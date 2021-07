L’Università Europea di Roma (Uer) si classifica al secondo posto nella categoria “piccoli atenei non statali”. Con un punteggio di 91,2. E al quarto posto tra tutte le università di ogni dimensione non statali. Un nuovo successo per l’Università Europea di Roma. Da inserire in un trend di crescita costante. La graduatoria Censis rafforza la posizione dell’ateneo con sede a Roma. È un risultato che vede consolidare la tendenza allo sviluppo costante dell’ateneo della capitale. Che già nell’edizione precedente si era posizionato al secondo posto per effetto della sua crescita annuale. L’ultima edizione della classifica Censis conferma la posizione di vetta. Subito dopo l’Università di Bolzano.

Successo Uer

Questo ulteriore riconoscimento per l’Uer arriva dopo il successo di partecipazione all’“Open Day”. Il 15 luglio centinaia di potenziali nuovi immatricolati sono andati in visita all’Università Europea di Roma. L’Uer si contraddistingue, dunque, come l’ateneo dalle performance più promettenti. E con un sempre alto tasso di interesse suscitato. “Ne siamo orgogliosi. Tale traguardo evidenzia il grande lavoro sinergico. E l’impegno messo dal corpo docente. E dalla struttura tecnico-amministrativa. Per realizzare un’offerta formativa. Servizi allo studente. E placement competitivi a tutto tondo. Oggi il sistema delle università si trova dinanzi a sfide inedite. Prevenienti dallo sviluppo delle scienze. Dall’evoluzione delle nuove tecnologie. E dalle esigenze della società. Tutto ciò sollecita le istituzioni accademiche a fornire risposte adeguate. E aggiornate nel mondo del lavoro”, osserva il Magnifico Rettore Uer. Il professor padre Pedro Barrajòn. Legionario di Cristo.

Strutture e servizi

In particolare, l’Uer compie passi avanti, da 99 a 107 punti, per “comunicazione e servizi digitali“. Mantiene inoltre il massimo assoluto conseguibile alla voce “strutture”: 110 su 110. In merito ai corsi di studi, le principali variazioni avvenute nella classifica di quest’anno riguardano la facoltà di Giurisprudenza. Il cui punteggio cresce a 85. La laurea triennale in Economia vede a Roma la Uer seconda solo alla Luiss. Psicologia triennale è a un solo punto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore.

