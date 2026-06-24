Segni di speranza in Sud Sudan. Il convento delle Suore dell’Adorazione, di recente fondazione, si presenta come un segno concreto di questa speranza. Attraverso il loro ministero di preghiera, adorazione eucaristica e servizio, le religiose si impegnano a “rafforzare le fondamenta spirituali della comunità e a portare la luce di Cristo alle generazioni future“. Le strade di Rii-Yubu si sono trasformate in una testimonianza vivente di fede, preghiera, unità e speranza mentre i cristiani affidavano pubblicamente la propria vita e il proprio avvenire al Sacro Cuore di Gesù. Migliaia di fedeli hanno partecipato a una solenne processione che si è snodata per quasi tre chilometri attraverso la città di Rii-Yubu, conosciuta come Source-Yubu City. Per poi concludersi presso il nuovo convento delle Suore dell’Adorazione. Si è trattato di un momento storico, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, durante il quale il vescovo della diocesi di Tombura-Yambio, Eduardo monsignor Hiiboro Kussala, ha consacrato solennemente la città, i suoi abitanti, le famiglie, le istituzioni e il futuro al Sacro Cuore di Gesù. Spiega il vescovo Hiiboro: “Questa consacrazione riveste un profondo significato perché Rii-Yubu occupa una delle posizioni più strategiche e al contempo vulnerabili del Sud Sudan”.

Sud Sudan in cammino

La cittadina si trova lungo il confine tra il Sud Sudan e la Repubblica Centrafricana, in una regione che per decenni ha dovuto fare i conti con l’insicurezza transfrontaliera, i conflitti armati, gli sfollamenti e il sottosviluppo. Ancora oggi rappresenta una delle aree più remote del Paese, raggiungibile attraverso una strada considerata tra le più difficili del Sud Sudan. L’isolamento geografico ha limitato l’accesso ai servizi governativi, agli investimenti e alle iniziative di sviluppo, rendendo la vita quotidiana una sfida costante per molte famiglie. “Eppure, nonostante queste difficoltà, gli abitanti di Rii-Yubu hanno dimostrato una straordinaria resilienza, una fede incrollabile e una grande determinazione”, ha aggiunto il vescovo Hiiboro. “La città è diventata un luogo di accoglienza per i rifugiati in fuga dall’instabilità della Repubblica Centrafricana e per gli sfollati interni provenienti da Tombura e dalle comunità vicine. In una regione segnata dall’incertezza, Rii-Yubu è rimasta un santuario di speranza”. Nel corso degli anni, la Chiesa cattolica si è confermata una delle realtà più affidabili al servizio della popolazione. Attraverso la Diocesi di Tombura-Yambio e i suoi partner, essa promuove iniziative nei settori dell’istruzione, della sanità, dell’assistenza umanitaria, della costruzione della pace, della pastorale e dei servizi sociali.