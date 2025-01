Vaticano, promulgate le linee guida per l’Intelligenza Artificiale

La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha promulgato, con un decreto datato 16 dicembre 2024, le Linee guida in materia di intelligenza artificiale, entrate in vigore il 1° gennaio 2025.

Cosa si legge nel documento

Il documento sottolinea l’importanza di “valorizzare e promuovere un utilizzo etico e trasparente dell’intelligenza artificiale, in una dimensione antropocentrica e affidabile, nel rispetto della dignità umana e del bene comune”. Le linee guida ribadiscono che i sistemi di Ia “devono essere al servizio dell’uomo, preservando il rispetto dell’autonomia e del potere decisionale umano”. Tra i principi chiave indicati nel decreto vi sono la protezione dei dati personali, la non discriminazione e la sostenibilità ambientale. È inoltre vietato l’utilizzo di IA che provochi danni fisici o psicologici, discrimini le persone con disabilità o comprometta la sicurezza dello Stato della Città del Vaticano.

Una Commissione sull’intelligenza artificiale

Per garantire il rispetto delle norme, è stata istituita una Commissione sull’intelligenza artificiale, composta da cinque membri, con il compito di monitorare l’applicazione delle linee guida e valutare l’impatto dell’Ia. “I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale devono essere sviluppati e applicati garantendo la sicurezza dello Stato della Città del Vaticano, la protezione e la riservatezza dei dati personali, la non discriminazione dell’essere umano, la sostenibilità economica e la cura del Creato”, si legge nel decreto.

Fonte Agensir