San Rocco, il pellegrino che curava i malati di peste

Rocco (1345-1379) nacque nel sud della Francia, nella cittadina di Montpellier, quando i genitori erano già avanti con l’età, per questo fu considerato un dono di Dio. La sua famiglia era ricca e molto religiosa.

Rimasto orfano in giovane età, egli distribuì i suoi beni ai bisognosi e iniziò un lungo pellegrinaggio. Rocco visse nel XV secolo, il 1300, un periodo molto difficile per l’Europa, infatti in quegli anni si diffusero guerre, carestie e soprattutto la terribile “peste nera”, che causò la morte di milioni di persone. Le città erano spesso colpite da epidemie e la popolazione viveva nella paura. La “peste nera”, fu la più grande epidemia e si verificò tra il 1347 e il 1351, e uccise circa venticinque milioni di uomini e donne.

S’incamminò verso Roma, e durante il suo pellegrinaggio, Rocco si dedicò ad assistere i malati di peste, li curava con grande generosità, e secondo la tradizione, erano molti quelli che guarivano, soprattutto grazie alle sue preghiere. Nonostante avesse l’aspetto di una persona delicata, piccolo di statura, pelle bianca, mani sottili ed eleganti, si sentiva pronto ad affrontare un lungo viaggio. Giunto alla città di Acquapendente, vicino Viterbo, dove gli bastò tracciare il segno della Croce per guarire gli appestati, ponendo fine all’epidemia, la leggenda narra che spinto da un angelo Rocco lasciò la strada per Roma e pose fine alle epidemie scoppiate a Cesena, Arezzo, Orvieto, Bolsena, Viterbo e Sutri, prima di riprendere il cammino per raggiungere Roma, in un periodo tra il 1367 e il 1368. Giunto nella Città Eterna, vi rimase circa tre anni, curando gli ammalati ricoverati nell’Ospedale di Santo Spirito e si racconta, che Rocco curò anche un cardinale, non meglio individuato, che lo presentò in udienza al pontefice Urbano V (1362-1370).

Ripartito da Roma, arrivato a Piacenza, Rocco si ammalò di peste e si ritirò verso una grotta, lungo il fiume Trebbia, per non contagiare gli altri e si racconta che un cane gli portava ogni giorno un pezzo di pane, che sottraeva alla mensa del suo padrone, un signorotto del luogo, gli storici, pensano che si trattasse di Gottardo Pallastrelli. Il nobile seguì il cane fino a giungere nella grotta dove si trovava Rocco, il quale fu soccorso e curato, e poté riprendere il suo cammino. Lo stesso Pallastrelli, divenne successivamente il primo biografo del futuro santo.

Secondo la tradizione più diffusa, dopo anni trascorsi in pellegrinaggio e nell’assistenza ai malati di peste in varie città, Rocco, fece ritorno verso la sua terra di origine. Tuttavia, a causa del suo aspetto, barba lunga e incolta, avvolto in poveri e polverosi abiti, non venne riconosciuto: fu scambiato per una spia o un vagabondo, venne arrestato e rinchiuso, dalle guardie locali, in prigione a Voghera, in Lombardia, dove rimase cinque anni e dove morì il 16 agosto tra il 1376 e il 1379.

Subito la notizia della morte si diffuse, provocando dolore nella popolazione, e la commozione divenne ancora più grande, quando a fianco della sua salma venne ritrovata una tavoletta, sulla quale era inciso il nome di Rocco e le seguenti parole: “Chiunque mi invocherà contro la peste sarà liberato da questo flagello “.

Per quanto riguarda la proclamazione a santo di Rocco, forse le notizie le troviamo nell’antica “Vita Sancti Rochi” del Diedo, e che sia avvenuta durante il concilio di Costanza del 1414, quando secondo la tradizione, la cittadina fu colpita dalla pestilenza e mentre i padri conciliari stavano discutendo se convenisse lasciare la città, un giovane cardinale propose all’assemblea come unica soluzione il ricorso a un uomo di Dio, San Rocco. Il più antico documento che attesta il culto di San Rocco, è il cosiddetto “Messale ambrosiano” del 1476, nel quale è riportata la festa del santo il 16 agosto.

La chiesa romana di San Rocco all’Augusteo, è conservato l’insigne reliquia del braccio di San Rocco, tale reliquia ha un’importanza storica e devozionale per la città di Roma, in quanto è legata alla protezione della comunità, durante le epidemie verificatesi nei secoli passati.