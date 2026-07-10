“Con Peppino Zola la memoria di don Giussani diventa racconto di un carisma”, scrive Paolo Martini.

Le Edizioni Ares pubblicano “Carissimo don Gius. Lettere postume al mio padre nella fede”. Osserva Martini: “C’è un genere letterario che attraversa i secoli senza perdere forza: la lettera. È il luogo della confidenza, della memoria, del dialogo che supera la distanza e perfino la morte”. In “Carissimo don Gius. Lettere postume al mio padre nella fede” (Edizioni Ares, pagine 248), Giuseppe “Peppino” Zola sceglie proprio questa forma per tornare a dialogare con l’uomo che ha segnato in maniera decisiva la sua esistenza: monsignor Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione. “L’uscita del volume arriva in un momento particolarmente significativo per il movimento ecclesiale – sottolinea Martini-. Lo scorso 14 maggio si è infatti conclusa la fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione di don Giussani, un passaggio importante nel percorso ecclesiale che riguarda una delle figure più influenti del cattolicesimo italiano del Novecento. È dentro questo clima, che non è soltanto commemorativo ma invita a una rilettura della sua eredità spirituale, che si colloca il libro di Zola. Ma sarebbe riduttivo leggerlo esclusivamente come un contributo alla memoria del fondatore di Cl”.

Carisma Cl

“Il volume è piuttosto il racconto di un’esperienza umana e religiosa, vista dall’interno da uno dei protagonisti della prima stagione del movimento – sottolinea Paolo Martini-. Avvocato milanese, classe 1939, protagonista della vita civile e politica della città, Zola appartiene infatti a quella generazione di studenti che, tra la seconda metà degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, furono conquistati dalla proposta educativa del giovane sacerdote brianzolo nei corridoi del liceo Berchet di Milano. Da quell’incontro nasce una vicenda che attraversa oltre sessant’anni di storia ecclesiale italiana. E il libro segue proprio questo itinerario, senza assumere il tono della cronaca né quello dell’autobiografia tradizionale. La scelta dell’epistolario postumo permette infatti all’autore di rivolgersi direttamente al ‘don Gius’ di sempre, quasi a verificare con lui il cammino percorso, le fatiche, le gioie, gli interrogativi ancora aperti”. Il risultato, analizza Martini, è “un testo che si muove continuamente su due livelli. Da una parte la dimensione personale, quasi domestica, fatta di ricordi, episodi, incontri, amicizie. Dall’altra la riflessione sul significato ecclesiale del carisma di Comunione e Liberazione, sulle sue trasformazioni, sulle tensioni che inevitabilmente hanno accompagnato la crescita di un movimento diventato una delle realtà più significative del cattolicesimo contemporaneo”.