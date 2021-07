Settimana Sociale arriva al Nord. Di transizione ecologica si occuperà domani a Padova il seminario Cei del Nord Italia. L’incontro è organizzato dalla Università degli Studi. Il cammino di preparazione allaarriva al Nord. Disi occuperà domani a Padova il seminario Cei del Nord Italia. L’incontro è organizzato dalla diocesi di Padova . Con la fondazione Lanza e l’degli Studi.

Programma sociale

Rosario Rizzuto. Rettore dell’Ateneo padovano. E monsignor Michele Tomasi. Vescovo di Treviso E delegato della commissione regionale per la Pastorale sociale. Poi il vicepresidente Cei, l’arcivescovo Erio Castellucci terrà una relazione. Per una “cultura della cura, della bellezza e dell’incontro”. Dalla Laudato si’ alla Fratelli tutti. Sono, poi, previsi i tavoli di lavoro per ambiti tematici. Economia circolare. Bioeconomia. Digitalizzazione. Dematerializzazione. Riduzione del consumo di risorse nelle imprese. Investimento sulle persone. E sulla qualità del capitale sociale. Interverranno domani. Rettore dell’Ateneo padovano. E monsignor Michele Tomasi. Vescovo di Treviso E delegato della. Poi il vicepresidente Cei, l’arcivescovo Erio Castellucci terrà una relazione. Per una “cultura della cura, della bellezza e dell’incontro”.. Sono, poi, previsi i tavoli di lavoro per ambiti tematici. Economia circolare. Bioeconomia. Digitalizzazione. Dematerializzazione.. Investimento sulle persone. E sulla qualità del capitale sociale.

Ecologia e impresa

Domani pomeriggio sono previsti l’intervento di Giuseppe Tripoli. Segretario generale Unioncamere. Su “le imprese e la transizione ecologica. A che punto siamo nel Nord Italia”. Alla successiva tavola rotonda parteciperà anche il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Le conclusioni sono affidate a monsignor Marco Arnolfo. Vescovo di Vercelli. E membro del comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali.

Canale Youtube

Per “transizione ecologica“ si intende il processo di innovazione tecnologica che rispetta la sostenibilità ambientale. È possibile seguire l’evento in diretta streaming sulla pagina Facebook delle Settimane sociali. E sul canale Youtube dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro. Al centro del confronto a Padova i punti chiave della transizione ecologica. E cioè risorse energetiche rinnovabili. agroecologia. Economia circolare. Mobilità a zero emissioni. Stop alle trivelle. Biodiversità. In particolare il settore dei trasporti è responsabile di circa un quarto delle emissioni di gas serra in Italia. Oltre a essere tra le principali fonti di inquinamento atmosferico. Temi dei quali si occuperà in modo particolare la Settimana Sociale dei cattolici italiani. In programma a Taranto dal 21 al 24 ottobre.

