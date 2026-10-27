Sos crisi umanitaria. Il dramma dei Roihingya nel Sudest asiatico vede due approcci distinti per una possibile via di risoluzione. La Malaysia punta sul dialogo diretto e su un rimpatrio graduale, cercando di coinvolgere in modo bilaterale le autorità del Myanmar. Il Bangladesh richiede un processo politico più ampio, nel quale il rimpatrio sia accompagnato dalla fine delle violenze. Da garanzie giuridiche, da finanziamenti umanitari e dalla presenza di enti internazionali. Il rimpatrio dei Rohingya verso il Myanmar torna al centro dell’attenzione internazionale. In Malaysia, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, è iniziata una prima operazione di rimpatrio di circa 1.500 cittadini del Myanmar, all’interno di un programma che potrebbe riguardare fino a 5.000 persone. In Bangladesh, invece, dove vivono oltre 1,2 milioni di Rohingya fuggiti soprattutto dall’ex Birmania dopo la repressione militare del 2017, il ritorno resta ancora lontano. Le Nazioni Unite continuano a ritenere che nello Stato di Rakhine non esistano le condizioni per un rimpatrio volontario, sicuro, dignitoso e sostenibile. Il punto di partenza è il diritto dei Rohingya di poter tornare nella loro terra. Ma il percorso immaginato dai due Paesi ospitanti è differente. La Malaysia procede attraverso un accordo bilaterale con il governo del Myanmar, presentando i rientri come “volontari”. Il Bangladesh insiste sulla necessità di creare prima le condizioni politiche, giuridiche e di sicurezza che rendano possibile un ritorno effettivo e duraturo. Kuala Lumpur ha organizzato il trasferimento di 1.476 cittadini del Myanmar, partiti il 29 settembre su due navi della Marina birmana accompagnate da una nave ospedale. E identificati dalle autorità del Myanmar. Il Myanmar ha precisato che l’operazione riguarda cittadini la cui nazionalità è stata verificata e non necessariamente i Rohingya. Molti dei quali non possiedono la cittadinanza birmana. Il piano più ampio, concordato da Kuala Lumpur con Naypyidaw, prevede il possibile rientro di 5.000 Rohingya. Non è nota, però, l’effettiva composizione dei gruppi e le modalità del rimpatrio.

Crisi umanitaria

La scelta della Malaysia nasce anche da una situazione interna sempre più complessa. Il paese, infatti, ospita circa 200mila rifugiati registrati provenienti dal Myanmar. Tra cui un numero molto consistente di Rohingya, ma non è firmatario della Convenzione di Ginevra del 1951. E non dispone di un sistema nazionale di riconoscimento dello “status di rifugiato”.

In tal scenario il primo ministro Anwar Ibrahim ha scelto una linea di coinvolgimento diretto con le autorità birmane per organizzare la ricollocazione dei profughi esponendosi a critiche. Oltre 160 organizzazioni della società civile hanno chiesto di fermare le deportazioni dei Rohingya. Denunciando il rischio che persone rimpatriate possano trovarsi nuovamente esposte alla violenza o al reclutamento forzato. Anche l’Alto Commissariato Onu per i Rirugiati (Acnur) ha precisato di non essere coinvolto nell’operazione. E ha ribadito che il Myanmar non offre attualmente “condizioni adeguate” per un ritorno sicuro. La questione ha dimensioni diverse in Bangladesh. Nei campi di Cox’s Bazar vivono quasi 1,2 milioni di Rohingya, dopo nove anni di esilio. L’Acnur sottolinea che una generazione intera sta crescendo nei campi. E che le condizioni per un ritorno volontario, sicuro, dignitoso e sostenibile non esistono ancora. Un elemento di tensione riguarda la giustizia internazionale. Il Bangladesh sostiene il processo avviato dal Gambia davanti alla Corte internazionale di giustizia sulle “presunte violazioni della Convenzione sul genocidio” commesse dal governo del Myanmar. La Corte penale internazionale sta anche esaminando la responsabilità individuale per presunti crimini contro l’umanità. Oggi le autorità birmane sostengono che l’esistenza di tali procedimenti rende più difficile una soluzione. Il Bangladesh, invece, sostiene che il rimpatrio e l’accertamento delle responsabilità siano questioni distinte. Il procedimento davanti alla Corte internazionale di giustizia riguarda la responsabilità dello Stato del Myanmar. Mentre quello davanti alla Corte penale internazionale riguarda la possibile responsabilità penale di singoli individui.