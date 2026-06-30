Sviluppo Umano Integrale: Leone XIV nomina Smerilli e Baggio alla guida del Dicastero

Una scelta nel segno della continuità e del rilancio dell’ecologia integrale. Il Centro di Alta Formazione Laudato si’ esprime profonda gioia per le nomine pontificie di Papa Leone XIV, che ha chiamato Suor Alessandra Smerilli e il Cardinale Fabio Baggio rispettivamente come Prefetto e Proprefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Entrambe le figure sono storicamente legate a Borgo Laudato si’: la religiosa salesiana ed economista ne ha accompagnato la nascita nel CdA, mentre il porporato scalabriniano – confermato dal Pontefice anche come Direttore Generale del Centro – continuerà a guidare il progetto alla luce del nuovo magistero espresso nell’esortazione Magnifica Humanitas. «Queste nomine sono un seme di speranza per le generazioni future», dichiara il Direttore Amministrativo Don Manuel Dorantes, in un momento di rinnovato entusiasmo che vede anche il sincero ringraziamento del Centro al Prefetto uscente, il Cardinale Michael Czerny, per il prezioso sostegno dimostrato fin dalla nascita della struttura.

Le nomine

Il Centro di Alta Formazione Laudato si’ accoglie con profonda gioia la decisione di Papa Leone XIV di nominare Suor Alessandra Smerilli, FMA, Prefetto, e il Cardinale Fabio Baggio, C.S., Proprefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. In un tempo segnato da profonde sfide ambientali, sociali e culturali, queste nomine rappresentano un significativo segno di continuità nella missione della Chiesa a favore dello sviluppo umano integrale, nel solco tracciato dall’enciclica Laudato si’ e oggi rilanciato dal magistero di Papa Leone XIV.

Suor Alessandra Smerilli

Suor Alessandra Smerilli porta a questo nuovo servizio una lunga esperienza di responsabilità al servizio della Chiesa universale. Religiosa salesiana, economista e docente, ha ricoperto negli anni importanti incarichi presso la Santa Sede, offrendo un contributo determinante nei campi dell’economia, dello sviluppo umano integrale e del discernimento pastorale. Fin dalla nascita di Borgo Laudato si’, ha accompagnato il progetto come membro del Consiglio di Amministrazione del Centro di Alta Formazione Laudato si’, contribuendo in modo decisivo alla definizione della sua visione culturale, formativa ed ecclesiale.

Card. Fabio Baggio

Cardinale Fabio Baggio, scalabriniano, porta al nuovo incarico una lunga esperienza pastorale e di governo maturata al servizio della Chiesa universale. Dopo anni di missione in Cile, Argentina e Filippine, nel 2017 Papa Francesco lo ha chiamato in Vaticano per dare vita alla Sezione Migranti e Rifugiati, affidandogli un ruolo centrale nella risposta della Chiesa al fenomeno della mobilità umana. Nominato Sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale nel 2022 e creato Cardinale nel 2024. Dal 2023 è anche Direttore Generale del Centro di Alta Formazione Laudato si’. In questa nuova responsabilità continuerà a guidare Borgo Laudato si’, accompagnandone la crescita come espressione concreta della missione della Chiesa: un luogo dove la cura del creato è profondamente intrecciata con la promozione della dignità di ogni persona. Radicato nella fede e nella Dottrina Sociale della Chiesa, Borgo Laudato si’ continuerà così a svilupparsi come un laboratorio vivo di ecologia integrale, capace di ispirare le nuove generazioni attraverso la formazione, la ricerca, la vita comunitaria e il discernimento.

Don Manuel Dorantes

Don Manuel Dorantes, Direttore Amministrativo e Gestionale di Borgo Laudato si’, ha dichiarato: «Ǫueste nomine sono un segno della fedeltà di Dio che continua a guidare la Chiesa attraverso uomini e donne chiamati a servire con umiltà, sapienza e coraggio. In un mondo che spesso sperimenta frammentazione, paura e smarrimento, siamo invitati a riscoprire che la cura del creato nasce anzitutto dalla conversione del cuore e dalla consapevolezza che ogni persona è custodita dall’amore del Padre.

La missione di Borgo Laudato si’ continua con rinnovato entusiasmo perché non è semplicemente un progetto, ma un luogo dove il Vangelo prende forma attraverso la cura della casa comune, la promozione della dignità umana e la costruzione di relazioni riconciliate con Dio, con gli altri e con il creato.

Borgo Laudato sì

La guida di Suor Alessandra Smerilli e del Cardinale Fabio Baggio al Dicastero è per noi un incoraggiamento a perseverare in questa vocazione ecclesiale, affinché ciò che realizziamo oggi possa diventare un seme di speranza per le generazioni future.»

Borgo Laudato si’ esprime inoltre profonda gratitudine a Papa Leone XIV per aver confermato il Cardinale Fabio Baggio alla direzione del Centro di Alta Formazione Laudato si’. Ǫuesta scelta assicura continuità al progetto e rafforza la sua missione come laboratorio di ecologia integrale al servizio della Chiesa e della società. Guardando al futuro, il Centro di Alta Formazione Laudato si’ guarda con fiducia alla guida del Cardinale Fabio Baggio nel discernere come gli orientamenti del Santo Padre Leone XIV, espressi nella Magnifica Humanitas, possano ispirare il continuo sviluppo di Borgo Laudato si’, rendendolo sempre più un luogo in cui la cura del creato, la promozione della dignità umana e la crescita spirituale si traducano in esperienze concrete di formazione, ricerca e testimonianza cristiana. Il Centro di Alta Formazione Laudato si’ desidera infine rivolgere un sincero e riconoscente ringraziamento al Cardinale Michael Czerny, per la vicinanza e il sostegno con cui, nel suo servizio di Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha accompagnato la nascita e lo sviluppo di Borgo Laudato si’. Il suo contributo rimane una parte preziosa del cammino che oggi continua con rinnovata speranza al servizio della Chiesa e del mondo.