La chiesa pugliese in marcia verso la Settimana Sociale. Il percorso di preparazione all’evento di ottobre coinvolgerà le diocesi pugliesi. Per aree geografiche. Allo scopo di individuare ed evidenziare i “nodi da sciogliere”. Relativi all’intero territorio regionale. Le riflessioni, riferisce il Sir, saranno convogliate nella più estesa riflessione della Settimana sociale. Qui troveranno una sintesi le questioni ambientali. E i temi riguardanti il lavoro. Permettendo così di avviare processi condivisi.

Settimana di confronti

La Commissione regionale della Puglia. Assieme alle delegazioni diocesane. Per i problemi sociali. Il lavoro. La giustizia. La pace. La custodia del creato. Hanno organizzato un cammino di riflessione. Verso la 49° Settimana sociale dei cattolici italiani. L’evento si terrà a Taranto. Dal 21 al 24 ottobre 2021. Questo il calendario degli appuntamenti. Per le diocesi del nord della Puglia. Foggia-Bovino. Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. Cerignola-Ascoli Satriano. San Severo-Lucera-Troia. Rifletteranno sul tema: “Agricoltura e legalità”. Sabato 15 maggio, alle 9. In diretta streaming. Sulla pagina Facebook “Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano”. E sul canale YouTube “DiocesidiCerignola”.

Lavoro e ambiente

Per le diocesi del sud della Puglia. Brindisi-Ostuni. Ugento-Santa Maria di Leuca. Nardò-Gallipoli. Lecce. Oria. Otranto. Taranto. Castellaneta. il tema è “Giovani. Lavoro. Ambiente”. L’appuntamento è fissato per venerdì 21 maggio, alle 16. In diretta streaming sulla pagina Facebook “Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro- Arcidiocesi Lecce”. E sul canale YouTube “Portalecce”.

Evangelizzazione e transizione ecologica

Per le diocesi del centro della Puglia. Bari-Bitonto. Trani-Barletta-Bisceglie. Molfetta-Giovinazzo-Ruvo-Terlizzi. Conversano-Monopoli. Altamura-Gravina-Acquaviva. Andria. Il tema è “Evangelizzazione e transizione ecologica”. L’incontro, sabato 29 maggio, alle 9,30. In diretta streaming sulla pagina Facebook. E sul canale YouTube “Portale Arcidiocesi Bari-Bitonto”. In particolare la Settimana Sociale punterà i riflettori sul rapporto tra ecologia ed economia. Tra ambiente e lavoro. Tra crisi ambientale e crisi sociale. Con una consapevolezza. Non ci sono due crisi separate. Una ambientale e un’altra sociale. Bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale.

