San Giovanni Eudes: la vita, le opere e la devozione ai Sacri Cuori

Giovanni Eudes (1601-1680) nacque a Ri un piccolo comune francese in Normandia, in un’epoca di profonde trasformazioni sia religiose che sociali, in un periodo conosciuto come il “Grand Siècle”, dove c’era l’assolutismo monarchico, rappresentato da Luigi XIV (1638-1715) che si estese su tutto il territorio, e poi il drammaturgo Moliere (1622-1673) e gli scrittori Racine (1639-1699) e Corneille (1606-1684) che diedero vita al teatro classico francese, mentre nell’arte la reggia di Versailles rappresentò la massima espressione in architettura.

Allo stesso tempo la Francia divenne la potenza dominante in Europa, sia militarmente che culturalmente e la lingua francese si impose nella diplomazia e nelle corti europee. Giovanni Eudes ricevette una solida formazione dai gesuiti e, in seguito, entrò nella Congregazione dell’Oratorio del teologo e cardinale Pierre de Bérulle (1575-1629) un movimento che mirava a rinnovare la vita sacerdotale.

Il 20 dicembre 1625 venne ordinato sacerdote a Parigi e da quel momento la sua attività pastorale si diresse verso le missioni popolari, e viaggiando in tutta la Francia per predicare il Vangelo. Le sue omelie, ricche di passione e dottrina, toccavano il cuore della gente, spesso in un’epoca di grande povertà materiale e soprattutto spirituale. Ma, l’obiettivo principale a cui mirava Giovanni Eudes, fu quello di dare una formazione più solida a tutto il clero, in particolare ai seminaristi, secondo quanto affermato dal Concilio di Trento svoltosi tra il 1545 e il 1563.

Il 25 marzo 1643 lasciò definitivamente la congregazione dell’Oratorio per fondare la Congregazione di Gesù e Maria, i cui sacerdoti saranno chiamati anche “Eudisti”. Egli soleva spesso ripetere: “ Non devi mai separare ciò che Dio ha così perfettamente unito. Gesù e Maria sono così intimamente legati l’uno con l’altro che chi vede Gesù guarda Maria; chi ama Gesù, ama Maria; chi la devozione per Gesù, ha la devozione per Maria”.

Bisogna ricordare che proprio in quel periodo la diffusione del “giansenismo”, un movimento religioso filosofico e politico, che vedeva il cristianesimo con una teologia particolare, quella del suo fondatore Cornelio Giansenio (1585-1638) il quale vedeva tutti gli uomini corrotti e solo alcuni destinati alla salvezza, molte persone avevano abbandonato la Chiesa e i sacramenti.

Per contrapporsi al giansenismo, Giovanni Eudes, invitava ed esortava la gente a rivolgersi con fiducia alla misericordia di Dio, rivelata alle anime attraverso Gesù e sua madre Maria. L’opera degli Eudisti si estese rapidamente, aprendo seminari in diverse città francesi e contribuendo così in modo decisivo al rinnovamento del clero. Durante le missioni popolari, Giovanni Eudes, rimase colpito dalla difficile e grave condizione delle donne, soprattutto quelle che vivevano di prostituzione, ma allo stesso tempo volevano e desideravano redimersi.

Per questo motivo aveva istituito nel 1641 la Congregazione di Nostra Signora della Carità, un istituto femminile dedicato al loro recupero e alla loro rieducazione. Da questa congregazione, in seguito, nascerà l’Istituto del Buon Pastore. Nel 1672, un anno prima delle rivelazioni di Gesù a S. Margherita Maria Alacoque (1647-1690) Giovanni Eudes compose l’ufficio liturgico delle messe per le feste del Cuore Immacolato di Maria e del Sacro Cuore di Gesù.

Egli morì il 19 agosto 1680 nel piccolo comune di Caen a dieci chilometri dal canale della Manica, e fu sepolto nella chiesa dei SS. Cuori di Gesù e Maria del seminario da lui stesso fondato. Il 25 aprile del 1909 fu beatificato da Pio X (1903-1914) e proclamato santo il 31 maggio del 1925 da Pio XI (1922-1939), il quale fissò la memoria liturgica il 19 agosto, giorno della sua salita al cielo.