Chiesa Cattolica

La profezia di don Sturzo sulla Chiesa in Spagna

Il giudizio del sacerdote siciliano sulla guerra civile spagnola

Di Giacomo Galeazzi
Credit: Istituto Sturzo

La lezione della guerra civile in Spagna nell’analisi di don Luigi Sturzo. A partire dalla condanna della violenza e dei totalitarismi. Don Sturzo era in esilio a Londra dal 1924. Vedeva la guerra spagnola come lo scontro tra due totalitarismi. E cioè il comunismo sovietico da una parte, il fascismo- falangismo dall’altra. Per lui erano entrambi nemici della libertà e della persona. Non approvò l’alleanza tra parte dei cattolici spagnoli e Franco. Per Sturzo il cattolicesimo non poteva identificarsi con un regime autoritario, nemmeno “in difesa della Chiesa”. Scrisse che la Chiesa sbaglia quando lega il Vangelo a una fazione. Don Sturzo sosteneva che la Spagna stava vivendo “una guerra fratricida” dove si perdevano due cose insieme: la libertà e la religione. Non vedeva vincitori, solo un popolo distrutto.

persecuzione
Foto di Hermann Traub da Pixabay

Lezione della Spagna

Ai suoi amici baschi e democratico-cristiani don Luigi Sturzo ripeteva un’idea chiave: “La Chiesa non può sposare una spada”. La guerra del ‘36-‘39 è nata così: due Spagne che hanno smesso di riconoscersi come “fratelli”. Da una parte l’odio anticlericale, dall’altra l’odio contro il “nemico rosso”. Sturzo lo scrisse ai suoi amici spagnoli: non c’era più dialogo, solo fucili. Risultato: 500 mila morti e una ferita che la Spagna porta ancora oggi. Perché quando la politica diventa “amico/nemico”, la persona umana sparisce. Nel discorso alle Cortes Leone XIV ha detto: “Il nostro tempo chiama alla pace, a una nuova conoscenza della persona umana, alla civiltà dell’amore”. Al contrario Franco e i repubblicani avevano entrambi un’idea di “Spagna” astratta, ideologica. Leone XIV dice: no, prima c’è l’uomo concreto, con la sua dignità. Destra o sinistra che sia. È quello che don Luigi Sturzo chiamava “municipalismo”: parti dal volto, non dall’ideologia. Nella guerra civile nessuno ha voluto negoziare. Leone XIV, parlando al Parlamento mentre si discute di riarmo, dice il contrario: la forza non risolve, risolve il dialogo. È “controcorrente” come don Luigi Sturzo fu controcorrente nel ‘36 dicendo “nessuno dei due”.

Articolo precedente
Gesù e i Dodici: la compassione che trasforma il cuore dell’uomo
Prossimo articolo
Il rientro degli expat vale 12 miliardi

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

Giacomo Galeazzi
Giacomo Galeazzi

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE