madre di Dio le vocazioni – aggiunge il Papa -, lavorando per una cultura vocazionale: vocazioni al matrimonio, alla vita consacrata, al sacerdozio. Chiamato a consacrare la vita in qualcosa, in una famiglia o in un servizio ministeriale”.