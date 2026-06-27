La missione ecclesiale di accompagnare chi soffre, curare le ferite, promuovere la riconciliazione, difendere la dignità umana e proclamare la speranza

La tragedia del Sudan include per i cattolici la complessa situazione dei Monti Nuba. La Chiesa è rimasta vicina alla popolazione durante le sue numerose prove. La sua missione è sempre stata quella di accompagnare chi soffre, curare le ferite, promuovere la riconciliazione, difendere la dignità umana e proclamare la speranza. Anche nei momenti più bui, la Chiesa continua a “essere un segno che Dio non ha abbandonato il suo popolo”. La vocazione ecclesiale testimoniata fino al martirio. “La morte violenta di un sacerdote mentre serve fedelmente il popolo di Dio è una tragedia che tocca il cuore stesso della Chiesa”, afferma monsignor Eduardo Hiiboro Kussala, vescovo di Tombura-Yambio, in Sud Sudan. Il messaggio di condoglianze è stato inviato per la morte di padre Youhanna Al-Amin, ucciso sui Monti Nuba. “Padre Youhanna non era semplicemente un parroco- afferma monsignor Kussala-. Era un pastore, un servitore di speranza, un messaggero di pace e un testimone del Vangelo. La sua perdita è una ferita dolorosa per la diocesi di El Obeid, per la Chiesa in Sudan e per tutti noi che crediamo nella sacra dignità di ogni vita umana”.

Focus Sud Sudan

“Come vescovi del Sudan e del Sud Sudan siamo solidali con la diocesi di El Obeid e con tutti coloro che piangono la scomparsa di padre Youhanna Al-Amin”, prosegue monsignor Kussala. Il vescovo di Tombura-Yambio sottolinea all’agenzia missionaria vaticana Fides che l’assassinio di padre Youhanna “ci ricorda gli immensi sacrifici che sacerdoti, religiosi, catechisti e fedeli laici continuano a compiere in luoghi segnati da conflitti e insicurezza”. “Ci ricorda inoltre che la missione della Chiesa si svolge spesso in circostanze difficili, dove i servitori di Dio rimangono vicini al loro popolo nonostante i pericoli e le incertezze”. Per questo, scrive monsignor Kussala, “la testimonianza di Padre Youhanna parla eloquentemente di dedizione pastorale, coraggio e fedeltà a Cristo e al suo popolo”.