La solidarietà cattolica soccorre i poveri urbani. La Caritas Manila, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, continua a fornire sostegno alimentare alle famiglie povere dell’arcidiocesi. A dare buoni pasto per acquistare generi alimentari, anche grazie a convenzioni con enti privati. La Caritas porta avanti anche programmi di istruzione, assistenza sociale, inserimento occupazionale di famiglie povere. La povertà urbana e la segregazione sociale hanno radici antiche a Manila. Già durante il periodo coloniale spagnolo, gli abitanti nativi vivevano nei sobborghi, come quelli attuali. Secondo il Dipartimento dei lavori pubblici, vi sono tre 500 insediamenti abusivi nel territorio di MetroManila (composta dall’unione di 17 municipalità). Su terreni privati ​​o pubblici liberi, di solito lungo i fiumi, vicino alle discariche, lungo i binari della ferrovia, sotto i ponti e accanto agli stabilimenti industriali. Sono circa 300 le famiglie sfollate, che hanno perso la loro casa perché nei giorni scorsi il Dipartimento dei lavori pubblici di MetroManila ha iniziato la demolizione di strutture abitative erette abusivamente a Caloocan City per dare il via alla costruzione di un’autostrada. Solo 74 di queste hanno la possibilità di avvalersi dell’assistenza finanziaria e dell’alloggio della “National Housing Authority” (NHA). Per le altre, non qualificate a ricevere tale sostegno, il governo della città ha dichiarato che riceveranno una forma di sussidio dal Dipartimento della previdenza sociale.

Solidarietà per i fragili

Gli slum sono aree deteriorate, pericolose, antigieniche e prive di qualsiasi servizio pubblico. Gli abitanti degli slum sono identificati come “poveri urbani”, individui o famiglie con reddito familiare al di sotto della soglia di povertà. Il municipio ha catalogato tali insediamenti come “rifugi temporaneo realizzato con materiali di recupero”; “rifugi semipermanenti”; “rifugi permanenti” e gli abitanti vengono normalmente etichettati come “squatters” (occupanti abusivi). In media, il 75% delle famiglie negli slum di Manila sono residenti a lungo termine (da più di cinque anni, fino a 20 anni) nell’area. La maggior parte delle famiglie è emigrata in queste aree da altre città e la gran parte della popolazione degli slum è impiegata nella “economia informale o sommersa”.