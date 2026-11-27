S.Virgilio (700-784) conosciuto anche come Vigilio o con il nome originario irlandese “Feirgil”, il cui significato è “uomo valoroso”, fu un importante monaco, abate e vescovo dell’Alto Medioevo. Fu conosciuto con l’appellativo di “Fergil il geometra”, in quanto era anche geografo, esperto di misurazioni della Terra. La sua vita si svolse nell’VIII secolo, un periodo storico caratterizzato dalla diffusione del Cristianesimo in Europa, dalla crescita del potere dei Franchi e dalla nascita di nuovi centri religiosi e culturali.

Fin a giovane si dedicò alla vita religiosa, entrando nel monastero di Iona, un’isola al largo della Scozia. In seguito divenne abate del monastero di Aghaboe, nella contea di Laois, nel centro dell’ Irlanda, nella regione delle Midlands.

L’Irlanda in quel periodo, era un importante centro di cultura cristiana, i monasteri erano luoghi nei quali si studiavano la religione, la filosofia, la matematica, le geometria e le scienze. In quel periodo l’Europa stava attraversando importanti trasformazioni: il cristianesimo, si diffondeva sempre più, i monaci svolgevano un ruolo fondamentale nell’educazione e nella cultura. I Franchi stavano ampliando il potere politico, mentre le istituzioni religiose contribuivano alla formazione delle città, e della stessa società medievale.

In quegli anni governava il mondo franco Pipino il Breve (714-768) padre di Carlo Magno (742-814). Nel 743 Virgilio lasciò l’Irlanda per la Francia, dove fu ricevuto da Pipino il Breve, che apprezzò la sua preparazione religiosa e culturale, e passati due anni a Cressey in Normandia. Tra il 746 e il 748 ci fu un durissimo scontro tra Bonifacio (672-754) il grande missionario che evangelizzò la Germania e Virgilio. Il missionario venne a sapere che Virgilio insegnava che la terra era rotonda e che dall’altra parte del mondo, c’erano altri uomini, un altro sole e un’altra luna. E Bonifacio, affermava, invece, che questo pensiero di Virgilio, era soprattutto un’eresia e decise di scrivere una lettera a Papa Zaccaria (741-752) ma Virgilio spiegò al Papa che lui non stava negando Adamo e Cristo, stava solo dicendo che la Terra era una sfera, come dicevano già anticamente i filosofi greci. Il Papa darà ragione a Virgilio. In effetti, Virgilio non negherà la fede, ma se vogliamo, stava facendo scienza, ottocento anni prima di Galileo (1564-1642). Su invito del duca Odilone, si recherà in Baviera, e qui sarà nominato e consacrato vescovo di Salisburgo il 15 giugno 749, e da allora si farà chiamare Virgilio.

Nel 774 inaugura la nuova cattedrale, che lui stesso ha fatto costruire. Sarà il cuore di Salisburgo, per circa quattro secoli, fino a quando verrà distrutta da un incendio nella notte tra il quattro e il cinque aprile del 1167, e da un altro incendio tra l’undici e il dodici dicembre del 1598 che distrusse il tetto e gran parte della struttura, e ricostruita in stile barocco.

Virgilio va in missione tra gli Slavi della Carinzia, l’attuale Austria meridionale e Slovenia, e qui predica, battezza, fonda chiese. Per questo sarà chiamato l’“Apostolo della Carinzia”.

Proprio in quel periodo, Salisburgo diventerà la città più colta a nord delle Alpi: così nasceranno biblioteche, scuole, copisti e studiosi. Possiamo definirla in un certo modo la prima rinascita culturale dopo la caduta dell’Impero Romano.

Virgilio morirà il 27 novembre del 784 a Salisburgo e il suo corpo si trova nella cripta del Duomo dedicato a lui e San Ruperto, i due santi fondatori della città austriaca. Virgilio verrà canonizzato il 18 giugno del 1233 dal pontefice Gregorio IX ( 1227-1241).

C’è una tradizione curiosa: S. Virgilio viene invocato per i parti difficili e per i bambini che devono nascere, perché il suo nome, ricorda “Virgo”, cioè vergine, e perché lui stesso come vescovo, ha protetto tante madri e bambini in Carinzia.

Egli nella sua vita ha insegnato che si può essere santi e scienziati, non bisogna scegliere tra fede e ragione, Virgilio pregava e studiava le stelle.

E nell’epitaffio funebre composto dal pensatore e teologo Alcuino di York (740-804) in occasione della morte di Virgilio, come riportato dagli Annali irlandesi, del 784, così viene ricordato: “ Vescovo egregio, grande per meriti e costumi, uomo pio e prudente, secondo a nessuno per pietà”. Nel corso della sua vita S.Virgilio, ha insegnato che la grandezza non sta nel potere, ma nella conoscenza, nella dedizione e nella dedizione e nel servizio agli altri, invitando ad essere persone di fede, di dialogo e di apertura, capaci di lasciare un segno positivo nella comunità e nella società.