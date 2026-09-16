Ad Haiti l’anno scolastico inizia tradizionalmente con la Messa allo Spirito Santo. “Purtroppo molte scuole, soprattutto nelle capitale Port au Prince ma non solo, hanno dovuto rimandare l’apertura a causa del clima d’insicurezza, di violenza e di un sistema educativo allo sbando” racconta all’agenzia Fides padre Massimo Miraglio. Missionario camilliano, parroco di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso tra le alture del villaggio di Pourcine-Oic Makaya. “Alla scuola parrocchiale di Pourcine-Pic Makaya da qualche giorno siamo all’opera, per preparare l’apertura, rispettando così il calendario ministeriale. Oggi riapriamo le porte con la speranza di trascorrere un buon anno scolastico. Gli insegnanti sono tutti presenti gli alunni sono accorsi numerosi, ma il locale che accoglie le classi è ancora molto precario malgrado alcuni lavori di manutenzione e di consolidamento”. Negli ultimi mesi, a causa della siccità e della conseguente perdita di buona parte del raccolto, le condizioni generali della popolazione si sono degradate. “Il nostro impegno è quello di stare accanto alle famiglie e agli alunni”.

Allarme Haiti

“Più avanzo con il mio servizio e più mi rendo conto dell’importanza fondamentale della scuola per mettere le basi di un futuro migliore per la nostra comunità” rimarca il camilliano. “Investire nell’educazione per raccogliere buoni frutti domani. È una battaglia dall’esito molto incerto ma noi alla scuola parrocchiale di Pourcine-Pic Makaya non ci tiriamo indietro”, evidenzia padre Massimo Miraglio. Centinaia di istituti scolastici sono stati danneggiati o distrutti dai gruppi armati, in particolare nella capitale Port-au-Prince. Come riportato da Unicef Italia, gli attacchi continui lasciano centinaia di migliaia di minori senza un luogo sicuro per studiare. Si stima che oltre 500.000 bambini siano esclusi dall’istruzione. Solo il 57% dei minori si iscrive alla scuola elementare e appena il 20% frequenta quella secondaria. Sebbene l’istruzione di base sia formalmente obbligatoria (6 anni elementari e 3 medie), non è gratuita. Le scuole pubbliche richiedono il pagamento di tasse scolastiche e lo Stato non riesce a coprire il fabbisogno nazionale. Per questo motivo, un ruolo storico e centrale è ricoperto da scuole parrocchiali e congregazioni religiose.