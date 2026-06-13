La lezione della guerra civile in Spagna nell’analisi di don Luigi Sturzo. A partire dalla condanna della violenza e dei totalitarismi. Don Sturzo era in esilio a Londra dal 1924. Vedeva la guerra spagnola come lo scontro tra due totalitarismi. E cioè il comunismo sovietico da una parte, il fascismo- falangismo dall’altra. Per lui erano entrambi nemici della libertà e della persona. Non approvò l’alleanza tra parte dei cattolici spagnoli e Franco. Per Sturzo il cattolicesimo non poteva identificarsi con un regime autoritario, nemmeno “in difesa della Chiesa”. Scrisse che la Chiesa sbaglia quando lega il Vangelo a una fazione. Don Sturzo sosteneva che la Spagna stava vivendo “una guerra fratricida” dove si perdevano due cose insieme: la libertà e la religione. Non vedeva vincitori, solo un popolo distrutto.

Lezione della Spagna

Ai suoi amici baschi e democratico-cristiani don Luigi Sturzo ripeteva un’idea chiave: “La Chiesa non può sposare una spada”. La guerra del ‘36-‘39 è nata così: due Spagne che hanno smesso di riconoscersi come “fratelli”. Da una parte l’odio anticlericale, dall’altra l’odio contro il “nemico rosso”. Sturzo lo scrisse ai suoi amici spagnoli: non c’era più dialogo, solo fucili. Risultato: 500 mila morti e una ferita che la Spagna porta ancora oggi. Perché quando la politica diventa “amico/nemico”, la persona umana sparisce. Nel discorso alle Cortes Leone XIV ha detto: “Il nostro tempo chiama alla pace, a una nuova conoscenza della persona umana, alla civiltà dell’amore”. Al contrario Franco e i repubblicani avevano entrambi un’idea di “Spagna” astratta, ideologica. Leone XIV dice: no, prima c’è l’uomo concreto, con la sua dignità. Destra o sinistra che sia. È quello che don Luigi Sturzo chiamava “municipalismo”: parti dal volto, non dall’ideologia. Nella guerra civile nessuno ha voluto negoziare. Leone XIV, parlando al Parlamento mentre si discute di riarmo, dice il contrario: la forza non risolve, risolve il dialogo. È “controcorrente” come don Luigi Sturzo fu controcorrente nel ‘36 dicendo “nessuno dei due”.