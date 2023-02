Sisma Turchia e Siria, al via la raccolta fondi Caritas e CEI

Una particolare intenzione di preghiera per le vittime e i sopravvissuti del forte terremoto tra Turchia e Siria e l’invito a contribuire tutti, ciascuno per le proprie possibilità, allo sforzo della Caritas Italiana e della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per portare aiuto.

Sono le esortazioni del vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra e Gualdo Tadino e di Foligno monsignor Domenico Sorrentino: “Il mondo intero e anche la nostra comunità è scossa dalle notizie sul disastroso terremoto che ha devastato intere zone di Turchia e Siria. Vogliamo essere al fianco, con la preghiera ma anche con un aiuto concreto, di chi è rimasto senza casa, a chi ancora lotta per la vita sotto le macerie, a chi piange per la vita perduta dei propri familiari. Siamo generosi, solidali, vicini ai nostri fratelli in difficoltà”.

La Conferenza Episcopale Italiana ha già stanziato 500mila euro dai fondi 8×1000 come primo aiuto e Caritas Italiana, da anni impegnata nei due Paesi, è in costante contatto con le Caritas locali. Seguendo l’invito di Papa Francesco, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana – rinnovando profonda partecipazione alle sofferenze e ai problemi delle popolazioni di Turchia e Siria provate dal terremoto – ha anche indetto una colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane domenica 26 marzo 2023. “Sarà un segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti – fa sapere la presidenza della Cei – ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate. Sarà anche un’occasione importante per esprimere nella preghiera unitaria la nostra vicinanza alle persone colpite. Le offerte dovranno essere integralmente inviate a Caritas Italiana entro il 30 aprile 2023”.

Come donare

In attesa della colletta del 26 marzo, già da adesso è possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana per questa emergenza utilizzando il conto corrente postale n. 347013, con una donazione online ( https://donazioni.caritas.it ), o con bonifico bancario specificando nella causale “Terremoto Turchia-Siria 2023” tramite: