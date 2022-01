Si trasmette la diretta video dell’udienza generale di Papa Francesco dall’Aula Paolo VI in Vaticano. Copyright © Dicasterium pro Communicatione.

Nel discorso in lingua italiana, il Papa, continuando il ciclo di catechesi su San Giuseppe, incentra la sua riflessione sul tema: San Giuseppe, uomo che “sogna”. Dopo aver riassunto la Sua catechesi in diverse lingue, il Santo Padre indirizza particolari espressioni di saluto ai gruppi di fedeli presenti. Quindi, prima della recita del Pater Noster, rivolge un invito alla preghiera per la pace in Ucraina. L’Udienza Generale si conclude con il canto del Pater Noster e la Benedizione Apostolica.

