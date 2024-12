Natale all’Università Cattolica del Sacro Cuore: “Le altre storie del bambino Gesù”. Roberto Piumini è nato a Edolo, in Valcamonica, nel 1947. Abita a Milano. Ha fatto l’insegnante, il pedagogista, il conduttore di gruppi espressivi, l’attore. Dal 1978 ha pubblicato libri di poesie, filastrocche, fiabe, storie, racconti, romanzi, poemi, testi teatrali, presso un’ottantina di editori. Incontra molti gruppi di bambini in scuole e biblioteche. Ha composto una trentina di poemi su materiali espressivi e di ricerca di gruppi di ragazzi. Ha scritto molti testi per cori e opere musicali. È autore di radiodrammi, racconti, poesie, romanzi e traduzioni poetiche. Molti suoi libri sono stati tradotti all’estero. All’Università Cattolica del Sacro Cuore, lo scrittore Roberto Piumini ha presentato “Le altre storie del bambino Gesù” (Interlinea). Con introduzione di Roberto Cicala e Sabrina Maria Fava e brindisi finale per gli auguri natalizi. Tutti conoscono la storia della nascita del bambino Gesù. La sfortunata ricerca di un luogo dove passare la notte, la stalla, l’asinello e il bue, la nascita, l’arrivo dei pastori e infine dei re Magi.

Natale raccontato

Proprio a partire da questo spunto nascono le tre storie contenute in “Le altre storie del bambino Gesù”, che raccontano tre nuove versioni di questo evento: “Il viaggio di Peppino” narra infatti il viaggio di Giuseppe, che cerca con fatica un posto tranquillo per far nascere Gesù, visto che in Palestina è impossibile per via della guerra; “La pancia di Maria” invece racconta come Giuseppe e Maria, alla ricerca di un luogo per far nascere Gesù, finiscano in casa di un tipo davvero poco raccomandabile, che sembra quasi un orco; infine “I re mogi parla del viaggio dei tre re per incontrare il bambino: i re però sono ‘mogi’ perché il loro viaggio è tutt’altro che privo di imprevisti. Roberto Piumini vive tra Milano e Buonconvento (Siena). È stato fra gli autori e ideatori della trasmissione televisiva Rai L’Albero Azzurro, e ha scritto e condotto le trasmissioni radiofoniche Radicchio e Il Mattino di Zucchero. Per bambini e ragazzi è tra gli scrittori italiani più conosciuti e prolifici. Dal 2001 è uno degli autori più amati delle “Rane” di Interlinea, collana nella quale ha pubblicato La capra Caterina, Ciro e le nuvole, I Cici, La battaglia dei colori, La palla di Lela, L’acqua di Bumba, La rapa gigante. Per i lettori adulti è autore di romanzi e di fortunate raccolte di poesia. Ha tradotto i sonetti di Shakespeare per Bompiani e poemi di Browning per Interlinea. In campo poetico, da Feltrinelli è in uscita La nuova commedia. Per Interlinea ha pubblicato le raccolte di poesie Non altro dono avrai, Il rosso amore. E ha tradotto il Macbeth di William Shakespeare con le illustrazioni di Salvador Dalì. Con gruppi corali, strumentisti, cantanti e attori, o accompagnato alla chitarra dal figlio Michele, propone spettacoli di lettura e recitazione di propri testi, per bambini, ragazzi e adulti, e spettacoli di animazione teatrale e musicale.