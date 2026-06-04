Verso la beatificazione di Madre Isacchi: una settimana di fede e incontri ad Asola

La comunità di Asola si prepara alla beatificazione di Madre Ignazia Isacchi, prevista per il 10 ottobre 2026, con un ricco programma spirituale. Venerdì 5 giugno l’Oratorio ospiterà un convegno pubblico per approfondire la figura profetica della Venerabile. L’incontro aprirà una settimana di preghiera che culminerà il 12 giugno, Solennità del Sacro Cuore, con l’Adorazione Eucaristica in Cattedrale. Le celebrazioni si chiuderanno con la solenne concelebrazione presieduta da Monsignor Francesco Cavina.

L’evento

La comunità di Asola si prepara a vivere un momento di forte intensità spirituale e storica. In vista della Solenne Beatificazione del prossimo 10 ottobre, la Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù, in collaborazione con la Parrocchia di Asola, nell’Unità Pastorale Madonna della Malongola, e il Comune di Asola, promuove un ricco programma di eventi in occasione dell’imminente Solennità del Sacro Cuore. Il momento centrale di riflessione e approfondimento, aperto alla cittadinanza e alla stampa, si terrà venerdì 5 giugno alle ore 20.45 presso l’Oratorio . Il convegno, dal titolo “Alla scoperta di Madre Ignazia Isacchi: donna dinamica, coraggiosa e profetica“, sarà l’occasione per ripercorrere la vita e l’eredità spirituale della futura Beata, una figura che ha segnato profondamente la storia del territorio asolano. L’incontro del 5 giugno fungerà da apertura ufficiale a un’intensa settimana di preghiera. Da martedì 9 a giovedì 11 giugno, la cappella delle suore ospiterà il triduo di preghiera, con il canto dei vespri alle 17.30 e la Santa Messa alle 18.00 (celebrata rispettivamente da don Luigi Ballarini, mons. Claudio Giacobbi e don Manuel Beltrami).

La celebrazione eucaristica

Le celebrazioni culmineranno venerdì 12 giugno, Solennità del Sacro Cuore di Gesù. La giornata si aprirà con la Santa Messa alle ore 7.00 nella cappella delle suore. Presso la Cattedrale di Sant’Andrea e Santa Maria Assunta si terrà l’Adorazione Eucaristica (dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30), seguita dal canto dei vespri, dalle litanie e dall’atto di consacrazione al Sacro Cuore. Alle ore 18.30 avrà luogo la Solenne Concelebrazione presieduta da Mons. Francesco Cavina, Vescovo Emerito di Carpi. Per seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale e scaricare il programma completo, è da oggi attivo il nuovo profilo Instagram ufficiale: @madreignaziaisacchi.