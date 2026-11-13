Sant’Omobono Tucenghi: il mercante della carità

Tra i tanti santi che quotidianamente si ricordano, in prevalenza religiosi e religiose, c’è sicuramente la figura del primo laico, non discente da una famiglia di origini nobili, diventato santo nel Medioevo. Infatti per essere santo, in quell’età, bisognava essere martire, monaco, vescovo o re, mentre il cremonese Omobono Tucenghi (1117-1197) apparteneva ad un umile famiglia di mercanti. Egli aveva ereditato la bottega paterna e diventando un abilissimo mercante di panni di lana, accumulando nel tempo un ingente patrimonio.

Per circa cinquant’anni aveva fatto quello che facevano tutti i mercanti di quel tempo, comprava, vendeva, trattava e così si arricchiva. Ma con una differenza che tutti a Cremona notarono: era onesto in modo scrupoloso. Ogni mattina e ogni sera andava a Messa nella sua parrocchia di S. Egidio.

In quel periodo Cremona era una città importante per i commerci e le attività artigianali e soprattutto grazie alla sua posizione geografica e ai collegamenti con il fiume Po. La stessa società medievale era caratterizzata da grandi differenze economiche e sociali, da conflitti tra città e da contrasti politici e religiosi.

Verso i sessantacinque anni, ad Omobono, intorno al 1182 successe qualcosa di particolare. Nelle vecchie “Vite” dell’epoca si leggeva infatti, che la sua preoccupazione di arricchirsi, con lo scopo di aumentare la propria ricchezza, cominciava a raffreddarsi. Abbandonò il commercio, e trasformò la sua casa in un centro di carità, così vende, distribuisce, sfama. Apre la porta ai poveri. Si racconta che il suo borsello non si svuotasse mai, per il miracolo della Provvidenza.

Ma quello che faceva, non piaceva a tutti, com’è riportato nelle “Vite”. La moglie e i figli, lo ostacolarono: “Stai buttando via il patrimonio di famiglia”. Omobono rispondeva affermando che: “Dio mi ha dato da guadagnare per poter aiutare gli altri”.

Diventa addirittura l’uomo di pace della città. Quando la stessa Cremona è divisa tra guelfi e ghibellini, due fazioni politiche che si scontrarono per il potere in Italia. I guelfi erano coloro che sostenevano il potere del Papa e difendevano l’autonomia dei Comuni dall’imperatore, mentre i ghibellini erano a favore dell’imperatore del Sacro Romano Impero, difendendone la sua autorità. Omobono viene chiamato a fare da pacificatore dal vescovo Siccardo (1155-1215) che lo definisce “pacificus vir”, “uomo di pace”.

Omobono vive gli ultimi quindici anni in penitenza: digiuni, preghiera ed elemosina, quando la mattina del giovedì 13 novembre del 1197, si reca a Messa a S. Egidio e mentre il coro intona il “Gloria in execelsis Deo”, si prostra davanti al Crocifisso, stende le braccia a croce e muore all’improvviso.

Tutta la cittadina lombarda è sconvolta, la sua tomba diventa meta di pellegrinaggio e c’è chi parla anche di miracoli, il più famoso è quello di aver fermato con il segno di croce, fatto con il suo bastone, una terribile piena del Po che stava per travolgere Cremona.

Il vescovo Siccardo nel 1198, si recò a Roma, perché venisse riconosciuta la santità di Omobono e Papa Innocenzo III (1198-1216) lo proclama santo il 13 gennaio del 1199 e nella bolla “Quia pietas” lo chiamerà “Padre dei poveri, Consolatore degli afflitti e Uomo di pace”.

Il suo corpo incorrotto è ancora oggi sotto l’altare maggiore del Duomo di Cremona e nel 1643, Omobono diventerà ufficialmente il Patrono della città. Tutti lo ricordano per la sua bontà, onestà e solidarietà, nel corso della sua vita aveva dimostrato che anche una persona impegnata nel lavoro e nel commercio, può dedicarsi agli altri e contribuire al tempo stesso alla comunità. Una curiosità. Il suo modo di fare e la sua generosità divennero proverbiali, tanto che nella città di Cremona, tra la gente è rimasto il detto: “Non ho mica la borsa di S. Omobono, per rifiutare eccessive richieste di denaro…”.