Fede oltre le sbarre

Il progetto rappresenta la volontà, secondo il vescovo di Teggiano-Policastro Antonio De Luca, di “portare avanti iniziative solidali e inclusive che consentano ai detenuti il recupero di motivazioni umanitarie”. E “la manifestazione di capacità riabilitanti e rispettose dei percorsi che vengono loro proposti”. Inoltre la Caritas, precisa monsignor De Luca, “si pone accanto a coloro che ne hanno bisogno, in una logica di alleanza educativa insieme alle istituzioni civili”. Affinché “fiorisca la speranza di una integrazione e ricollocazione nella collettività di quanti sono passati attraverso la non felice esperienza del carcere”. Dice la direttrice della casa circondariale di Vallo della Lucania, Caterina Sergio: “In un tempo di disvalori e di eventi che minano gli equilibri accrescendo l’insicurezza nei nostri giovani con il progetto laboratoriale ‘Pane Quotidiano’ si è inteso valorizzare, attraverso il lavoro delle mani dei detenuti, la persona umana. Trasmettendo la profondità del messaggio eucaristico in una prospettiva più ampia di cambiamento e di riscatto. La gioia è grande”. Un progetto di fede e solidarietà che si concretizza in vista del Giubileo 2025 e apre alla speranza.