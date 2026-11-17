Dopo il Sud America l’Asia: la Gmg di Seul si prepara ad accogliere Leone XIV e milioni di pellegrini. La preparazione della Giornata mondiale della gioventù di Seul 2027 non riguarda soltanto l’organizzazione di un grande evento internazionale. Per la Chiesa coreana, riferisce l’agenzia missionaria vaticana, è anche un’occasione per rinsaldare la collaborazione tra le diocesi. Coinvolgere le comunità più piccole. Rivolgere lo sguardo ai propri ragazzi e alle proprie ragazze. Al centro della “mobilitazione” organizzativa c’è l’accoglienza dei pellegrini che arriveranno da tutto il mondo. Ma “il cammino verso l’evento è un momento propizio anche per accorgersi dei tanti giovani coreani, che spesso si trovano ai margini della vita ecclesiale“, osserva padre Giustino Choi Inbi. Il sacerdote sudcoreano è segretario esecutivo del Comitato del DID (Days in the Diocese) per la pastorale giovanile della Conferenza episcopale coreana (CBCK). Le esperienze delle precedenti Gmg ci hanno insegnato molto- spiega- Abbiamo incontrato diocesi molto preparate e altre nelle quali era più difficile orientarsi e capire quali attività fossero previste. Per questo abbiamo voluto costruire fin dall’inizio un percorso condiviso. I responsabili diocesani si sono riuniti per definire alcuni criteri comuni, come la struttura minima dei programmi e il calendario. Ci incontriamo regolarmente e manteniamo un contatto costante attraverso un gruppo su KakaoTalk , dove possiamo chiarire dubbi, avanzare proposte e confrontarci sulle difficoltà”.

Gmg 2027

Aggiunge il sacerdote: “Anche in Corea esistono differenze significative tra le realtà locali. Il nostro obiettivo non è cancellarle, ma armonizzarle, affinché ciascuna diocesi possa offrire il proprio contributo all’interno di un cammino nazionale. Abbiamo creato un sito comune dedicato alle giornate nelle diocesi, dove è possibile consultare le diverse proposte e inoltrare richiesta di partecipazione. Continuiamo a raccogliere anche le richieste che arrivano per telefono o per e-mail. Le dimensioni delle diocesi sono molto diverse. Incheon, per esempio, sta preparando eventi con una disponibilità di circa 10.000 posti”. A Daejeon i posti sono circa 2.000. Puntualizza: “Vogliamo aiutare i gruppi a individuare le disponibilità, non creare confronti tra diocesi grandi e piccole. È uno strumento pensato per favorire la collaborazione e distribuire meglio l’accoglienza. Le realtà più grandi possono contare su personale, strumenti di comunicazione e risorse economiche che quelle più piccole non sempre hanno”.